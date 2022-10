Offerte Internet senza conto corrente: con quali operatori è possibile a Ottobre 2022?

Quali sono le soluzioni Internet casa in fibra ottica che prevedono metodi alternativi di pagamento alla domiciliazione bancaria? Grazie al comparatore di SOStariffe.it , ecco le promozioni di Ottobre 2022 che assicurano addebiti anche in carta di credito.

I maggiori operatori Telco assicurano ai propri clienti la possibilità di saldare le fatture legate ai servizi Internet casa con metodi di pagamento alternativi alla domiciliazione bancaria, dal classico bollettino postale all’addebito su carta di credito.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa in fibra ottica, abbiamo selezionato le soluzioni per navigare dalla propria abitazione accomunate da tre tratti distintivi: top performance di navigazione, prezzi competitivi e possibilità di attivare le offerte senza associare il proprio conto corrente al saldo delle fatture.

Avere Internet a casa senza conto corrente a Ottobre 2022

NOME DELL’OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE COSTO MENSILE 1 Internet Unlimited di Vodafone navigazione fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH

chiamate non incluse nel pacchetto per già clienti Mobile

chiamate illimitate nel pacchetto per nuovi clienti 22,90 euro per già clienti Vodafone mobile

27,90 euro per i nuovi clienti 2 Sky Wifi Fibra 100% per già clienti Tv navigazione fino a 1 Gbps in download su rete FTTH

chiamate a consumo 22,90 euro per i già clienti Sky TV

24,90 per i nuovi clienti 3 Super Fibra di WindTre per i già clienti mobile navigazione fino a 1 Gbps in download su rete FTTH

chiamate con scatto alla risposta per i già clienti Mobile

chiamate illimitate nel pacchetto per nuovi clienti 22,99 euro per i già clienti WindTre

26,90 euro per i nuovi clienti

Setacciando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa con fibra ottica, abbiamo individuato le promozioni che a Ottobre 2022 assicurano ai consumatori metodi di pagamento alternativi all’addebito su conto corrente. Non solo. Quelle che seguono sono anche le soluzioni per navigare da casa valutate dal comparatore come le “più competitive” sia dal punto di vista dei servizi garantiti, sia dal punto di vista dei prezzi.

Internet Unlimited di Vodafone

Addebito su carta di credito e pagamento tramite bollettino postale sono le modalità con cui è possibile saldare le fatture per navigare da casa usando la connessione stabile e senza limiti di Internet Unlimited.

Tale offerta, punta di diamante delle promozioni Vodafone, è attivabile in esclusiva online dai nuovi clienti al prezzo di 27,90 euro al mese (invece di 29,90 euro), ma può anche essere richiesta tramite operatore dai già clienti Vodafone mobile al prezzo agevolato di 22,90 euro al mese.

Internet Unlimited di Vodafone include:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH sulla GigaNetwork Fibra;

in download in FTTH sulla GigaNetwork Fibra; Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa;

per migliorare la copertura in tutta la casa; minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali inclusi per i nuovi clienti . Chiamate non incluse per chi è già cliente Vodafone Mobile;

verso fissi e mobili nazionali inclusi . Chiamate non incluse per chi è già cliente Vodafone Mobile; costo di attivazione gratuito e nessun vincolo di durata.

Sky Wifi Fibra 100% per già clienti Tv

I clienti Sky Tv che attiveranno Sky Wifi avranno una duplice opzione di pagamento tra cui scegliere: l’addebito su carta di credito o la domiciliazione bancaria. Le fatture Internet e Tv avranno cadenza mensile e potranno anche essere consultate tramite l’area personale del sito di Sky.

Sky Wifi Fibra 100% per già clienti Tv è l’offerta che porta l’Internet ultraveloce nelle case di coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento residenziale Sky Tv (via satellite e via internet) al prezzo agevolato di 22,90 euro al mese per 18 mesi (poi 30 euro al mese) con attivazione solo online entro il 6 Novembre 2022.

Ecco le caratteristiche della promozione:

velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH; Sky Wifi Hub in comodato gratuito incluso;

chiamate a consumo (chiamate verso fissi nazionali: solo scatto alla risposta da 0,19 euro; chiamate verso mobili nazionali: scatto alla risposta da 0,19 euro + 0,19 euro al minuto);

(chiamate verso fissi nazionali: solo scatto alla risposta da 0,19 euro; chiamate verso mobili nazionali: scatto alla risposta da 0,19 euro + 0,19 euro al minuto); nessun vincolo di durata minima contrattuale;

costo di attivazione incluso (anziché 49 euro) con esclusiva online.

Sky Wifi Fibra può essere attivata anche dai nuovi clienti al prezzo di 24,90 euro al mese per 18 mesi con promo online (poi 29,90 euro al mese). Il costo di attivazione, in questo caso, è pari a 29 euro una tantum. Questa promozione è valida fino al 6 Novembre 2022.

Super Fibra di WindTre per i già clienti mobile

Anche WindTre “premia” la fedeltà dei clienti che hanno già una SIM mobile attiva mettendo a disposizione la sua Super Fibra al prezzo esclusivo di 22,99 euro al mese (anziché 26,99 euro al mese).

Ecco la carta d’identità della promozione:

navigazione illimitata con velocità fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload su rete FTTH;

in download e 200 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate con scatto alla risposta (0,23 euro verso tutti i numeri di rete fissa e mobili in Italia);

modem di ultima generazione incluso con assistenza KASKO;

accesso gratuito per un anno ai contenuti di Amazon Prime (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime);

(valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime); possibilità di attivare gratuitamente Giga illimitati ogni mese per 3 SIM mobile compatibili con Super Fibra;

ogni mese per 3 SIM mobile compatibili con Super Fibra; costo di attivazione pari a 19,99 euro.

L’offerta Super Fibra è disponibile anche per i nuovi clienti al prezzo di listino, pari a 26,99 euro al mese. In questo caso le chiamate illimitate sono incluse nell’offerta.

