Cosa cerchi in un conto corrente? Vuoi poter avere bonifici gratuiti o sei alla ricerca di una soluzione per avere una carta di credito? Ci sono diverse offerte per poter aprire un conto o una carta conto a zero spese. In questa guida puoi trovare i 5 migliori conti correnti di Ottobre 2021 da aprire se abiti in Lombardia

Canoni, commissioni e carte, quando apri un conto corrente è importante avere le idee chiare su cosa vuoi dal tuo prodotto. Se sei un cliente che usa più che altro il profilo digitale per operare online cerchi un prodotto che ti offra bonifici gratuiti, mentre se hai la tendenza a rivolgerti agli sportelli e a fare prelievi per pagare in contanti dovrai stare attento a quali sono i costi per fare queste transazioni.

Nei Fogli informativi dei differenti conti trovi ogni dettaglio sul prodotto, ma se vuoi farti una prima idea di quali siano i migliori conti correnti se abiti in Lombardia puoi anche utilizzare il confronto online delle offerte. Il comparatore di SOStariffe.it ti permette di eseguire un raffronto tra le promozioni riservate chi apre un conto ad Ottobre.

Le condizioni per poter attivare un nuovo conto corrente sono più o meno le stesse per ogni istituto:

maggiore età (anche se esistono dei conti per i minorenni)

residenza in Italia o permesso di soggiorno

busta paga/pensione o addebito fisso sul conto (condizione che non vale per le carte conto)

I 5 migliori conti correnti di Ottobre 2021

1. SelfyConto di Banca Mediolanum

Con Banca Mediolanum puoi aprire il SelfyConto, è un prodotto a zero spese e con costi operativi molto bassi. Il primo anno puoi sottoscrivere il contratto per questo conto corrente e sfruttare la promozione che ti azzera il canone per 12 mesi, dopo di che potrai continuare a non pagare le spese di mantenimento del conto se hai meno di 30 anni. Per gli altri clienti il costo mensile di questo prodotto è di 3,75 euro. La banca ti dà comunque la possibilità di ridurre la spesa mensile con un programma di sconti ad hoc, per esempio se attivi una polizza o attivi un finanziamento.

Con l’attivazione di questo conto all digital è inclusa anche l’emissione senza costi di una carta di debito. La procedura per aprire il SelfyConto è interamente online, per poter procedere devi avere con te la carta d’identità, il codice fiscale, la mail e il tuo smartphone. Per poter completare tutti i passaggi richiesti devi infatti avviare una video chiamata per poter effettuare il riconoscimento con un operatore dell’istituto.

Con Selfy potrai fare bonifici gratis online, attivare le domiciliazione e l’accredito sul conto e abilitare le app per i pagamenti tramite le app com Google Pay o Apple Pay. Anche i prelievi per i clienti di questa banca sono gratis presso tutti gli ATM automatici.

Puoi attivare il conto in pochi minuti cliccando sul pulsante in basso.

2. Conto Corrente Arancio di ING

Un altro prodotto che ti consente di operare online con condizioni molto vantaggiose e che puoi attivare se risiedi in Lombardia è il Conto corrente Arancio di ING.Questo conto ti permette sia di gestire il piena autonomia le tue operazioni e i risparmi, sia di rivolgerti agli sportelli di ING sul territorio.

Le attuali condizioni proposte dalla banca ti permettono di aprire il conto e di non pagare il canone per il primo anno. Il costo mensile sarebbe poi di 2 euro al mese, ma potrai continuare ad avere un conto a zero spese se accrediti lo stipendio o la pensione sul conto, oppure se ogni mese accrediti almeno 1.000 euro.

Con Conto Arancio avrai:

bonifici e prelievi gratuiti

emissione carta di debito a canone zero

possibilità di richiedere carta di credito (2 euro al mese di canone o zero spese se spendi almeno 500 euro al mese)

La carta di credito che puoi abbinare al conto è la Mastercard Gold, se la attivi e richiedi il servizio Pagoflex diventa una carta revolving che ti permette di pagare a rate i tuoi acquisti (attenzione agli interessi).

Puoi richiedere maggiori informazioni sul Conto Corrente Arancio cliccando sul link in basso.

3. Conto Widiba

Un altro conto corrente che può fare al caso tuo è il nuovo Conto Widiba. Questo è un altro prodotto che ti offre una grande convenienza se usi l’app e il sito come principale base per operare le tue transazioni. Con la promozione puoi avere questo conto e tutti i servizi offerti dalla banca a canone zero, al termine di questo periodo il costo sarà di 3 euro a trimestre. Anche con questa banca potrai contare su un programma di sconti che ti consentirà di di azzerare i costi legati al mantenimento del conto corrente.

