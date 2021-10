Very Mobile è l’operatore virtuale di WINDTRE e, da quando ha fatto il suo ingresso sul mercato della telefonia mobile in Italia, si è sempre distinto per la convenienza delle sue offerte. Tra le migliori promozioni del momento, troviamo Very Mobile 130 Giga : ecco quali sono le sue caratteristiche e costi e come attivarla.

Very Mobile 130 Giga: come attivare l'offerta ad ottobre 2021

Very Mobile è un MVNO, acronimo di Mobile Virtual Network Operator, ovvero un operatore virtuale: come tale, le sue offerte sono solitamente caratterizzate da prezzi molto bassi a fronte di un gran numero di servizi inclusi.

Tra le migliori offerte mobile del momento, troviamo Very Mobile 130 Giga: scopriamo insieme di cosa si tratta, quanto costa, quali sono i servizi che include e quali sono i clienti che potranno sottoscriverla, quindi se è per tutti, per alcuni o se è riservata soltanto all’attivazione di un nuovo numero.

Scopri le offerte Very Mobile»

Very Mobile 130 Giga aka Very Special

L’offerta proposta da Very mobile della quale parleremo in queste righe si chiama Very Special e ha un costo di 7,99 euro al mese.

Si tratta di una promozione di tipo all inclusive, in quanto comprende:

130 Giga di traffico;

minuti senza limiti;

messaggi senza limiti.

Il costo di attivazione è assente, ma c’è tempo fino al 25 ottobre 2021 per usufruire di questo vantaggio, quindi si consiglia di approfittarne nel caso in cui si fosse interessati. L’unico “limite” della promozione consiste nel fatto che non potrà essere sottoscritta da tutti, ma solo:

dai numeri numeri;

dai clienti che mantengono il vecchio numero ed effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, BT Enia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Enegan, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Noitel, NV Mobile, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Rabona New, Tiscali, Welcome Italia, BT Italia, DIGI Mobil, ERG Mobile, Feder Mobile, Intermatica, Lycamobile, NT Mobile, Optima, PLINK, 1Mobile, Telmekom, Uno Mobile, WithU.

Clicca sul link nel caso in cui volessi sottoscrivere questa promozione.

Scopri Very Special 7,99»

Sarà possibile procedere con la sua attivazione direttamente online, cliccando su Acquista e seguendo gli step successivi: in pochi giorni si riceverà gratuitamente la SIM a casa propria.

Ci sono diversi vantaggi che caratterizzano la proposta commerciale di Very Mobile e sono stati raccolti nella tabella che segue.

Vantaggio In cosa consiste Gli extra costi sono solo un ricordo Le promozioni Very Mobile non prevedono né costi extra né penali nel caso in cui si decidesse di voler cambiare offerta Servono pochi passi per passare a Very Le SIM Very Mobile potranno essere attivate online, oppure presso uno dei 3.000 negozi presenti in tutta Italia La copertura della rete è pari al 9% Questo significa che sarà possibile connettersi con una rete 4G ovunque ci si trovi, raggiungendo una velocità di 30 Mega Assistenza clienti è dedicata L’assistenza di Very Mobile è molto efficace e pronta a rispondere quesiti di ogni sorta

Nel caso in cui fossi stato convinto dai vantaggi inclusi in questa promozione, clicca subito sul link che trovi qui sotto.

Attiva Very Special 7,99»

Le altre offerte di Very Mobile

Ovviamente, le offerte di Very Mobile non finiscono qui: ce ne sono infatti altre con le quali avere accesso a bundle davvero molto interessanti e a prezzi molto bassi.

In particolare, si tratta di:

Very Mobile a 6,99 euro; Very Mobile a 5,99 euro.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di queste offerte e perché convengono.

Confronta le offerte Very Mobile»

1. Very 6,99

Si tratta di una promozione di tipo all inclusive, che comprende 100 Giga, minuti illimitati e SMS illimitati. Ha un costo di 6,99 euro euro al mese ed è una tariffa di tipo ricaricabile con SIM + attivazione e spedizione gratuita.

