Passa a Wind da Tim, Vodafone e Tre: le offerte di agosto 2019

Anche ad agosto 2019 sono disponibili un gran numero di offerte “Passa a Wind” molto interessanti che permettono di minimizzare i costi mensili per la tariffa dello smartphone senza rinunciare alla possibilità di sfruttare bonus molto ricchi per chiamare, inviare messaggi e, soprattutto, navigare in mobilità Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Passa a Wind da TIM, Vodafone e Tre di agosto 2019.

Per il mese di agosto 2019 sono disponibili un gran numero di offerte “Passa a Wind” da TIM, Vodafone e Tre. Si tratta di soluzioni disponibili per tutti, non solo per chi richiede la portabilità del numero ma anche per chi vuole, attivare una nuova offerta. Queste offerte si caratterizzano per un costo molto vantaggiosa e, soprattutto, per tanti minuti, SMS e GB di traffico dati che il cliente avrà a sua disposizione ogni mese.

Sottolineiamo, inoltre, che la maggior parte delle offerte Passa a Wind prevede anche la possibilità di acquistare un nuovo smartphone a rate (anticipo più 30 rate mensili) scegliendo tra uno dei tanti smartphone disponibili all’interno del ricco listino di smartphone di Wind. Queste soluzioni garantiscono, quindi, la possibilità di sfruttare una buona tariffa per smartphone ed acquistare, nello stesso tempo, un nuovo dispositivo ottenendo anche un sostanziale risparmio, nella maggior parte dei casi, rispetto al prezzo di listino.

Wind All Digital

Una delle principali offerte Wind del mese di agosto 2019 è rappresentata da All Digital, una tariffa molto interessante attivabile direttamente online da chi richiede la portabilità del numero di cellulare ed anche da chi vuole attivare una nuova linea. L’offerta in questione è, infatti, disponibile per tutti, senza alcun vincolo di provenienza o senza differenze di costi mensili o bonus inclusi.

Chi sceglie di attivare All Digital di Wind potrà contare su di un piano tariffario che include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e ben 40 GB di traffico dati in 4G ogni mese. Gli SMS, invece, vengono tariffati a consumo con un costo di 29 centesimi per ogni messaggio inviato. Da notare, inoltre, che per chi attiva in estate la nuova All Digital di Wind è previsto, come bonus aggiuntivo, anche l’ottenimento di un bonus di 100 GB di traffico dati in 4G per navigare in mobilità senza consumare il bundle mensile per tutta l’estate (il bundle sarà attivo sino al prossimo 22 di settembre 2019).

All Digital di Wind presenta un costo periodico di 14,99 Euro al mese con attivazione gratuita. L’offerta è attivabile direttamente online, tramite una procedura di sottoscrizione molto veloce che prevede una spesa complessiva di 24,99 Euro. Tale importo comprende il costo del primo mese ed un contributo di 10 Euro per l’acquisto della SIM. Il cliente può scegliere di ricevere la SIM direttamente a casa (la spedizione è gratuita) oppure di ritirarla in negozio Wind (in questo caso, la spesa complessiva sarà di 5 Euro).

Da notare che è possibile utilizzare All Digital anche in roaming gratuito in UE. In questo caso, l’utente potrà utilizzare tutti i minuti inclusi nella propria offerta e sino ad un massimo di 5,5 GB ogni mese per navigare in mobilità senza costi aggiuntivi. Per quanto riguarda le possibilità di personalizzazione, inoltre, è possibile aggiungere un’opzione da 200 SMS al mese al costo di 0,99 Euro in più per ogni rinnovo. Tale opzione può essere aggiunta direttamente in fase di sottoscrizione dell’offerta.

Da notare, inoltre, che con All Digital è possibile attivare l’opzione Telefono Incluso e acquistare uno smartphone a rate (anticipo più 30 rate mensili di importo variabile a seconda del modello scelto) utilizzando la Carta di Credito o il Conto Corrente (solo in alcuni casi) per l’addebito delle rate mensili. L’acquisto del telefono a rate può essere effettuato successivamente all’acquisto ed all’attivazione della SIM, recandosi in un negozio Wind.

