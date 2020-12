Offerte telefoniche Natale 2020: nel periodo festivo la convenienza è del 24%

Il periodo natalizio è il momento giusto per cambiare operatore e attivare una nuova offerta di telefonia mobile . La conferma arriva da una recente indagine di SOStariffe.it che, mettendo a confronto le promozioni di Natale con quelle disponibili a dicembre 2020, ha calcolato il risparmio effettivo garantito dalle soluzioni presentate dagli operatori in questo periodo festivo. I dati rilevati da SOStariffe.it confermano un risparmio fino al 24% per chi punta sulle offerte di Natale.

Il periodo di Natale 2020 è il momento giusto per attivare una delle tante nuove offerte di telefonia mobile presentate dagli operatori in occasioni delle festività. Sfruttando le offerte di Natale 2020, infatti, è possibile massimizzare il risparmio e accedere a condizioni decisamente migliori rispetto alle tariffe disponibili già ad inizio dicembre 2020 e slegate da promozioni natalizie.

La conferma arriva da uno studio di SOStariffe.it. Il portale di comparazione, andando ad analizzare le tariffe di telefonia mobile presenti sul mercato, ha evidenziato un vantaggio economico notevole per chi sceglie le promozioni di Natale. Il risparmio effettivo stimato ammonta al 24%. Ecco i risultati dell’indagine che conferma la convenienza delle offerte speciali lanciate dagli operatori durante il periodo natalizio.

Offerte telefonia mobile: quanto si spende in media

Scegliere le offerte di Natale garantisce un risparmio significativo sui costi mensili. Secondo l’analisi di SOStariffe.it, infatti, il confronto tra le offerte di dicembre 2020 e le offerte lanciate per il periodo natalizio conferma la convenienza di quest’ultime. Il costo medio mensile delle tariffe di Natale 2020 è di 8,26 euro al mese. In media, inoltre, tali offerte mettono a disposizione un bundle di 64,44 Giga mensili a cui si affiancano circa 2889 minuti e circa 2.172 SMS mensili. Il pacchetto complessivo medio delle offerte natalizie risulta, quindi, davvero conveniente.

Le offerte di dicembre 2020 (quindi slegate dal periodo natalizio) del mercato di telefonia mobile presentano un costo maggiore e bonus inclusi inferiori. Il costo medio delle offerte è di 10,81 euro al mese. Da notare, invece, che i Giga inclusi sono “appena” 52,55 Giga mensili. Calano anche minuti, pari a 2426, e SMS, pari a 1450, inclusi ogni mese. Complessivamente, quindi, le offerte di Natale presentano un costo inferiore del 23.6% garantendo il 19% in più di minuti, il 22.6% in più di Giga e il 49,7% in più di SMS.

Offerte Minuti SMS Giga Costo mensile Dicembre 2020 2426 1450 52,55 10,81 Natale 2020 2.998 2.172 64,44 8,26 +19% +49.7% +22.6% -23.6%

I fattori da considerare nella scelta di una tariffa mobile

Per risparmiare, senza rinunciare a minuti, SMS e Giga di cui si ha bisogno, è opportuno valutare con la massima attenzione le varie proposte del mercato e scegliere le soluzioni più vantaggiose del momento. Tra gli elementi da tenere in considerazione per la scelta troviamo la velocità massima della connessione. Alcuni operatori includono la possibilità di accedere al 5G come bonus aggiuntivo mentre altri, in particolare gli operatori MVNO, presentano solo il 4G con velocità limitata (ad esempio a 30 Mbps).

Ci sono poi da considerare anche altri elementi. Non tutte le offerte sono disponibili per tutti. Il mercato di telefonia mobile, infatti, propone tante offerte attivabili solo da un target preciso di utenti (in gergo si chiamano “operator attack”, se rivolte ai clienti di operatori selezionati, o “winback”, se rivolte ad ex clienti passati ad altri operatori). Un altro fattore da considerare è quello legato alla possibilità di acquistare uno smartphone a rate in abbinamento all’offerta scelta.

Valutando tutti questi elementi sarà semplice individuare la tariffa più vantaggiosa in base alle proprie necessità.

Come individuare le migliori offerte del momento

A disposizione degli utenti che vogliono dare un taglio ai costi della propria tariffa per smartphone, senza rinunciare ad un ricco bundle di minuti, SMS e Giga, ci sono svariate soluzioni da sfruttare. Per un quadro completo in merito alle tariffe più vantaggiose del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile. In alternativa, è possibile scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android e su iPhone e iPad.

Come evidenziato dai risultati dello studio di SOStariffe.it, puntare sulle offerte del periodo natalizio conviene. Per gli utenti c’è la possibilità concreta di risparmiare (in media quasi il 24%) ottenendo più minuti, più messaggi e, soprattutto, più Giga mensili per sfruttare al massimo il proprio smartphone. Le offerte di Natale, inoltre, sono disponibili direttamente online, risultando quindi ancora più semplici da attivare.