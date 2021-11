Nuove offerte TIM Premium e Magnifica: come attivarle con TIM a Novembre 2021

La rete Internet casa è sempre più necessaria per poter gestire i tuoi dispositivi smart e se sei appassionato di streaming per poter guardare centinaia di contenuti. Per poter usare la connessione domestica senza la preoccupazione di terminare i Giga e per contare su un collegamento rapido e stabile puoi scegliere tra le nuove offerte TIM Premium e Magnifica per accedere alla fibra ottica fino a 10 Giga, ecco come attivare le promozioni

Una rete tra le più efficienti attive in Italia, le nuove offerte TIM Premium e Magnifica ti permettono di utilizzare due tra le reti Internet dell’operatore di rete fissa più performanti di sempre. La fibra ottica FTTH di questo gestore ti consentirà di navigare fino a 2,5 Gigabit/s e con la sperimentazione della nuova linea FTTH-XGS-PON fino a 10 Gigabit/s.

Per utilizzare i tuoi servizi di domotica, ma anche per poter seguire in streaming i tuoi eventi sportivi preferiti o per guardare i film in Ultra HD e per partecipare alle tue sessioni Twitch, è sufficiente che la tua rete domestica riesca a mantenere una velocità di connessione di 10 Megabit/s per soddisfare le necessità di banda delle principali app.

Le promozioni in fibra più convenienti

Puoi trovare le migliori offerte TIM con l’aiuto dei servizi di confronto online delle tariffe. Uno strumento gratuito e che non ti impegna all’acquisto delle promozioni analizzate è il comparatore di SOStariffe.it, puoi usarlo cliccando sul link in basso. Se ad interessarti con le promozioni TIM Executive e Magnifica dovrai innanzitutto fare una verifica della copertura di servizio.

Le due tariffe TIM sono legate a dei nuovi servizi di connessione, si tratta di sistemi di connessione che non sono ancora disponibili in tutta Italia. La fibra ottica fino a 2,5 Gigabit/s è al momento attivabile in circa 200 città italiane, mentre la FTTH-XGS-PON è ancora in fase di sperimentazione ed è accessibile in 11 centri. Puoi richiedere di testare la fibra fino a 10 Gigabit/s se abiti in uno dei quartieri in cui è già attivo il servizio in uno dei seguenti comuni:

Taranto

Brindisi

Milano

Torino

Roma

Napoli

Bologna

Firenze

Trieste

Cagliari

Trento

Ecco quali sono le principali caratteristiche delle promozioni TIM che ti interessa attivare.

TIM Executive

La rete FTTH più comune è quella da 1 Gigabit/s, il gestore ha attivato una rete superiore che permette di navigare fino a 2,5 Gigabit/s e questo ti permetterà di scaricare in pochi secondi i tuoi file e ti gestire con una certa agilità le tue operazioni online. Il servizio della rete in fibra più veloce è già attivo in oltre 200 comuni, ma è sempre meglio richiedere conferma all’operatore prima di procedere con l’attivazione di una promozione per questo tipo di fibra. Può capitare che non tutta la città sia già cablata quindi rischi di pagare per un servizio cui poi non puoi accedere.

La promozione Executive ti costerà 34,90 euro al mese e nell’offerta sono compresi:

Internet alla velocità massima e senza limiti di Giga

Traffico voce gratuito e senza limiti verso fissi e mobile in Italia (solo online)

Modem TIM Hub+ con certificato Wi-Fi 6

Quality Care, con assistenza soddisfatti o rimborsati

Quando attivi una connessione di rete con delle caratteristiche avanzate, com’è Executive, è meglio che cambi il tuo vecchio modem, gli standard per navigare sulla rete in fibra sono molto diversi rispetto ai parametri dei collegamenti in FTTC o in ADSL.

Il nuovo servizio Quality Care è per un’opzione di Servizio clienti che promette ai clienti un rimborso se il 187 non riesce a risolvere il problema sulla tua rete casa.

Attiva l’Executive Fibra »

TIM Magnifica

La seconda soluzione per poter accedere alle nuove reti TIM Casa è la Magnifica, si tratta di una promozione che ti consentirà di entrare a far parte dei clienti che sperimentano la rete fino a 10 Gigabit/s. Il costo del servizio è molto elevato rispetto alle altre offerte internet casa, la tariffa per Magnifica di TIM è 49,90 euro al mese. Questa è un’offerta temporanea, il piano del gestore ha una scadenza pre fissata al 27 Febbraio 2022.

