Le offerte luce e gas con prezzo bloccato più convenienti ad agosto 2019

Per massimizzare il risparmio sulle bollette energetiche e proteggersi contro i futuri incrementi tariffari è possibile puntare sulle offerte luce e gas a prezzo bloccato che garantiscono un’importante tutela contro i possibili futuri aumenti del costo dell’energia. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte luce e gas con prezzo bloccato di agosto 2019 e come fare per attivarle.

Scegliendo il mercato libero dell’energia è possibile puntare su offerte luce e gas a prezzo bloccato (solitamente per un anno e talvolta anche per due anni). Queste soluzioni tariffarie garantiscono una serie di importanti vantaggi per il cliente che avrà la certezza che il prezzo dell’energia (in €/kWh per l’elettricità e in €/smc per il gas naturale) non potrà registrare incrementi di alcun tipo per tutta la durata di “prezzo bloccato” fissata nelle condizioni contrattuali dell’offerta che si va ad attivare.

Ricordiamo che nel mercato tutelato non c’è alcun’offerta con prezzo bloccato in quanto il prezzo di luce e gas viene aggiornato trimestralmente dall’Arera che, sulla base delle nuove condizioni di mercato, modifica i prezzi dell’energia. Nel mercato libero, invece, i fornitori hanno la possibilità di proporre tariffe più vantaggiose per attirare nuovi clienti e gli utenti possono attivare tali tariffe per risparmiare.

Per poter quantificare, in modo preciso, il risparmio garantito dalle migliori offerte luce e gas a prezzo bloccato di agosto 2019 è necessario individuare un profilo di “cliente tipo” che rappresenta un punto di riferimento per stimare il risparmio garantito. Ecco il “cliente tipo” che utilizzeremo per stimare il risparmio:

Energia elettrica: potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 3300 kWh, uso Domestico, Residenti e distribuzione dei consumi per fasce pari al 40% in F1 e al 60% in F2/F3;

Gas naturale: consumo annuo di 1410 m³;

Ricordiamo che consultando il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce e offerte gas è possibile impostare il proprio profilo di consumo e individuare le offerte più vantaggiose per le proprie esigenze da attivare direttamente online per dare un taglio deciso alle bollette energetiche.

Chi sceglie di attivare le migliori tariffe a prezzo bloccato del mercato libero potrà risparmiare sulle bollette energetiche anche più di 200 Euro all’anno. Ecco quali sono le migliori offerte luce e gas a prezzo bloccato di agosto 2019.

Offerte luce a prezzo bloccato di agosto 2019

Tra le migliori offerte luce con prezzo bloccato del mese di agosto 2019 segnaliamo, come prima soluzione, la tariffa Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Questa soluzione, al momento, è una delle opzioni più convenienti, in assoluto, tra le tante tariffe luce presenti sul mercato dell’energia elettrica.

Scegliendo Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi si potrà contare su di un prezzo dell’energia elettrica pari a 0.03799 €/kWh. Il prezzo in questione, come facilmente intuibile anche dal nome dell’offerta, è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Di conseguenza, per un anno il cliente avrà la certezza che l’energia elettrica che utilizzerà in casa sarà tariffata sulla base di un prezzo al kWh estremamente conveniente.

Solo una volta terminato il periodo di “prezzo bloccato”, wekiwi informerà l’utente in merito al nuovo prezzo dell’energia elettrica, calcolato sulle nuove condizioni del mercato all’ingrosso. Il cliente non sarà vincolato ad accettare tale prezzo. Se il prezzo dell’elettricità non risulterà vantaggioso, infatti, sarà possibile cambiare offerta e passare ad un altro fornitore di energia senza costi aggiuntivi o penali.

Da notare, inoltre, che il prezzo in questione include anche l’utilizzo di elettricità prodotta esclusivamente utilizzando fonti rinnovabili. Oltre a risparmiare, quindi, scegliendo quest’offerta di wekiwi si potrà dare un contributo anche all’ambiente sostenendo la produzione di energia da fonti che non inquinano.

Scegliendo quest’offerta di wekiwi, il “cliente tipo” indicato in precedenza arriverà a spendere all’incirca 627 Euro di elettricità ogni anno con un risparmio annuale di 85 Euro rispetto a quanto spenderebbe restando nel mercato tutelato.

