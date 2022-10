Mercato libero: le offerte per chi cambia gestore luce e gas a Ottobre 2022

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.703,41 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.679,99 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.746,84 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Missione risparmio per le famiglie italiane. I maxi rincari di luce e gas sono un fardello sempre più pesante da sopportare, tanto che molti clienti domestici, gravati da bollette in continuo aumento, cercano sollievo nel portafogli affidandosi a un nuovo fornitore di energia elettrica e gas.

Per chi si stia chiedendo quali siano, a Ottobre 2022, gli operatori del comparto energetico a cui rivolgersi per conquistare maggiori margini di risparmio in bolletta, la risposta arriva dagli esperti di SOStariffe.it che hanno messo a punto una mappa dei “campioni del risparmio” in questo avvio d’autunno.

SOStariffe.it tende anche la mano ai clienti domestici con il suo tool digitale e gratuito di comparazione delle offerte di luce e gas. È uno strumento semplice e intuitivo (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) che aiuta i titolari di utenze domestiche a individuare, tra la vasta gamma di promozioni del Mercato libero, l’offerta più in linea con gli stili di consumo (e di spesa) del proprio nucleo familiare.

Fornitori luce e gas “magneti” della convenienza a Ottobre 2022

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO OFFERTA 1 Edison Energia World Luce

World Gas 0,429920 €/kWh

1,941062 €/Smc 129,73 euro al mese

323,22 euro al mese 2 A2A Easy Luce

Easy Gas 0,429920 €/kWh

1,941062 €/Smc 142,46 euro al mese

316,86 euro al mese 3 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,429920 €/kWh

1,941062 €/Smc 146,08 euro al mese

326,29 euro al mese

Con il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo confrontato le offerte luce e gas proposte dai fornitori del Mercato libero e individuato quelle più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di metano con fornitura attiva nel comune di Milano.

Sul podio dei “top” gestori di Ottobre 2022 salgono:

Edison Energia;

A2A Energia;

Pulsee.

Edison World Luce e Gas

Edison Energia figura nella rosa degli “alleati” del risparmio a Ottobre 2022 con la sua promozione luce e gas “Edison World”. Grazie all’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso senza costi aggiuntivi, questa soluzione aiuta i titolari di utenze domestiche a tenere a bada le spese in bolletta. Inoltre, attivando l’offerta entro il 31 gennaio 2023, si potrà beneficiare di un anno gratis di Amazon Prime oppure (per i già abbonati Prime) di prolungare l’abbonamento già in essere per ulteriori 12 mesi.

L’offerta ha le seguenti caratteristiche:

prezzo dell’energia e del gas in vigore nel mercato all’ingrosso senza costi aggiuntivi : per la luce, l’indice di riferimento è il PUN (Prezzo Unico Nazionale), mentre per il gas l’indice è il PSV (Punto di Scambio Virtuale);

: per la luce, l’indice di riferimento è il PUN (Prezzo Unico Nazionale), mentre per il gas l’indice è il PSV (Punto di Scambio Virtuale); contributo fisso mensile pari a 15 euro al mese, per fornitura;

12 mesi di iscrizione ad Amazon Prime in omaggio per ogni contratto attivato;

per ogni contratto attivato; accesso gratuito al servizio EDISONRisolve;

al servizio EDISONRisolve; attivazione gratuita online, con un semplice click;

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni su questa soluzione luce di Edison Energia, che costerebbe alla “famiglia tipo” 129,73 euro al mese.

Al link di seguito, invece, è disponibile una panoramica dell’offerta Edison per il gas, la cui attivazione si tradurrebbe in una spesa mensile per la “famiglia tipo” pari a 323,22 euro.

A2A Easy Luce e Gas

Anche A2A Energia consente ai propri clienti di pagare l’energia elettrica e il gas allo stesso prezzo riservato agli operatori del mercato all’ingrosso, senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, il contributo fisso mensile (che ammonta a 12 euro a fornitura) è azzerato per i primi tre mesi dall’attivazione del contratto, così da aumentare i benefici in bolletta per i clienti domestici.

Ecco l’offerta analizzata ai raggi X:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; contributo fisso mensile gratuito per i primi tre mesi (poi 12 euro al mese per fornitura);

per i primi tre mesi (poi 12 euro al mese per fornitura); possibilità di attivare la tariffa monoraria (l’uso dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo) o quella bioraria (l’energia costa meno la sera e nei fine settimana);

(l’uso dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo) o quella bioraria (l’energia costa meno la sera e nei fine settimana); possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

luce 100% green.

Scegliendo A2A Energia e la promozione A2A Easy Luce, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile di 142,46 euro. Scegliendo invece A2A Easy Gas, la spesa per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 316,86 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

Pulsee Luce e Gas RELAX Index

Tra i “magneti del risparmio” a Ottobre 2022 c’è anche la energy company Pulsee, il marchio del Gruppo Axpo Italia nato nel 2019 che fa della sua veste 100% digitale e sostenibile il suo biglietto da visita. Anche Pulsee assicura ai propri clienti il prezzo di luce e gas alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso, senza costi extra. Inoltre, il contributo fisso mensile (pari a 15 euro per fornitura) è ridotto del 20% previa attivazione dell’offerta entro il 5 Novembre.

Di seguito, la promozione “in pillole”:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi aggiuntivi ;

; possibilità di sottoscrivere un unico contratto di fornitura con Pulsee sia per l’erogazione di energia elettrica sia per quella del metano ( tariffa Dual Fuel );

); opzione Cost Sharing per chi vive in condivisione: l’importo delle bollette sarà suddiviso tra gli inquilini pagando 1,50 euro in più al mese rispetto alla tariffa base;

per chi vive in condivisione: l’importo delle bollette sarà suddiviso tra gli inquilini pagando 1,50 euro in più al mese rispetto alla tariffa base; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 146,08 euro al mese per le bollette della luce (senza opzione Cost Sharing) e di 326,29 euro al mese per quelle del gas.

Clicca sul link di seguito per il quadro completo dell’offerta Pulsee Luce Relax Index:

Al link qui sotto, invece, una panoramica della promozione Pulsee Gas Relax Index:

