Migliori offerte ADSL maggio 2020

In questa guida vi proponiamo una panoramica delle migliori offerte ADSL disponibili a maggio 2020 che abbiamo selezionato grazie al comparatore SOSTariffe.it.

È sempre più diffusa la tendenza delle compagnie di telecomunicazioni offrire tariffe internet casa pensate prevalentemente per le connessioni in fibra ottica, che si confermano essere le più performanti in termini di velocità e stabilità. Nonostante questo, la maggior parte delle soluzioni offerte comprende anche l’opzione linea ADSL nel caso la zona interessata non fosse coperta dalla tecnologia in fibra ottica.

Ecco le principali promozioni ADSL di questo mese.

1. FibeRevolution 1000 di Beactive

Una delle offerte più convenienti per i clienti alla ricerca di una nuova soluzione ADSL tra quelle disponibili a maggio 2020 è certamente FibeRevolution di Beactive. Nonostante il nome, il pacchetto non è indirizzato in esclusiva agli utenti che desiderano attivare una connessione in fibra ottica, ma anche per tecnologia ADSL.

Beactive è un operatore che si appoggia a Active Network, fornitore di servizi di telecomunicazioni hi-profile con data center e rete proprietaria operativo dal 2001. Active Network può vantare un parco clienti di più di 16.000 unità, tra cui si contano grandi aziende, carrier nazionali, ISP macroregionali e provider locali.

Come abbiamo già accennato in apertura, FibeRevolution è la soluzione di connettività al prezzo più basso del web, pari a 22,90 Euro/mese. Il servizio inoltre è in promozione speciale per 8 mesi a 140 Euro.

Con questa linea potrete avere:

navigazione internet (velocità fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload con fibra ottica);

modem in comodato d’uso gratuito per tutta la durata dell’abbonamento;

router Wi-Fi in promozione a 0 Euro, anziché al costo originale del noleggio di 4,90 Euro;

chiamate verso fissi e mobile a 0 Euro al minuto.

Per quanto riguarda la connessione con ADSL, la performance prevista è pari a:

download da 640 Kbit/s fino a diverse decine di Mbit/s;

upload da 126 Kbit/s fino a 1 Mbit/s.

Se desiderate procedere con l’attivazione di questa offerta, verificate innanzi tutto la disponibilità della copertura con tecnologia ADSL presso la vostra zona sul sito web Beactive, selezionando un’opzione tra “nuova linea” oppure “linea già esistente”. Scegliete successivamente una delle opzioni disponibili. Infine, inserite i dati dell’intestatario della linea (con una distinzione tra privati e business) e il metodo di pagamento desiderato. Potrete ricorrere al supporto del Servizio Clienti che si occuperà di richiamarvi al numero da voi indicato.

2. Super Fibra Unlimited di WindTre

Super Fibra Unlimited di WindTre è dedicato in modo particolare agli utenti che desiderano attivare una connessione in fibra ottica, ma gli stessi servizi sono disponibili anche per coloro che hanno la possibilità di usufruire di connessione con ADSL. Il prezzo della proposta è di 33,98 Euro/mese.

A seconda della copertura di rete dell’area presso cui vi trovate, la performance della connessione con ADSL è:

con Internet 20, fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload;

con Internet 7, fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload.

Ecco i servizi inclusi in questo pacchetto:

modem Wi-Fi, al costo di 5,99 Euro/mese già compreso nel canone dell’offerta, con servizio di assistenza gratuito;

GIGA illimitati per gli smartphone della propria famiglia;

servizio di attivazione gratuito;

chiamate da fisso illimitate vero tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso tutti i numeri fissi di Europa Occidentale, Stati Uniti e Canada;

servizio di dettaglio chiamate gratuito accedendo all’Area Clienti e App WINDTRE, oppure al costo di 60 cent se inviato tramite conto telefonico.

È inoltre importante ricordare che è possibile effettuare il recesso anticipato prima di 24 mesi seppur previo il pagamento di un importo pari a una mensilità di canone. In caso di recesso prima di 48 mesi, è previsto il pagamento anche delle rate a scadere del modem.

Tra gli altri vantaggi di questa proposta, potrete tenere sempre sotto controllo la vostra linea internet utilizzando l’App WINDTRE e partecipare al programma a premi WINDAY, che permette di vincere premi, sconti per il cinema, buoni sconto e GIGA extra, oltre che acquistare smartphone e altri prodotti di marca a prezzi esclusivi.

3. Internet Unlimited di Vodafone

In esclusiva al prezzo mensile di 27,90 Euro, Internet Unlimited di Vodafone è dedicato a tutti gli utenti che desiderano attivare una linea internet casa con fibra ottica, misto fibra rame e ADSL. Con questo pacchetto, avrete una SIM dati, modem e chiamate.

Internet Unlimited di Vodafone vi offre:

internet alla massima velocità senza limiti;

SIM dati con 15 GIGA al giorno per navigare da subito, che diventano 30 GIGA al mese dopo l’attivazione della linea;

Vodafone Ready, compresa la Vodafone Station;

chiamate verso fissi e mobili nazionali;

contributo di attivazione pari a 24 Euro, scontato al 100% se scegliete di attivare quest’offerta online.

Vediamo più nel dettaglio che cosa comprende Vodafone Ready, un pacchetto pensato per offrire la migliore esperienza d’uso della vostra connessione:

servizio di attivazione istantanea;

assistenza e configurazione garantite da remoto in totale sicurezza;

connessione sempre assicurata, per navigare e chiamare in qualsiasi circostanza;

App Vodafone Station, per controllare e gestire la vostra linea;

Vodafone Station, il modem Vodafone disponibile nelle versioni Vodafone Station Revolution e Vodafone Power Station, il dispositivo di ultima generazione.

Come già sottolineato, l’offerta include il modem Vodafone che include molti vantaggi, importanti per migliorare la qualità della vostra connessione internet. Tra questi, la soluzione Giga Wi-Fi, per connettere oltre 100 dispositivi contemporaneamente in ogni angolo della vostra casa, Wi-Fi auto channel selection, per utilizzare nel modo più fluido le vostre app e navigare sempre sul miglior canale Wi-Fi disponibile, servizio di sostituzione e manutenzione da remoto.

Per quanto riguarda le due opzioni modem, di seguito ne riportiamo le principali caratteristiche tecniche:

con la Vodafone Station Revolution , avrete Wi-Fi 4 volte più veloce di un modem tradizionale, maggiore potenza grazie alle 5 antenne in dotazione, 4 porte Gigabit Ethernet per connettere ad alta velocità i dispositivi via cavo, interferenze ridotte e segnale più stabile grazie alla doppia banda 2,4 e 5 GHz, 2 porte USB, 2 porte telefono e Porta Wan;

, avrete Wi-Fi 4 volte più veloce di un modem tradizionale, maggiore potenza grazie alle 5 antenne in dotazione, 4 porte Gigabit Ethernet per connettere ad alta velocità i dispositivi via cavo, interferenze ridotte e segnale più stabile grazie alla doppia banda 2,4 e 5 GHz, 2 porte USB, 2 porte telefono e Porta Wan; con la Vodafone Power Station, è possibile avere un Wi-Fi ancora più veloce e ben 7 antenne in dotazione.

Ulteriori vantaggi sono disponibili grazie al servizio offerto tramite l’App Vodafone Station, che permette di:

utilizzare il vostro smartphone come cordless, per chiamare e ricevere chiamate con il vostro numero di rete fissa;

accendere e spegnere da da remoto il vostro Wi-Fi;

aumentare la potenza del Wi-Fi verso un dispositivo, se necessario;

controllare la vostra linea fissa ovunque vi troviate, visualizzando i dispositivi connessi;

modificare la password.

4. Fastweb Casa di Fastweb

Solo tramite attivazione online e fino al 06/05, Fastweb offre l’esclusiva promozione Fastweb Casa a 27,95 Euro/mese, anziché 34,95 Euro/mese. Il prezzo è fisso e il modem è incluso.