Non tutti i clienti hanno la possibilità di attivare questo pacchetto e di provare la nuova tecnologia, innanzitutto devi vivere in una delle 11 città elencate in precedenza. Nell’offerta Magnifica sono compresi:

Internet senza limiti in fibra ottica fino a 10 Gigabit/s in download e 2 Gigabit/s in upload

Modem compatibile con il collegamento da 10 Giga (in comodato d’uso per la durata della sperimentazione)

Magnifica Backup

Wi-Fi certificato 360°

Safe Web Plus

TIM Quality Care

TIM Prima Classe

TIM Premium Fibra

Se non puoi attivare nessuna delle due promozioni per le reti più veloci di TIM, la migliore alternativa per avere TIM come gestore Internet casa è l’offerta Premium Fibra (disponibile anche in FTTC e ADSL). Il costo mensile di questa tariffa è pari a 29,90 euro e a seconda del luogo in cui abiti e della tecnologia a disposizione nel tuo comune ti permetterà di navigare ad una velocità di 1 Gigabit/s (FTTH), 200 Megabit/s (FTTC) o 20 Megabit/s (ADSL).

Annunci Google

Nella tua promozione sono inclusi:

Internet senza limiti alla massima velocità

spese di attivazione (10 euro al mese per 24 mesi)

traffico voce senza limiti verso fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online)

Modem Tim HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi, acquisto facoltativo)

Se tra i tuoi amici c’è già un abbonato alla rete casa di TIM potrai chiedergli il codice sconto che ti permetterà di avere una riduzione di 5 euro sul canone della tua offerta TIM Premium per i primi 12 mesi di fornitura del servizio.

Scopri come attivare Premium Fibra »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

La tv in streaming di TIM

Il gestore consente ai suoi clienti di accedere ad una serie di contenuti (film, serie tv e documentari) con la sua piattaforma di streaming tv TIMVision. Il servizio viene attivato quando sottoscrivi un’offerta del provider e potrai decidere se acquistare i pacchetti proposti da TIM o se guardare solo i contenuti gratuiti. Fino allo scorso anno TIMVision era offerta esclusivamente ai clienti di rete fissa dell’operatore, oggi invece è disponibile per chiunque voglia attivarla (anche se è cliente di un altro gestore di servizi internet casa).

A Novembre puoi attivare il piano TIMVision con DAZN e Infinity + a soli 19,99 euro al mese per tutta la stagione del campionato 2021/2022, per il prossimo campionato di Serie A (dal 30 Settembre 2022)invece l’abbonamento passerà a 29,99 euro al mese. Questo è il pacchetto per chi vuole seguire il Calcio e gli eventi sportivi.

Se non ti interessa seguire gli incontri delle squadre di calcio italiane potrai scegliere tra le diverse combinazioni per guardare film e serie tv con gli abbonamenti combinati TIMVision con Netflix o Disney+, oppure con entrambe le piattaforme. Il costo per queste soluzioni è:

TIMVision con Disney + a 9,99 euro al mese

a Netflix con formula Standard (quindi 2 dispositivi collegati in contemporanea) a 14,99 euro

Scopri TIM Premium con TimVision e Disney+ »

Il gestore ti offre la possibilità anche di abbinare la coppia Disney + e Netflix con TIMVision, il canone di questa promozione è pari a 19,99 euro. Se attivi una delle offerte di TIMVision il gestore ti invia il TIMBox, questo è un decoder connesso alla rete che che ti permette di gestire le tue piattaforme con un’unica app e ti fornisce anche il telecomando per controllarlo da remoto.

L’ultima soluzione offerta per i clienti che si abbonano a TIMVision è un pacchetto che include tutte le offerte precedenti, quindi ti permette sia di vedere film e serie tv che gli eventi sportivi. Se vuoi attivare sia l’offerta Sport e Calcio che il piano Intrattenimento la tua offerta è TIMVision GOLD e ti costerà 29,99 euro al mese.

Puoi ottenere maggiori informazioni sui pacchetti TIMVision o puoi attivare il piano Gold se clicchi sul link in basso.

Scopri TIM Premium con TimVision Gold »

TIM UNICA, l’offerta mobile

In ogni caso con l’attivazione di una delle offerte TIM Casa puoi avere gratuitamente TIM UNICA. Questo servizio è un incentivo per i clienti che scelgono il gestore per Internet casa e che hanno anche una SIM con un’offerta dati attiva. La promozione ti permetterà di avere Giga illimitati su 6 SIM della tua famiglia, vale anche se nessuna delle schede è intestata a te.

TIM UNICA è gratuita e ti basterà collegarti dalla tua Area clienti o dall’app My TIM e richiederne l’attivazione. Per poter usufruire di questo vantaggioso piano per le SIM però dovrai prima di tutto unificare la bolletta del servizio Internet casa e quella del mobile e poi dovrai attivare come sistema di pagamento o la domiciliazione su conto o su carta o il servizio TIM Ricarica automatica.

Se hai attiva TIM Premium Fibra e richiedi anche il servizio Mobile con minuti e SMS e con Giga illimitati (se attivi TIM UNICA) potrai avere in regalo i primi due mesi dell’offerta casa e pagherai solo 10 euro per il pacchetto associato alla tua SIM. Dal terzo mese il piano Casa + Mobile ti costerà 39,90 euro.