Nel canone mensile di All Digital sono inclusi tutti i servizi aggiuntivi (Hotspot, Segreteria Telefonica ed SMS MyWind). Attivando l’offerta, inoltre, si potrà accedere alla rete 4.5G di Wind per navigare in mobilità con una velocità massima di 1000 Mbps. Da notare, inoltre, che, per chi attiva quest’offerta, è possibile aderire gratuitamente al programma fedeltà WinDay che offre un regalo a settimana (buoni sconto, voucher, promozioni speciali), sconti aggiuntivi sull’acquisto di dispositivi nei negozi Wind ed un voucher 4×2 per il cinema oltre alla possibilità di partecipare da estrazioni a premi ogni settimana.

Attiva online Wind All Digital

All Inclusive Easy Pay

Chi vuole passare a Wind ed attivare un’offerta ancora più completa può valutare anche All Inclusive Easy Pay, una tariffa disponibile in negozio per tutti i clienti che passano a Wind, con portabilità del numero oppure attivando una nuova linea con un nuovo numero di cellulare. Quest’offerta prevede il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito.

All Inclusive Easy Pay mette a disposizione degli utenti un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e con 60 GB di traffico dati sotto rete 4.5G di Wind. In più, ad agosto 2019 l’operatore offre un bundle aggiuntivo di 100 GB per navigare in mobilità per tutta l’estate senza consumare i Giga inclusi nella propria offerta.

Per tutti i nuovi clienti che passano a Wind, sia con portabilità del numero che attivando una nuova linea, All Inclusive Easy Pay presenta un costo periodico di 16,99 Euro al mese. Come già sottolineato in precedenza, l’offerta prevede l’addebito dei rinnovi su conto corrente o carta di credito. Il cliente può scegliere l’addebito su credito residuo ma, in questo caso, avrà a disposizione solo 30 GB di traffico dati in 4G rendendo, quindi, l’offerta decisamente meno conveniente.

I bonus inclusi in All Inclusive Easy Pay sono disponibili anche in roaming in UE, senza costi aggiuntivi. Il cliente può utilizzare minuti ed SMS senza limitazioni quando si trova all’estero, all’interno dei confini dell’Unione Europa, ed ha a sua disposizione sino ad un massimo di 6,2 GB di traffico dati ogni mese per navigare in mobilità. Successivamente, la navigazione verrà tariffata a consumo.

Da notare, inoltre, che chi sceglie All Inclusive Easy Pay può abbinare uno smartphone alla propria offerta scegliendo tra uno dei tanti dispositivi presenti nel ricco listino di device venduti direttamente nei negozi Wind. La formula per il pagamento è sempre la stessa e prevede un anticipo e 30 rate mensili. A seconda del modello scelto sarà possibile utilizzare la carta di credito o il conto corrente per l’addebito delle rate mensili.

All Inclusive Young

Per i clienti Under 30 interessati a passare a Wind ad agosto 2019 c’è la possibilità di sottoscrivere l’offerta All Inclusive Young. Questa tariffa include minuti illimitati, 200 SMS e 30 GB di traffico dati in 4.5G sotto rete Wind al costo di 11,99 Euro al mese. Anche in questo caso ritroviamo tutte le caratteristiche viste nelle offerte precedenti con, in aggiunta, la possibilità di sfruttare un bundle di 50 GB per tutta l’estate senza costi aggiuntivi.

All Inclusive Young prevede la possibilità di addebitare i rinnovi sia su credito residuo che su carta di credito o conto corrente. L’offerta è disponibile sia online (ma solo per nuovi numeri) che in negozio. Da notare che è possibile optare per All Inclusive Young Easy Pay, con addebito su carta di credito o conto corrente, che garantisce la possibilità di sfruttare sino a 60 GB di traffici dati al mese, invece, di 30 GB conservando il costo di 11,99 Euro al mese.

All Inclusive Junior

I genitori interessati ad attivare una SIM per i propri figli piccoli possono valutare l’attivazione di All Inclusive Junior. Questa tariffa speciale rivolta ai più piccoli include minuti illimitati verso Wind, 100 minuti e 100 SMS verso tutti e ben 30 GB di traffico dati in 4G al costo di 6,99 Euro al mese. L’offerta, inoltre, include il Blocco dei Servizi a Sovrapprezzo e delle Numerazioni Speciali.

Da notare, inoltre, che i genitori che attivano al proprio figlio questa tariffa hanno la possibilità di acquistare uno smartphone a rate a partire da 0 Euro al mese andando così ad introdurre il mondo di Internet in mobilità al proprio figlio piccolo. L’offerta in questione è attivabile, dai genitori del bambino, direttamente in un negozio Wind presentando tutta la documentazione richiesta per sfruttare questa tariffa vantaggiosa.