Annunci Google

Potrà essere attivata soltanto in portabilità dai clienti che effettuando il passaggio dai seguenti operatori: Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, BT Enia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Enegan, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Noitel, NV Mobile, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Rabona New, Tiscali, Welcome Italia, BT Italia, DIGI Mobil, ERG Mobile, Feder Mobile, Intermatica, Lycamobile, NT Mobile, Optima, PLINK, 1Mobile, Telmekom, Uno Mobile, WithU.

Clicca sul link nel caso in cui volessi passare a Very Mobile attivando questa promozione.

Scopri Very 6,99»

2. Very 5,99

Si tratta di una promozione di tipo all inclusive, che comprende 50 Giga, minuti illimitati e SMS illimitati. Ha un costo di 5,99 euro euro al mese ed è una tariffa di tipo ricaricabile con SIM + attivazione e spedizione gratuita.

Potrà essere attivata:

sui nuovi numeri;

in portabilità, quindi mantenendo il vecchio numero di telefono, dai clienti che effettuando il passaggio dai seguenti operatori: Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, BT Enia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Enegan, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Noitel, NV Mobile, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Rabona New, Tiscali, Welcome Italia, BT Italia, DIGI Mobil, ERG Mobile, Feder Mobile, Intermatica, Lycamobile, NT Mobile, Optima, PLINK, 1Mobile, Telmekom, Uno Mobile, WithU.

Clicca sul link in basso per approfittare dei vantaggi di questa promozione.

Scopri Very 5,99»

Confrontando le 3 promozioni illustrate finora, emerge che nonostante Very Special, quindi la tariffa che prevede 130 Giga mensili (+ chiamate e messaggi illimitati) al costo di 7,99 euro al mese, abbia il prezzo maggiore tra tutte, a conti fatti risulta la più conveniente.

In aggiunta, analizzando quelle che sono le varie offerte mobile attualmente disponibili e proposte dagli altri operatori – sia tradizionali sia virtuali – una proposta mobile a meno di 10 euro al mese con 130 Giga di traffico mobile rappresenta, ad oggi, una delle migliori offerte in circolazione.

Ecco perché si dovrebbe approfittare davvero del poco tempo che si ha a propria disposizione, quindi attivare Very Special con attivazione e SIM gratuita entro il 25 ottobre 2021.

Attiva Very 130 Giga»

Offerte Very Mobile: recensioni

Un ottimo modo per avere la certezza di potersi fidare di quanto promesso da un qualsiasi fornitore di servizi, consiste nel leggere le recensioni scritte dagli altri utenti che lo hanno già provato e che, in genere, sono oneste.

Parlando di Very Mobile in modo più approfondito, ci sono altre informazioni che potrebbero tornare utili qualora si decida di prendere in considerazione una delle sue offerte. Per esempio, le promozioni non prevedono vincoli di tipo contrattuale, né di durata, né penali di alcun tipo che impediscono di cambiare operatore nel caso in cui non si dovesse essere più soddisfatti.

Le offerte di Very Mobile si rinnovano lo stesso giorno ogni mese e non vengono applicati giochini truffaldini, come la fatturazione a 28 giorni. Si paga unicamente il costo della promozione che è stata attivata e, nell’ipotesi in cui si dovessero finire i Giga, la navigazione viene bloccata.

Offerte Very Mobile per clienti TIM, Vodafone, Kena

Abbiamo visto che le promozioni più convenienti di Very Mobile sono riservate ai nuovi numeri, oppure ai clienti di determinati operatori. Questo significa che chi vuole passare a Very da TIM, Vodafone, Kena e tutti gli altri operatori non potrà farlo?

La risposta è negativa, nel senso che ci sono due offerte disponibili, ma non sono affatto economiche rispetto ai prezzi di mercato e alle proposte di altri gestori.

Nello specifico, si tratta di:

la promozione che comprende 50 Giga, oltre che minuti e messaggi illimitati, è disponibile a un prezzo scontato di 11,99 euro al mese;

la promozione che comprende 100 Giga, oltre che minuti e messaggi illimitati, è invece disponibile a un prezzo scontato di 13,99 euro al mese.