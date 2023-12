Mutui e tassi in calo da gennaio 2024? Quali sono le previsioni del mercato del credito per il nuovo anno? Se la BCE (come ha fatto intendere) non varerà nuovi rialzi del costo del denaro, i tassi dei mutui potrebbero iniziare a calare, alleggerendo l’importo delle rate mensili per quelli a tasso variabile. Per scoprire le migliori offerte mutui , c’è il comparatore di SOStariffe.it .

Mutui e tassi con timidi segnali positivi all’orizzonte. La BCE (Banca centrale europea) ha confermato la fine dei rialzi dei tassi, anche se non ha parlato di tagli. È comunque una buona notizia per il 2024. Dopo questo annuncio, il mercato dei mutui comincia a sperare in un nuovo anno meno drammatico rispetto al 2023. L’anno che si sta chiudendo, infatti, ha registrato un’impennata delle rate mensili per i prestiti a tasso variabile a causa dell’aumento del costo del denaro deciso dall’istituto di Francoforte per arrestare la crescita dell’inflazione nell’Eurozona.

Le previsioni per il 2024, dunque, sono di un possibile calo dei tassi sui mutui.

Mutui e tassi: si prevede uno stop degli aumenti da Gennaio 2024

MUTUI E TASSI: L’ANDAMENTO 1 Tasso fisso in calo: 4,13% a ottobre 2023

3,85% a dicembre 2023 2 Per un mutuo a tasso fisso di 150.000 € di 30 anni, la rata mensile si è abbassata di 42 € a dicembre 2023 rispetto a ottobre 2023 3 Tasso variabile in discesa di 8 punti base a dicembre 2023 rispetto a novembre 2023

“I tassi dei mutui si stanno finalmente abbassando grazie alla stabilizzazione dell’inflazione nella zona euro (a novembre solo +0,8% in Italia e +2,4% in Eurozona) e alla decisione della Banca Centrale Europea di mantenere i tassi stabili nell’ultima riunione di politica monetaria del 26 ottobre“. È quanto sottolinea Mutuionline.it. Per il portale online leader nella comparazione dei mutui:

i tassi fissi medi sono in discesa;

dal 4,13% di ottobre 2023 al 3,85% di dicembre 2023;

si tratta del primo calo per due mesi consecutivi da oltre un anno.

Secondo Mutuionline.it, “la stabilizzazione dei tassi di riferimento e il calo del costo effettivo dei mutui rappresentano un segnale decisamente positivo per il comparto”. Per questa ragione, ora è il momento di prendere in esame “l’acquisto di un nuovo immobile con la prospettiva allettante del calo dei tassi nei prossimi mesi”.

Sulla base di una simulazione effettuata da Mutuionline.it, la migliore offerta per un prestito per comprare casa della durata di 30 anni, per un importo da 150.000 euro, prevede un tasso TAN al 3,30% a dicembre 2023, in discesa dal 3,80% di ottobre 2023. Tradotto, la rata mensile:

è meno cara di 42 euro ;

; è passata da 699 euro a 657 euro.

Contrarre un mutuo a tasso fisso a dicembre 2023 vuol dire risparmiare quasi 15.000 euro in interessi totali rispetto a due mesi prima.

Schiarita all’orizzonte anche per i mutui a tasso variabile:

questi finanziamenti stanno subendo un’inversione di tendenza ;

; il costo medio dei primi 10 giorni di dicembre 2023 è risultato più basso di 8 punti base rispetto a novembre 2023;

si tratta della prima riduzione dopo 24 mesi consecutivi di aumenti dei tassi medi.

Mutui e tassi: le offerte più vantaggiose di Gennaio 2024

BANCA CARATTERISTICHE DEL MUTUO TASSO FISSO E RATA MENSILE 1 Crédit Agricole acquisto della prima casa

mutuo a tasso fisso

30 anni di durata

di durata importo del mutuo 200.000 € tasso del 3,19%

importo rata da 863,84 €/mese 2 UniCredit acquisto della prima casa

mutuo a tasso fisso

30 anni di durata

di durata importo del mutuo 200.000 € tasso del 3,23%

importo rata da 868,22 €/mese 3 Intesa Sanpaolo acquisto della prima casa

mutuo a tasso fisso

30 anni di durata

di durata importo del mutuo 200.000 € tasso del 3,35%

importo rata da 881,43 €/mese

Con una simulazione, confrontiamo tre offerte per un mutuo a tasso fisso di 30 anni per l’acquisto di una prima casa in classe energetica A o B nel comune di Milano da parte di un giovane under 36, con un lavoro a tempo determinato e uno stipendio mensile netto di 2.000 euro. L’importo del mutuo è di 200.000 euro, mentre il valore della casa è di 300.000 euro.