Un’altra ottima offerta luce a prezzo bloccato arriva da Iberdrola che propone, per il mese di agosto 2019, la sua tariffa ECOCLICK EXTRA Luce. Questa tariffa, disponibile sia in versione monoraria che in versione bioraria, presenta un prezzo dell’energia elettrica bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Anche in questo caso, Iberdrola comunicherà un nuovo prezzo dell’energia elettrica al cliente solo a distanza di un anno dalla sottoscrizione dell’offerta. Il cliente sarà libero di scegliere se accettare i nuovi prezzi o passare ad un altro fornitore.

Per quanto riguarda la versione monoraria di ECOCLICK EXTRA Luce, il prezzo dell'energia è pari a 0.05550 €/kWh con uno sconto aggiuntivo del 50% per i primi due mesi di sottoscrizione. Scegliendo quest'offerta, il "cliente tipo" fissato in precedenza andrà a spendere un totale di 673 Euro all'anno per le bollette della luce con un risparmio annuale di circa 40 Euro rispetto al mercato tutelato.

Chi concentra i propri consumi in modo particolare nelle ore serali e nei giorni festivi potrebbe trovare più conveniente attivare ECOCLICK EXTRA Luce Bioraria. Questa tariffa presenta un prezzo dell’energia bloccato per un anno e scontato del 50% per i primi due mesi di sottoscrizione. I prezzi dell’elettricità per chi sceglie quest’offerta sono i seguenti: 0.061 €/kWh in fascia F1 ed a 0.052 €/kWh in fascia F23 (ore serali, week end e festivi).

Tra le migliori offerte luce di agosto 2019 per chi cerca una tariffa a prezzo bloccato troviamo Next Energy Luce di Sorgenia. Quest’offerta, infatti, include un prezzo dell’energia elettrica bloccato per 12 mesi. Solo al termine del periodo promozionale, il fornitore proporrà un nuovo prezzo al cliente che sarà libero di scegliere se restare in Sorgenia o passare, senza costi o penali, ad un altro fornitore attivando una delle tariffe del mercato libero.

Next Energy Luce di Sorgenia è una tariffa monoraria che si caratterizza per un prezzo dell’energia elettrica pari a 0.05396 €/kWh. Il “cliente tipo” che sceglie Sorgenia andrà a pagare circa 678 Euro all’anno di elettricità con un risparmio annuale superiore ai 35 Euro rispetto al mercato tutelato. Da notare, in ogni caso, che i vantaggi per chi sceglie Sorgenia non si limitano al prezzo bloccato dell’energia ed al risparmio rispetto al mercato tutelato.

Scegliendo Sorgenia, infatti, il nuovo cliente riceverà in regalo 1800 punti per il programma Italo Più con cui ottenere biglietti gratis per viaggiare su Italo Treno. Con questi punti è già possibile richiedere un biglietto gratis per una tratta breve come Napoli – Roma oppure Bologna – Firenze. I punti possono essere accumulati per ottenere biglietti gratis anche per tratte più lunghe oppure per viaggiare in prima classe.

Da notare, inoltre, che chi passa a Sorgenia attivando anche una fornitura di gas naturale potrà contare su di un bonus aggiuntivo. Attualmente, il fornitore propone in regalo ai suoi clienti che attivando una doppia fornitura un buono Amazon da 50 Euro da utilizzare, senza vincoli, per fare acquisti sul noto sito e-commerce.

A completare i vantaggi di chi passa a Sorgenia c’è la possibilità di sfruttare la promozione Porta un amico, che garantisce uno sconto di 30 Euro per ogni amico inviato che passa a Sorgenia. Lo sconto è disponibile anche per l’amico che attiva una nuova fornitura e verrà accreditato direttamente in bolletta. I clienti Sorgenia, inoltre, possono partecipare al programma fedeltà multi-brand PayBack che garantisce la possibilità di accumulare punti ed ottenere grandi vantaggi.

Un’altra buona offerta luce a prezzo bloccato di agosto 2019 è rappresentata da E-Light di Enel, una tariffa monoraria che presenta un prezzo dell’energia pari a 0.06200 €/kWh. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Scegliendo questa tariffa, inoltre, l’utente avrà la possibilità di utilizzare, senza costi aggiuntivi, energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

A completare i vantaggi di quest’offerta c’è la possibilità di partecipare al programma fedeltà EnelpremiaWOW che include diversi bonus per i clienti Enel che, ad esempio, possono partecipare a concorsi a premi e ottenere regali e buoni sconto ogni settimana. L’adesione a questo programma fedeltà è del tutto gratuita.

