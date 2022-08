Migliore offerta Internet Casa di Agosto 2022: le 6 promozioni del mese

Per chi volesse tutto a portata di click e cerchi una connessione stabile, veloce e conveniente per navigare da casa, ecco la classifica delle promozioni da non lasciarsi sfuggire ad Agosto 2022 , stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it .

Qual è la migliore offerta Internet Casa di Agosto 2022? Al di là della convenienza di prezzo, inseguendo quello più basso possibile, i nuovi clienti sono sempre alla ricerca di soluzioni che consentano di poter navigare senza limiti alla massima velocità e senza cadute improvvise della connessione.

Grazie al comparatore per offerte Internet casa di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it in versione Android e iOS), è possibile scoprire tutti i dettagli sulle proposte più convenienti dei principali operatori.

Internet Casa: le 6 migliori offerte di Agosto 2022

LE MIGLIORI OFFERTE DETTAGLI DELLE OFFERTE Fastweb Nexxt Casa + Plenitude 18,95 euro al mese per 2 anni (poi 26 euro al mese) Illumia Wifi 19,90 euro al mese per un anno (poi 27 euro al mese) Vodafone Internet Unlimited per già clienti mobile 22,90 euro al mese prezzo fisso Sky Wifi Fibra 100% per già clienti TV 22,90 euro al mese per 18 mesi (poi 30 euro al mese) WindTre Super Fibra per già clienti Wind Mobile 22,99 euro al mese prezzo fisso Tim Premium Fibra per Clienti Mobile 24,90 euro al mese prezzo fisso

Con il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le sei migliori offerte Internet Casa che è possibile attivare il mese di Agosto 2022. Ecco nei dettagli che cosa propongo queste soluzioni.

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Questa promozione è un’alleanza nel segno del risparmio. Dal “matrimonio” tra Fastweb (uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia) e Plenitude (ex Eni Gas e Luce) nasce infatti un’offerta che scade il 3 Agosto e che consente di risparmiare sia sulla connessione Internet casa che su luce e gas.

Con un costo di 18,95 euro al mese per 24 mesi (poi 25,95 euro al mese) si possono avere fibra ultraveloce e chiamate illimitate. A questa prezzo poi si sommano le promozioni di Plenitude, l’ex Eni Gas e Luce, che prevedono uno sconto di 6 euro in bolletta su energia elettrica e gas sempre per 2 anni, con un risparmio complessivo di 144 euro.

In sintesi, questa offerta con attivazione inclusa prevede:

fibra ultraveloce con fino a 2,5 Giga in download;

chiamate illimitate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 di ultima generazione e Alexa integrata.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di Fastweb Nexxt Casa + Plenitude clicca il link di seguito:

SCOPRI FASTWEB NEXXT CASA + PLENITUDE »

Illumia Wifi

Ad Agosto 2022, Illumia Wifi, per navigare senza limiti e alla massima velocità, offre al prezzo di 19,99 euro al mese per 12 mesi (anziché 26,99 euro al mese) una connessione Internet Casa se la si attiva entro il 31 Agosto.

Si tratta di una soluzione attivabile solo online, con le seguenti caratteristiche:

fibra ottica FTTH che assicura Internet ultra veloce per navigare senza limiti da ogni punto di casa;

velocità fino a 1 Giga in download;

chiamata da rete fissa o mobile non incluse;

modem Wi-Fi gratuito per un anno, poi si pagano 2,99 euro al mese;

nessun vincolo di durata contrattuale;

contributo di attivazione di 39,90 euro una tantum (anziché 69,99 euro);

attivazione gratuita se già cliente luce e gas.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta di Illumia Wifi clicca il link di seguito:

SCOPRI ILLUMIA WIFI »

Vodafone Internet Unlimited per già clienti mobile

Con massima velocità e stabilità, Vodafone Internet Unlimited è un’offerta valida solo per chi è già cliente mobile di Vodafone e prevede un costo di 22,90 euro al mese. Con costo di attivazione e spedizione gratuiti, questa proposta non ha nessun vincolo di durata e prevede:

copertura FTTH;

velocità di 2.5 gigabit/s;

modem Wifi 6 con Wi-Fi Optimizer gratuito;

chiamate fisse o mobile non incluse.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta di Vodafone Internet Unlimited per i già clienti mobile clicca il link di seguito:

SCOPRI VODAFONE INTERNET UNLIMITED PER I GIA' CLIENTI MOBILE »

Vodafone mette a disposizione anche per chi non è già cliente mobile la sua Internet Unlimited. In questo caso, il costo dell’offerta è di 27,90 euro al mese, sempre con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Per verificare la copertura e attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri Intenet Unlimited di Vodafone »

Ski Wifi Fibra 100% per già clienti TV

Connessione di casa e intrattenimento Tv fanno dell’offerta Sky Wifi Fibra 100% una soluzione appetibile per quanti amano trascorrere il proprio tempo in casa.

La promozione include:

navigazione con velocità di download fino a 1Gb/s e 300 Mb/s in upload su rete FTTH;

connessione illimitata e ottimizzata per il video streaming (Sky Q, Sky Go, Netflix e altre applicazioni);

modem Sky WiFi Hub incluso (con 8 antenne integrate per un segnale omogeneo in tutte le direzioni);

chiamate a consumo verso numeri fissi e mobile nazionali e internazionali;

nessun vincolo di durata contrattuale.

Sottoscrivendo questa promozione entro il 21 Agosto 2022, i clienti già Sky TV pagherebbero 22,90 euro al mese per 18 mesi (poi 30 euro al mese). Per avere maggiori dettagli sull’offerta di Sky Wifi Fibra 100% per i già clienti TV clicca il link di seguito:

SCOPRI SKI WIFI FIBRA 100% PER I GIA' CLIENTI TV »

Chi non ha un abbonamento Sky TV, invece, ha la possibilità di attivare Sky WiFi al costo di 29,90 euro al mese. L’attivazione avviene direttamente online:

Scopri Sky WiFi »

WindTre Super Fibra per i già clienti Wind mobile

Beneficiari di questa promozione messa a punto da WindTre sono coloro che sono già clienti dell’operatore di telefonia, i quali potranno contare su:

navigazione illimitata fino a 1 Gigabit su rete FTTH;

su rete FTTH; modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO;

Giga illimitati gratis ogni mese per 3 SIM mobile;

12 mesi di Amazon Prime incluso (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime);

Attivando questa promozione, i clienti WindTre spenderebbero 22,90 euro al mese.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta di WindTre Super Fibra per i già clienti Wind mobile clicca il link di seguito:

SCOPRI WINDTRE SUPER FIBRA PER I GIà CLIENTI WIND MOBILE »

Super Fibra è molto conveniente anche per chi non è cliente WindTre di rete mobile. In questo caso, infatti, il costo dell’offerta è di 24,99 euro al mese:

Scopri Super Fibra di WINDTRE »

TIM Premium Fibra per clienti mobile

Questa promozione, dedicata a quanti sono già clienti TIM mobile, si caratterizza per:

navigazione illimitata fino a 1 Giga in download su rete FTTH e 300 Mega in upload;

in download su rete FTTH e 300 Mega in upload; chiamate illimitate verso tutti i telefoni fissi e mobile in Italia (solo con attivazione online della promozione);

modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso;

contributo di attivazione: 240 euro (10 euro al mese per 24 mesi) già incluso.

Attivando TIM Premium Fibra ed essendo già clienti mobile, è possibile accedere gratuitamente ai vantaggi di TIM Unica, che permette di avere ogni mese Giga illimitati per i cellulari di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della linea fissa), TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi da 9,99 euro) e una giocata extra al giorno per vincere premi e servizi esclusivi su TIM Party.

Chi volesse accedere a questa offerta (avendo già attiva un’offerta dati) beneficerebbe di un bonus di 5 euro al mese, per una spesa totale di 24,90 euro al mese (anziché 29,90) per 24 mesi.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta di Tim Premium Fibra per i già clienti mobile clicca il link di seguito:

SCOPRI TIM PREMIUM FIBRA PER I GIA' CLIENTI MOBILE »

TIM Premium per chi non è cliente TIM di rete mobile ha un costo di 29,90 euro al mese e può essere attivato direttamente online:

Scopri TIM Premium Fibra »