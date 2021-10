Nuova offerta PosteMobile: 50 GB e minuti illimitati a 5,90 euro per tutti

C'è tempo fino al prossimo 24 ottobre per attivare la nuova Creami WOW 50 Giga di PosteMobile . L'offerta speciale, disponibile per tutti i nuovi clienti che passano a PosteMobile (con o senza portabilità del numero) può essere attivata per pochi giorni e solo tramite attivazione online. Ecco tutti i dettagli della nuova offerta disponibile con un canone mensile di appena 5,90 euro.

Tra le tante offerte di telefonia mobile disponibili in questo momento è necessario segnalare la nuova Creami WOW 50 Giga di PosteMobile. Questa nuova offerta è disponibile soltanto fino al prossimo 24 ottobre ed esclusivamente tramite attivazione online. Si tratta di una delle offerte più complete e convenienti del momento e può rappresentare la soluzione giusta per attivare una nuova tariffa mobile e sfruttare al massimo il proprio smartphone.

Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova offerta PosteMobile e come fare per attivarla, direttamente online, in pochi passaggi.

Creami WOW 50 Giga di PosteMobile: bonus, costi e come attivare

La nuova offerta di PosteMobile mette a disposizione dei nuovi clienti che ne richiedono l’attivazione il seguente pacchetto:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 50 GB in 4G fino a 300 Mbps in download

fino a 300 Mbps in download in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e fino a 2,73 GB al mese senza costi aggiuntivi

“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212 inclusi nel prezzo senza costi aggiuntivi

La nuova Creami WOW 50 Giga di PosteMobile presenta un costo periodico di 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Da notare che non sono previsti vincoli di permanenza o costi nascosti per quest’offerta. Il cliente che ne richiede l’attivazione sarà libero, in qualsiasi momento, di passare ad altro operatore o richiedere il recesso della SIM senza alcun costo di uscita o penale.

L’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Per attivare la nuova proposta di PosteMobile c’è tempo fino al prossimo 24 ottobre. Da notare che la tariffa in questione non è attivabile in Ufficio Postale ma può essere richiesta solo tramite attivazione online con consegna gratuita all’indirizzo fornito dall’utente. La spesa iniziale per attivazione dell’offerta è di 20 euro di cui 10 euro di credito telefonico da utilizzare per la copertura del primo mese.

Per attivare la nuova offerta, quindi, è sufficiente cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione.

Attiva online Creami WOW 50 Giga di PosteMobile »

A disposizione dell’utente ci sono due modalità di attivazione:

Acquista Online per completare la sottoscrizione in autonomia tramite la procedura guidata del sito PosteMobile

per completare la sottoscrizione in autonomia tramite la procedura guidata del sito PosteMobile Acquista con Operatore per prenotare una richiamata dal Servizio Clienti PosteMobile e attivare la nuova offerta telefonicamente (i costi e le condizioni dell’offerta non cambiano)

Per completare l’attivazione dell’offerta PosteMobile è necessario assicurarsi di avere a propria disposizione:

i dati ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

ed un dell’intestatario della SIM (in caso di portabilità del numero da altro operatore) il numero di cellulare da passare a PosteMobile ed il codice ICCID della SIM (ecco come individuare il codice ICCID )

da passare a PosteMobile ed il (ecco ) una webcam o uno smartphone per completare la procedura di video-identificazione

Come anticipato in precedenza, l’offerta proposta da PosteMobile sarà disponibile esclusivamente fino al prossimo 24 ottobre. L’offerta è, inoltre, disponibile per tutti, con o senza portabilità.

Per confrontare i vantaggi e le caratteristiche della nuova tariffa dell’operatore con tutte le altre offerte disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it disponibile su dispositivi Android ed iOS.