Tra i principali vantaggi di questa tariffa internet casa disponibile anche per le connessioni ADSL, ci sono:

nessun vincolo di durata contrattuale, potrete quindi decidere di rimanere quanto volete e disattivare di conseguenza l’offerta in qualsiasi momento, senza vincoli di durata;

nessun costo nascosto in fattura;

offerta trasparente, nell’importo mensile è compreso tutto, ovvero internet illimitato alla massima velocità disponibile, modem FASTGate e servizio di attivazione.

Approfondite con questa lista tutti i servizi previsti se avete deciso di attivare Fastweb Casa:

internet illimitato alla massima velocità disponibile, nelle aree coperte da ADSL rame Fastweb potrete navigare fino a 20 Megabit/s in download e 1 Megabit/s in upload, nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb velocità di navigazione fino a 6 Megabit/s in download;

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta, oltre ai servizi Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate;

servizi WOW, ovvero WOW FI per la navigazione sicura e gratuita anche fuori casa e WOW Space, il servizio di Cloud storage facile, sicuro, illimitato e senza alcun compromesso sulla qualità;

12 mesi di abbonamento XBOX LIVE GOLD.

Oltre a questi elementi, potrete scegliere di arricchire ulteriormente la vostra tariffa, scegliendo tra queste opzioni aggiuntive:

lo sport e il calcio di DAZN, con tre mesi inclusi gratuiti e, successivamente, al costo di 9,99 Euro/mese;

Opzione Internazionale, per avere 1000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, al costo di 5 Euro/mese;

NOW TV intrattenimento, NOW TV Smart Stick, 12 mesi di Cinema, al costo di 9,99 Euro/mese;

Smarthome, una serie di dispositivi utili per rendere la vostra casa più sicura, come le videocamere connesse alla linea internet casa.

5. Ultrainternet Wireless di Tiscali

Tiscali offre diverse soluzioni internet casa, tra cui Ultrainternet Wireless. La proposta è una valida soluzione nel caso in cui fosse attivabile una connessione di tipo fibra mista radio, che permette di ottenere di prestazioni poco inferiori rispetto a quella in fibra ottica FTTH. Il costo in promozione di Ultrainternet Wireless è pari a 24,95 Euro/mese, oltre al prezzo dell’attivazione del servizio che ammonta a 30 Euro, anziché 99 Euro. Vediamo ora nei dettagli le caratteristiche e i servizi inclusi nel pacchetto.

Ultrainternet Wireless di Tiscali prevede:

traffico internet con tecnologia fibra mista radio, con velocità in download fino a 100 Mega e upload fino a 3 Mega;

modem Tiscali WiFi;

nessun costo di disattivazione;

due mesi di Infinity, il servizio di streaming con il quale guardare serie TV, cartoni e molto altri;

chiamate verso fissi e cellulari nazionali e chiamate verso fissi internazionali a 5 cent/minuto, con scatto alla risposta a 23 cent.

Se siete interessati ad avere chiamate illimitate gratuite verso numeri nazionali e internazionali, potrete scegliere l’opzione Full, pagando 3 Euro in più al mese. Si tratta di una promozione speciale, grazie alla quale il canone mensile è ridotto al prezzo di 27,95 Euro, anziché 39,95 Euro. Qui sotto vi riportiamo le tariffe telefoniche relative all’offerta:

chiamate verso numerazioni fisse nazionali gratuite;

scatto alla risposta verso numerazioni fisse nazionali gratuito;

chiamate verso numerazioni mobili nazionali gratuite;

scatto alla risposta verso numerazioni mobili nazionali gratuito;

chiamate verso numerazioni fisse internazionali gratis fino a 60 minuti/mese (extra soglia: 20 cent + 5 cent/minuto).

Per ricevere l’assistenza dedicata, potrete fare riferimento ai seguenti contatti a vostra disposizione:

tramite chiamata telefonica al 130, numero gratuito da rete fissa o da rete mobile Tiscali;

al 130, numero gratuito da rete fissa o da rete mobile Tiscali; online, alla sezione Assistenza sul sito web dell’azienda.

