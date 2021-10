Nuove offerte Very Mobile: fino a 130 GB al mese a prezzo ridotto

Very Mobile rinnova il suo listino di offerte proponendo nuove soluzioni per chi è in cerca di una tariffa con minuti ed SMS illimitati e, soprattutto, con tantissimi Giga per poter navigare in mobilità. L'operatore virtuale, con questa nuova serie di offerte, permette ai suoi utenti di poter sfruttare fino a 130 GB di traffico dati ogni mese . Ecco i dettagli delle nuove offerte.

Tra le nuove offerte Very Mobile ci sono diverse soluzioni pensate per attivare una tariffa mobile con minuti ed SMS illimitati e fino a 130 GB di traffico dati. Very Mobile è un operatore virtuale che sfrutta la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi. Per tutti gli utenti c’è la possibilità di passare a Very Mobile e scegliere una delle offerte del momento.

Offerte Very Mobile: fino a 130 GB al mese ad un costo contenuto

Tra le nuove offerte proposto da Very Mobile troviamo Very Special 7,99. L’offerta in questione è attivabile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero di cellulare da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. La tariffa mette a disposizione minuti ed SMS illimitati e 130 GB in 4G (fino a 30 Mbps in download ed in upload) ogni mese.

L’offerta presenta un costo di appena 7,99 euro al mese con attivazione gratuita. Da notare che per attivare quest’offerta speciale c’è tempo fino al prossimo 25 di ottobre. Al momento, la soluzione proposta da Very Mobile è tra le più vantaggiose sia per quanto riguarda il costo mensile che per i Giga inclusi. Non si tratta, però, dell’unica offerta dell’operatore.

Per chi vuole spendere meno c’è Very 5,99. L’offerta include minuti ed SMS illimitati e 50 GB al costo di 5,99 euro al mese. In questo caso, l’offerta è attivabile richiedendo la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare. Anche in questo caso, l’offerta presenta attivazione gratuita per tutti i nuovi clienti.

Annunci Google

Tra le offerte Very Mobile, inoltre, ci sono Very 11,99 e Very 13,99. Le due offerte mettono a disposizione, entrambe, minuti ed SMS illimitati e, rispettivamente, 50 GB e 100 GB in 4G ogni mese. Le due offerte presentano, rispettivamente, un costo di 11,99 euro al mese e 13,99 euro al mese. Le due proposte sono attivabili da tutti, con portabilità da qualsiasi operatore non incluso nelle offerte indicate in precedenza.

Per sottoscrivere le offerte di Very Mobile è possibile fare riferimento al link qui di sotto. La spedizione della SIM indirizzo di casa è sempre gratuita.

Attiva qui una delle offerte Very Mobile »

Very Mobile include diversi vantaggi per i suoi clienti. Ecco gli aspetti da tenere in considerazione per valutare nel dettaglio le tariffe del provider:

tutte le offerte Very Mobile non presentano vincoli ed includono tutti i servizi accessori senza costi aggiuntivi

ed i clienti che attivano una delle offerte Very Mobile hanno la possibilità di richiedere la eSIM ; la SIM virtuale è disponibile senza costi aggiuntivi; l’utente, in fase di attivazione dell’offerta potrà richiedere l’attivazione di una eSIM il cui codice verrà inviato via e-mail (per utilizzare la eSIM è necessario avere uno smartphone che supporta le SIM virtuali)

; la SIM virtuale è disponibile senza costi aggiuntivi; l’utente, in fase di attivazione dell’offerta potrà richiedere l’attivazione di una eSIM il cui codice verrà inviato via e-mail (per utilizzare la eSIM è necessario avere uno smartphone che supporta le SIM virtuali) per i clienti Very Mobile, in caso di esaurimento dei Giga mensili, c’è la possibilità di anticipare il rinnovo mensile andando ad azzerare il contatore dei Giga mensili; l’anticipo del rinnovo non prevede alcun costo aggiuntivo

Ricordiamo che è possibile confrontare la convenienza delle proposte di Very Mobile con tutte le altre soluzioni disponibili sul mercato grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.