Nel pacchetto otterrai:

carta di debito senza spese

prelievi gratuiti se superiori a 100 euro

bonifici online gratis

prelievi e bonifici allo sportello commissione 3 euro

Con l’apertura di questo conto puoi anche richiedere anche una carta di credito, in particolare l’istituto ti consente di attivare la Classic che ti offre un plafond di 1.500 euro al mese. Il costo di questo strumento di credito è di 5 euro ogni 3 mesi. Oppure se hai necessità di un margine di spesa superiore potrai sottoscrivere la Gold che ti costerà 50 euro l’anno ma ti garantirà un tetto di 3.000 euro per i tuoi acquisti. Come bonus di benvenuto la banca ti offre PEC e Firma Digitale gratis.

Questo conto all digital lo puoi attivare solo online e per farlo dovrai avere carta di identità, codice fiscale e dovrai collegarti da smartphone o pc, oppure potrai procedere con lo SPID.

Per maggiori dettagli o per attivare il conto Widiba cliccando sul link seguente.

4. Conto corrente DOTS

In questo caso si tratta di una carta conto, questa tipologia di prodotto può essere attivata anche se non possiedi i requisiti richiesti per avere un conto corrente. Con DOTS avrai le funzionalità principali di un conto corrente e non dovrai pagare l’imposta di bollo.

Tra i benefici associati alla carta DOTS:

app per gestire i tuoi risparmi

i bonifici online gratuiti

i bonifici online allo sportello gratuiti

il prelievo presso gli ATM gratis

999 euro di soglia di spesa mensile

fino a 25 mila euro di ricariche l0anno

Questo emittente ti consente di scegliere se usare solo la DOTS nel formato virtuale o se vuoi anche ricevere la carta fisica. Per i nuovi clienti c’è una Gift Card di benvenuto di 20 euro

L’app studiata in abbinamento a questo prodotto ti offre delle funzioni che ti aiuta a gestire meglio i tuoi fondi. Con Salvadanaio e Saldo Saggio potrai mettere da parte risparmi e potrai impostare dei limiti di spesa con notifiche che ti avviseranno se ti avvicini alla soglia che hai programmato.

Queste sono le caratteristiche del piano DOTS gratuito, puoi anche scegliere di attivare il DOTS a pagamento e portare la tua soglia di ricarica annuale a 50 mila euro.

Cliccando sul pulsante verde che trovi qui sotto puoi richiedere maggiori dettagli su questo prodotto o decidere di aprire il tuo conto DOTS.

5. Conto N26

L’ultima proposta per chi vuole aprire uno dei migliori conti correnti per residenti i in Lombardia è un conto della banca virtuale tedesca N26. La versione base di questo prodotto è gratuita per sempre e per poterlo aprire dovrai scaricare l’app N26 sul tuo smartphone, sarà il cellulare il tuo tramite con la banca.

Anche questo non è un conto tradizionale, ma una carta conto con IBAN e questo ti consente di fare e ricevere bonifici e di attivare gli addebiti automatici o l’accredito dello stipendio. I bonifici tra i clienti N26 sono gratuiti e istantanei, anche in valuta straniera.

La carta di debito puoi averla nel formato digitale o fisico, nel caso tu richieda la carta plastificata pagherai 10 euro per l’emissione. Il canone sarà zero e potrai mettere in pausa la carta quando vorrai . Con la formula Standard di N26 hai solo 3 prelievi senza commissioni al mese. Con la versione Smart (che ti costa 4,90 euro al mese) potrai avere prelievi illimitati in Italia e in UE. Ci sono anche altre formule, la YOU o la Metal, con le quali puoi ottenere prelievi gratuiti in Italia, in UE o nel mondo e potrai anche avere polizze viaggio e spese sanitarie e funzioni avanzate sull’app N26 come Spaces e Spazi condivisi. I costi vanno dai 9,90 euro al mese ai 16,90 euro.

Una delle comodità che avrai con l’apertura del conto N26 è il servizio CASH 26 che ti permette di versare o ritirare contanti anche nei negozi delle catene che hanno aderito a questo progetto. Potrai usare l’app per rintracciare i punti convenzionati più comodi per te.

Attiva il conto o richiedi maggiori informazioni cliccando qui in basso.

