Passa a Iliad da Vodafone, TIM e Wind: le offerte di Agosto 2022

Iliad continua la sua crescita senza precedenti nel settore della telefonia mobile. L’operatore ha ampiamente superato la soglia dei 9 milioni di utenti e continua ad investire nella sua rete ma senza venire meno ai suoi obblighi in termini di trasparenza e prezzi bassi. Chi passa a Iliad da TIM, Vodafone o WindTre troverà le stesse tariffe e condizioni di chi arriva da qualsiasi altro gestore. L’operatore, infatti, non fa alcuna distinzione e non richiede nemmeno la portabilità del numero, procedura che comunque viene eseguita gratuitamente. Chi passa a Iliad può oggi attivare anche un’offerta nella variante Flash, ovvero disponibile solo per un periodo limitato.

Passa a Iliad da Vodafone, TIM e Wind: le offerte di agosto

Offerte per chi passa a Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Flash 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro Giga 80 illimitati 70 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro

Chi passa a Iliad troverà solamente tariffe senza vincoli e costi nascosti. L’operatore infatti permette di recedere dal piano quando si vuole senza il pagamento di penali o di ulteriori spese per la disattivazione della linea. Nelle promozioni sono poi inclusi tutti i servizi di base più richiesti (Segreteria telefonica, Hotspot, Mi Richiami, nessuno scatto alla risposta, etc.) e grazie all’assenza di rimodulazioni il prezzo è fissato per sempre. Iliad poi non applica nemmeno limitazioni in termini di velocità di navigazione.

Chi passa a Iliad ad agosto può quindi scegliere tra:

Flash 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese . La SIM costa 9,99 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite. La tariffa è disponibile fino al 14 settembre 2022, salvo rinnovo da parte dell’operatore

con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G fino a 855 Mbps in download a . La SIM costa 9,99 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite. La tariffa è disponibile fino al 14 settembre 2022, salvo rinnovo da parte dell’operatore Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese. La SIM costa 9,99 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite

Attiva Giga 80 »

Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese . La SIM costa 9,99 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite

con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a . La SIM costa 9,99 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite Dati 300 con chiamate a consumo e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. La SIM costa 9,99 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite

Dopo 3 mesi dall’attivazione dell’offerta, chi passa a Iliad con addebito automatico su carta di credito o debito con 3D Secure può abbinare al piano l’acquisto a rate di uno dei modelli più recenti di iPhone direttamente dall’Area Personale. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di durata di 30 mesi e il pagamento di un anticipo a seconda del modello scelto. Se non siete soddisfatti del vostro acquisto potete sempre restituirlo entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine esercitando il vostro diritto di ripensamento.

Passa a Iliad: come fare

Chi passa a Iliad può scegliere di acquistare la sua offerta direttamente online sul sito dell’operatore cliccando sulla voce Registrati. In questa fase si può richiedere la portabilità del numero. Dopo aver selezionato il metodo di pagamento (carta di credito/debito/prepagata) si potrà procedere a scegliere le modalità di spedizione della SIM.

L’operatore consegna gratuitamente la scheda telefonica tramite Poste Italiane o corriere Bartolini entro 2-5 giorni lavorativi. Nel primo caso la SIM viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e non c’è obbligo di firma. Nel secondo si dovrà essere invece essere presenti personalmente per il ritiro in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere andrà presentato il documento d’identità utilizzato per la registrazione online e consegnata una sua copia fronte/retro.

In alternativa si può acquistare la SIM in modalità self-service tramite le migliaia di Simbox suddivise tra i 26 Iliad Store, allestiti nei centri storici di tutte le maggiori città italiane, e gli oltre 1.000 Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali, tra cui diversi punti vendita di Unieuro.

Per attivare l’offerta si dovrà effettuare la videoidentificazione. Si tratta di realizzare un video selfie con l’aiuto di un operatore per la verifica dell’identità dell’intestatario della SIM. In tutto servono meno di 3 minuti.

Chi passa a Iliad può acquistare la SIM in contanti anche nei bar, edicole e tabaccherie della rete Iliad Point collegate al sistema digitale Snaipay o nei supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica di quella Iliad Express. Le SIM si trovano negli appositi espositori dell’operatore o alla barriera alle casse tra le card e ricariche.

Nel primo caso per attivare l’offerta si deve inserire il PIN presente sullo scontrino in risposta al messaggio di conferma dell’operatore. La portabilità può essere poi richiesta in seguito nell’Area Personale. Acquistando l’offerta in un Iliad Express invece si dovranno inserire PIN e codice ICCID della SIM sul sito www.iliad.it/attiva.

Passa a Iliad per la rete fissa

Passa a Iliad per la fibra ottica Navigazione Chiamate Modem e attivazione Costo mensile Iliad Box fino a 5 Gbps complessivi in FTTH illimitate inclusi 15,99 euro per i già clienti mobile

Chi passa a Iliad per la telefonia mobile ottiene uno sconto di 8 euro al mese per l’attivazione dell’offerta fibra ottica dell’operatore low cost. Iliad Box include:

Navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download complessivi e 700 Mbps in upload, suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, su rete FTTH

Chiamate da fisso verso numeri nazionali e 60 destinazioni all’estero

Modem Iliad Box fornito in comodato d’uso gratuito

Attivazione

Possibilità di aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro l’uno

Antivirus McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese

Multi Access a 2,99 euro al mese App Iliad Box Connect

L’offerta ha un costo di 15,99 euro al mese per sempre per chi è già cliente dell’operatore del mobile. Per tutti gli altri il prezzo è di 23,99 euro al mese. È previsto un addebito di 39,99 euro per l’installazione e configurazione della rete da parte di un tecnico di Open Fiber, che si recerà al vostro domicilio solo su appuntamento. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Codice di migrazione per passare a Iliad

Il codice di migrazione è un una serie alfanumerica da 15 a 19 caratteri che è stato introdotto nel 2007 dall’AGCOM per facilitare il passaggio da un operatore all’altro. Basta infatti comunicarlo al nuovo gestore per attivare l’offerta Internet casa desiderata. Il codice di migrazione contiene informazioni come il numero di telefono fisso, operatore di provenienza e destinazione.

Il codice è presente nella bolletta del vostro attuale gestore di rete fissa. Se sono presenti due codici andrà fornito quello che termina con OFA/OFB più una lettera. Se per qualsiasi motivo non riuscite a recuperare il codice di migrazione, SOStariffe.it vi fornisce gratuitamente un apposito strumento di verifica per controllarne la correttezza e completare la portabilità de numero verso il nuovo operatore.

Tempistiche per l’attivazione del passaggio a Iliad

Iliad afferma che il tempo di attivazione del suo servizio Internet è di 80 giorni. L’azienda poi garantisce che il 95% delle richieste vengono esauriti entro questo lasso di tempo mentre il 99% entro 90 giorni dalla richiesta di attivazione. Il tempio medio indicato dall’operatore low cost è comunque di 60 giorni. Per ogni giorno oltre il novantesimo in cui non viene attivata la linea è previsto un indennizzo automatico di 2,5 euro fino a un massimo di 100 euro. Per verificare lo stato di attivazione della propria linea potete accedere all’Area Personale o contattare il Servizio Clienti al 177. Il servizio è gratuito sotto rete i Iliad e attivo dal lunedì alla domenica (festivi inclusi) dalle 8 alle 22.