Wind Smart Pack Top

Un’altra ottima soluzione per chi vuole passare a Wind ed acquistare, contestualmente, uno smartphone top di gamma a rate è rappresentata da Wind Smart Pack Top. In questo caso, infatti, quest’offerta mette a disposizione un piano tariffario con minuti illimitati verso tutti e ben 60 GB di traffico dati in 4.5G con la possibilità di abbinare uno smartphone top di gamma Huawei o Samsung.

Ecco i costi mensili (le rate sono 30) e l’anticipo previsto per ogni singolo modello.

Huawei P30 128 GB : anticipo di 129,99, costo mensile di 25,99 Euro;

: anticipo di 129,99, costo mensile di 25,99 Euro; Huawei P30 Pro 128 GB : anticipo di 129,99, costo mensile di 30,99 Euro;

: anticipo di 129,99, costo mensile di 30,99 Euro; Huawei P30 Pro 256 GB : anticipo di 149,99, costo mensile di 34,99 Euro;

: anticipo di 149,99, costo mensile di 34,99 Euro; Samsung Galaxy S10 128 GB : anticipo di 149,99, costo mensile di 31,99 Euro;

: anticipo di 149,99, costo mensile di 31,99 Euro; Samsung Galaxy S10+ 128 GB: anticipo di 169,99, costo mensile di 38,99 Euro;

Questa soluzione prevede un contributo di attivazione di 10 Euro. Il costo della tariffa con minuti illimitati e 60 GB al mese è di 11,99 Euro al mese. Terminato il pagamento rateale dello smartphone, la tariffa continuerà a rinnovarsi a questo prezzo. Da notare che l’addebito delle rate mensili dello smartphone scelto deve avvenire su carta di credito.

Minuti illimitati e 150 GB al mese attivando Fibra 1000 di Wind

Puntare sulle offerte convergenti “fisso+mobile” è spesso una delle soluzioni più convenienti per massimizzare il risparmio. Chi sceglie di attivare una nuova offerta fibra di Wind potrà attivare anche un’offerta per smartphone estremamente conveniente andando così a risparmiare, in misura significativa, su entrambe le soluzioni.

Andiamo con ordine. L’offerta fibra da attivare si chiama Fibra 100 di Wind. Questa tariffa mette a disposizione i seguenti bonus:

linea telefonica con chiamate a consumo;

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH (velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload) oppure fibra mista FTTC (velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) o ancora rete ADSL (velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload); l’abbonamento prevede la possibilità di sfruttare la tecnologia migliore disponibile presso l’indirizzo del cliente;

100 GB di traffico dati in 4G da condividere tra le SIM Wind di famiglia;

opzione per le chiamate illimitate dal telefono fisso di casa al costo di 5 Euro in più al mese.

Fibra 1000 di Wind presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione dell’offerta. E’ possibile verificare la copertura ed attivare un nuovo abbonamento direttamente cliccando sul box qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Fibra 1000 di Wind

Chi attiva l’offerta Fibra 1000 di Wind potrà passare a Wind anche con la SIM dello smartphone attivando una tariffa con minuti illimitati e 150 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese. Questa soluzione rappresenta, senza alcun dubbio, una delle migliori opzioni per poter ridurre al minimo i costi della tariffa per lo smartphone senza rinunciare ad un piano tariffario molto completo.

Call Your Country Super: l’offerta per chiamare all’estero

Chi ha bisogno di una buona offerta per chiamare dall’Italia all’estero può valutare l’attivazione di Call Your Country Super, una soluzione tariffaria molto interessante, disponibile per tutti i clienti stranieri, sia con portabilità del numero che con attivazione di un nuovo numero di telefono. Si tratta di un’offerta davvero ottima per gli stranieri che vivono in Italia e che hanno la necessità di contattare i propri familiari che vivono nel Paese d’origine.

Chi sceglie Call Your Country Super potrà contare su di un piano tariffario che include 250 minuti di chiamate verso tutti in Italia, minuti illimitati verso tutti i numeri Wind e 20 GB di traffico dati in 4G. A completare i vantaggi dell’offerta troviamo la possibilità di sfruttare 250 minuti di chiamate verso l’estero.

I minuti inclusi in Call Your Country Super sono validi per chiamate verso fissi e mobili verso questi Paesi: Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Messico, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Korea, Ungheria.