Tra le migliori offerte luce a prezzo bloccato di agosto 2019 c'è anche Link Basic Luce di Eni Gas e Luce. Questa tariffa è di tipo monorario e presenta un prezzo dell'energia elettrica pari a 0.06080 €/kWh. Anche in questo caso, l'offerta include la possibilità di sfruttare il prezzo bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Chi attiva Link Basic Luce, inoltre, riceverà in regalo l'Amazon Echo Dot del valore commerciale di 59,99 Euro. Il dispositivo permette di utilizzare l'assistente virtuale Alexa in casa.

Offerte gas a prezzo bloccato di agosto 2019

Tra le migliori offerte gas a prezzo bloccato di agosto 2019 troviamo Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Come visto per l’offerta luce del fornitore, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’offerta a prezzo bloccato per i primi 12 mesi che garantisce un notevole risparmio annuale rispetto al mercato libero dell’energia.

Chi sceglie Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi, infatti, potrà contare su di un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1799 €/smc. Il prezzo è fisso per il primo anno di sottoscrizione e, solo al termine del periodo promozionale, il fornitore comunicherà al cliente un nuovo prezzo del gas. Il cliente sarà libero di scegliere se accettare tale modifica oppure se passare ad un altro fornitore.

Attivando quest’offerta, il “cliente tipo” definito in precedenza spenderà circa 967 Euro all’anno di gas naturale ottenendo un risparmio di circa 110 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato. L’offerta è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto.

Tra le migliori offerte gas a prezzo bloccato di agosto 2019 troviamo anche Next Energy Gas di Sorgenia. Questa soluzione presenta un prezzo bloccato per un anno della materia prima gas naturale che risulta essere pari a 0,2150 €/smc. Chi sceglie Sorgenia come fornitore di gas naturale per la propria casa ed attiva Next Energy Gas otterrà un risparmio considerevole.

Il “cliente tipo” definito in precedenza, infatti, spenderà all’incirca 990 Euro all’anno per il gas naturale con un risparmio di circa 85 Euro all’anno rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato. Come visto per l’energia elettrica, i vantaggi per chi sceglie Sorgenia non finiscono qui.

L’operatore, infatti, mette a disposizione 1.800 punti per il programma Italo Più che permettono di ottenere biglietti gratis per viaggiare con Italo Treno. Il bonus dei punti Italo non si somma con quello offerto da Next Energy Luce. Attivando anche l’offerta luce di Sorgenia, in ogni caso, il cliente riceverà in regalo un buono Amazon da 50 Euro.

Come visto in precedenza, inoltre, per i clienti Sorgenia c’è la possibilità di sfruttare la promozione Porta un Amico, che garantisce un risparmio in bolletta di 30 Euro per ogni amico che passa a Sorgenia, e di aderire al programma fedeltà PayBack che offre una lunga serie di vantaggi al cliente.

Tra le migliori offerte gas del mese di agosto c’è anche ECOCLICK Extra Gas di Iberdrola. Questa tariffa presenta un costo della materia prima gas pari a 0,2300 €/smc ed include uno sconto extra del 50% per i primi 2 mesi di sottoscrizione. Il prezzo della materia prima è fisso e bloccato per 12 mesi. Scegliendo l’offerta gas di Iberdrola, il “cliente tipo” pagherà all’incirca 1000 Euro all’anno di bollette del gas con un risparmio annuale di circa 80 Euro rispetto ad un’analoga tariffa del mercato tutelato.

Tra le offerte gas a prezzo bloccato di agosto 2019 segnaliamo anche E-Light Gas di Enel che presenta un prezzo della materia prima gas pari a 0,2300 €/smc. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Scegliendo quest’offerta, il “cliente tipo” definito in precedenza registrerà una spesa annuale per il gas naturale pari a circa 1030 Euro con un risparmio di quasi 50 Euro all’anno. A completare i vantaggi per chi passa ad Enel c’è la possibilità di aderire al programma fedeltà EnelpremiaWOW.

Tra le tariffe gas più convenienti di agosto 2019 per chi è in cerca di una soluzione “a prezzo bloccato” troviamo anche Link Basic Gas di Eni Gas e Luce che si caratterizza per un prezzo della materia prima pari a 0,2430 €/smc. Il prezzo in questione è bloccato per i primi 12 mesi. Per il “cliente tipo” definito in precedenza, la spesa annuale per il gas naturale sarà di circa 1070 Euro con un risparmio di quasi 10 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato. A rendere molto vantaggiosa quest’offerta c’è il bonus riservato ai nuovi clienti da Eni Gas e Luce. Chi attiva quest’offerta riceverà in regalo un Amazon Echo Dot dal valore di 59,99 Euro.