Le tre migliori soluzioni individuate dal comparatore mutui di SOStariffe.it sono le seguenti:

Crédit Agricole offre il Mutuo Crédit Agricole Greenback, con una rata mensile di 863,84 euro , con tasso fisso del 3,19%, Taeg del 3,33%, con zero spese per istruttoria e perizia;

offre il Mutuo Crédit Agricole Greenback, con una rata mensile di , con tasso fisso del 3,19%, Taeg del 3,33%, con zero spese per istruttoria e perizia; Unicredit mette a disposizione il Mutuo UniCredit Sostenibilità Energetica, con tasso fisso pari al 3,23%, Taeg del 3,42%, per una rata mensile di 868,22 euro . Le spese iniziali sono 1.000 euro per l’istruttoria e 250 euro per la perizia;

mette a disposizione il Mutuo UniCredit Sostenibilità Energetica, con tasso fisso pari al 3,23%, Taeg del 3,42%, per una rata mensile di . Le spese iniziali sono 1.000 euro per l’istruttoria e 250 euro per la perizia; Intesa Sanpaolo eroga il Mutuo giovani green con rata mensile di 881,43 euro, tasso fisso del 3,35%, Taeg 3,46%, istruttoria gratuita e perizia dal costo di 320 euro.

Mutui e tassi: come risparmiare sulla rata mensile a Gennaio 2024

Per chi sia alla ricerca di un mutuo conveniente da attivare, un aiuto arriva dal comparatore di SOStariffe.it, che mette a confronto le migliori soluzioni presenti sul mercato per risparmiare sulla rata mensile.

Per chi, invece, abbia già un mutuo in essere, ci sono una serie di alternative utili per abbassare l’importo della rata mensile e aiutare chi si trovi in difficoltà economiche a pagare mensilmente un prestito per la prima casa. Ecco quali:

surroga del mutuo , l’operazione gratuita di trasferimento di un mutuo in corso da una banca a un’altra, modificandone le condizioni contrattuali (per esempio, cambiando da un tasso variabile a un più conveniente tasso fisso);

, l’operazione gratuita di trasferimento di un mutuo in corso da una banca a un’altra, modificandone le condizioni contrattuali (per esempio, cambiando da un tasso variabile a un più conveniente tasso fisso); sospensione del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi avvalendosi del Fondo Gasparrini per chi sia in difficoltà economiche per una sospensione dal lavoro, o una riduzione dell’orario di lavoro e avesse in corso un mutuo per la prima casa inferiore a 400 mila euro;

per un periodo massimo di 18 mesi avvalendosi del per chi sia in difficoltà economiche per una sospensione dal lavoro, o una riduzione dell’orario di lavoro e avesse in corso un mutuo per la prima casa inferiore a 400 mila euro; proroga per tutto il 2024 della garanzia statale sui mutui prima casa per under 36, con una copertura all’80% per finanziamenti fino a 250.000 euro ai giovani con ISEE non superiore a 40 mila euro annui. Tuttavia, questo bonus prima casa per under 36 non avrà più le agevolazioni fiscali previste fino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne la surroga, l’operazione per trovare un’offerta vantaggiosa è facile e veloce con il comparatore di SOStariffe.it. È sufficiente:

cliccare su “Sostituzione mutuo“;

indicare il tipo di tasso desiderato (fisso o variabile);

inserire il valore del finanziamento da richiedere;

valutare le opzioni più vantaggiose.

Oltre al tool digitale e gratuito di SOStariffe.it per avere una panoramica precisa e dettagliata delle varie alternative presenti sul mercato, c’è anche il servizio di assistenza telefonica gratuita chiamando al numero verde 800.99.99.95.

