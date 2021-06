Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di Giugno 2021

Fastweb è un punto di riferimento del settore delle offerte Internet casa. Per i già clienti ed abbonati c'è la possibilità di accedere a diversi vantaggi aggiuntivi e sfruttare la migliore tecnologia di connessione messa a disposizione da Fastweb che consente di navigare tramite fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gigabit in download. Da notare, inoltre, che i già clienti Fastweb Casa possono contare sui bonus aggiuntivi previsti dal programma FastwebUP e possono richiedere il passaggio al nuovo modem Fastweb NeXXt con Alexa. Ecco, quindi, quali sono tutte le offerte disponibili a giugno 2021 per i già clienti Fastweb Casa.

Per i già clienti e abbonati Fastweb Casa ci sono numerose offerte e promozioni da tenere in considerazione. Scegliere di restare con Fastweb, infatti, permette di accedere a svariati vantaggi che possono tradursi nella possibilità di sfruttare una tecnologia di connessione in costante miglioramento oppure nella possibilità di accedere a bonus di accedere a bonus di vario, come quelli garantiti dal programma FastwebUP.

Prima di entrare nei dettagli delle migliori offerte Fastweb per i già clienti, ricordiamo che l’operatore ha lanciato la “Summer Promo” per la gamma di offerte Fastweb NeXXt Casa. Ecco i dettagli:

Fastweb NeXXt Casa Light: linea telefonica e Internet illimitato fino a 2.5 Gigabit a 19,95 euro al mese per 12 mesi (poi 27,95 euro al mese)

linea telefonica e Internet illimitato fino a 2.5 Gigabit a (poi 27,95 euro al mese) Fastweb NeXXt Casa: linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 2.5 Gigabit a 22,95 euro al mese per 12 mesi (poi 30,95 euro al mese)

Ecco, invece, le promozioni per i già clienti Fastweb.

Upgrade tecnologico

Fastweb consente ai suoi clienti di poter migliorare la qualità della connessione effettuando un upgrade della tecnologia di accesso ad Internet. Tale aggiornamento viene proposto, solitamente, in modo gratuito dall’operatore nel caso in cui all’indirizzo dell’utente venga attivata una tecnologia migliore di quella attualmente utilizzata dal cliente. Fastweb mette a disposizione quattro diversi profili di connessione per i suoi clienti a cui corrispondono differenti tecnologie. Ecco i dettagli:

fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps (pari a circa 2.500 Mega) in download e 300 Mega in upload

(pari a circa 2.500 Mega) in download e 300 Mega in upload fibra ottica FTTH fino a 1 Gbps (pari a circa 1.000 Mega) in download e 200 Mega in upload

(pari a circa 1.000 Mega) in download e 200 Mega in upload fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload

in download e 20 Mega in upload ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Chi utilizza una connessione in fibra mista FTTC e, negli ultimi mesi, è stato raggiunto dalla fibra ottica FTTH potrà contattare Fastweb per richiedere l’upgrade della connessione. Come sottolineato in precedenza, tale aggiornamento, di solito, non comporta costi aggiuntivi o modifiche alle condizioni contrattuali in corso. Per il cliente si registrerà un miglioramento della connessione che si tradurrà nella possibilità di accedere ad Internet ad alta velocità.

Per verificare la possibilità di cambiare la tecnologia di connessione è possibile contattare l’assistenza Fastweb. Ecco le modalità di contatto disponibili per il cliente:

chiamare al numero 192 193 (+39 3730004193 per chi chiama dall’estero)

(+39 3730004193 per chi chiama dall’estero) invoare un messaggio tramite WhatsApp al numero 3756497700

al numero accedere all’ area clienti del sito oppure l’app di Fastweb

del sito oppure l’app di Fastweb contattare l’operatore tramite la pagina Facebook ufficiale di Fastweb

di Fastweb recarsi in un negozio Fastweb

Bonus PC e Internet per i clienti Fastweb

Anche Fastweb consente di accedere al Bonus PC e Internet ed ottenere un voucher da 500 euro da utilizzare per la copertura dei costi di un abbonamento Internet casa (tramite tecnologia FTTC o FTTH) e l’acquisto di un tablet. Per accedere all’iniziativa è necessario avere un ISEE inferiore a 20.000 euro e poter attivare una connessione da almeno 30 Mbps. Chi ha una connessione che risponde a queste specifiche potrà accedere al bonus passando alla fibra ottica FTTH.

La proposta di Fastweb per il Bonus PC e Internet è disponibile anche per i già clienti. Ecco i dettagli dell’offerta:

abbonamento con connessione illimitata tramite FTTH o FTTC (a seconda della copertura) e linea telefonica fissa con chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali al costo di 7,95 euro al mese per 12 mesi (poi 27,95 euro al mese)

tramite FTTH o FTTC (a seconda della copertura) e linea telefonica fissa con chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali al costo di (poi 27,95 euro al mese) tablet Huawei MediaPad 64 GB Wi-Fi incluso gratuitamente

L’accesso al bonus è legato alla disponibilità dei fondi che sono stati suddivisi su base regionale.

