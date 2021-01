Nuova offerta PosteMobile: 30 GB a meno 5 euro al mese

Torna disponibile l'ottima offerta di PosteMobile che mette a disposizione un pacchetto con minuti ed SMS illimitati e ben 30 GB in 4G a meno di 5 euro al mese. Sino a domenica 17 gennaio, infatti, chi passa a PosteMobile, con o senza portabilità del numero, potrà attivare l'ottima Creami WOW Weekend 30 GB. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'offerta e come fare per attivarla.

Da oggi e sino a domenica 17 gennaio è possibile attivare Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile. L’offerta in questione è la proposta più conveniente, in assoluto, del mercato di telefonia mobile per chi vuole restare al di sotto dei 5 euro al mese. L’offerta di PosteMobile è disponibile per tutti e può, quindi, essere attivata con portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure richiedendo un nuovo numero di telefono.

Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta e come fare per attivarla, direttamente online, con pochi clic.

Cosa include e quanto costa la nuova offerta PosteMobile

Chi attiva Creami WOW Weekend 30 GB potrà contare su di un pacchetto di minuti, SMS e GB molto ricco. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 30 GB al mese in 4G e 4G+ sino a 300 Mbps; in caso di esaurimento del traffico dati incluso nel bundle mensile, si applicherà una tariffazione a consumo pari a 50,41 cent/MB con addebito su credito residuo

in 4G e 4G+ sino a 300 Mbps; in caso di esaurimento del traffico dati incluso nel bundle mensile, si applicherà una tariffazione a consumo pari a 50,41 cent/MB con addebito su credito residuo in roaming in UE: minuti ed SMS senza limiti e fino a 2,73 GB al mese senza alcun costo aggiuntivo oltre al canone mensile

in roaming extra UE: tariffazione a consumo

La tariffa include senza costi extra anche i servizi accessori:

Ti cerco

Richiama ora

avviso di chiamata

controllo del credito residuo al numero 401212

hotspot

L’offerta di PosteMobile presenta un canone di 4,99 euro al mese con addebito diretto su credito residuo. Per la sottoscrizione dell’offerta è necessario un pagamento iniziale di 20 euro a cui corrisponderanno 10 euro di credito sulla SIM da utilizzare per la copertura dei successivi due rinnovi dell’offerta. La SIM sarà spedita all’indirizzo fornito dall’utente di fase di sottoscrizione in pochi giorni lavorativi, tramite Poste Italiane e senza costi extra.

Per attivare la nuova offerta di PosteMobile è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura guidata per la sottoscrizione:

Attiva Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile »

Chi è interessato all’attivazione dell’offerta può seguire due strade differenti. Dopo aver raggiunto il sito PosteMobile, cliccando sul link proposto in precedenza, si potrà scegliere tra:

Acquista online

Acquista con operatore

In entrambi i casi sarà necessario fornire i dati anagrafici ed un documento dell’intestatario della SIM, il codice seriale ICCID (ecco come recuperare il codice seriale della SIM) e l’indirizzo dove consegnare la SIM. Successivamente, dopo aver ricevuto la SIM, per completare l’attivazione e avviare la procedura di portabilità del numero bisognerà utilizzare l’app SIM & Go, disponibile su Android e iOS, seguendo le indicazioni fornite dal provider. E’ importante sottolineare che l’offerta non è attivabile recandosi in un Ufficio Postale ma esclusivamente avviando la procedura online tramite il sito del provider.

Ricordiamo, infine, che è possibile confrontare i vantaggi di Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile con tutte le altre proposte presenti sul mercato grazie alla comparazione online. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile per il download gratuito dal Google Play Store, per dispositivi Android, o dall’Apple App Store, per iPhone e iPad, si potrà avere un quadro generale delle migliori proposte disponibili sul mercato.