Richiedere il modem Fastweb NeXXt con Alexa

Dalla fine del mese di maggio scorso, Fastweb ha messo a disposizione dei nuovi clienti il modem Fastweb NeXXt. Si tratta di un dispositivo di nuova generazione che va a sostituire il precedente FASTGate. Le novità incluse in questo modem sono diverse. Grazie a Fastweb NeXXt, infatti, è possibile sfruttare appieno la velocità della connessione Fastweb con tutti i dispositivi di casa grazie al supporto al nuovo standard Wi-Fi 6.

Da notare, inoltre, che Fastweb NeXXt integra Alexa, l’assistente virtuale di Amazon e oramai vero e proprio punto di riferimento della “smart home”. Alexa è in grado di offrire svariati servizi all’utente che potrà utilizzare l’assistente tramite Fastweb NeXXt in modo analogo a quanto avviene con altri dispositivi che integrano Alexa come gli Echo venduti da Amazon. Da notare che Alexa terrà sotto controllo la connessione in autonomia ed in caso di malfunzionamenti o cali di prestazioni contattare direttamente l’assistenza clienti Fastweb per risolvere il problema.

FastwebUP

Per i già clienti Fastweb c’è la possibilità di partecipare al programma FastwebUP. Si tratta di un programma completamente gratuito che mette a disposizione buoni sconto e promozioni esclusive proposte da Fastweb e da partner selezionati. I clienti che accedono a FastwebUP, quindi, potranno beneficiare di svariati vantaggi aggiuntivi e completamente gratuiti. Questo programma rappresenta, quindi, un plus davvero importante per gli abbonati Fastweb.

Per aderire e partecipare a FastwebUP è sufficiente accedere all’Area Clienti del sito Fastweb oppure all’app MyFastweb. Una volta effettuato l’accesso con il proprio account, infatti, basterà visitare la sezione FastwebUP per scoprire le promozioni e i vantaggi aggiuntivi che l’operatore ha riservato ai suoi clienti. Tali bonus si aggiornano periodicamente. Gli utenti, quindi, possono accedere di tanto in tanto alla sezione per scoprirne tutte le novità.

Le offerte per i già clienti Fastweb su mobile

Per chi è già cliente Fastweb su mobile c’è la possibilità di scegliere Fastweb anche per l’abbonamento Internet casa. A disposizione degli utenti, in questo caso, ci sono le offerte Fastweb NeXXt Casa. In particolare, la soluzione “base” da sfruttare è Fastweb NeXXt Casa Light disponibile in promozione per il primo anno ad appena 19,95 euro al mese (poi 27,95 euro al mese). L’offerta in questione include:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali (15 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta)

verso fissi e mobili nazionali (15 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps o 1 Gbps in base alla copertura; nei casi in cui la fibra ottica non è disponibile, la connessione avviene tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps o 1 Gbps in base alla copertura; nei casi in cui la fibra ottica non è disponibile, la connessione avviene tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega attivazione gratis

modem Fastweb NeXXt con Alexa integrata gratis

3 mesi gratis di DAZN; terminato il periodo promozionale l’abbonamento si rinnova a 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte del cliente

Da segnalare, inoltre, che gli utenti possono puntare su Fastweb NeXXt Casa che aggiunge le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e il Wi-Fi Booster, per estendere la copertura del Wi-Fi, al costo di 3 euro in più al mese. Per attivare le offerte è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto.

Le offerte fibra ottica degli altri operatori

Restare in Fastweb permette di accedere a numerosi vantaggi. Scegliere di cambiare operatore e attivare una nuova offerta fibra ottica resta però un’opzione da considerare. Le proposte degli altri provider, infatti, sono particolarmente convenienti e possono garantire svariati bonus extra. Per un quadro completo è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it scaricabile gratuitamente su Android e iOS.

Le migliori offerte di giugno 2021 sono riepilogate nel box qui di sotto:

Offerte Linea telefonica e connessione ad Internet Costi Note aggiuntive Sky WiFi linea telefonica con chiamate a consumo (+5 euro per le chiamate gratis) e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis attivabile solo da clienti Sky TV Super Fibra Unlimited di WINDTRE linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 24,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem incluso nel canone Giga illimitati per i già clienti WINDTRE; un anno di abbonamento ad Amazon Prime Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate a consumo e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 27,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis fino a 100 GB al mese per i clienti Vodafone su mobile TIM Super Fibra linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega primi due mesi gratis; successivamente 29,90 euro al mese con attivazione e modem inclusi nel canone mensile Giga illimitati per i già clienti TIM su mobile