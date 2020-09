Le offerte fibra ottica di Iliad stanno arrivando, ecco la prima data ufficiale

Il raggiungimento del traguardo di 6 milioni di clienti in Italia, in poco più di due anni di presenza sul mercato, è solo uno degli annunci di oggi di Iliad. L'operatore, infatti, si prepara a fare il suo debutto sul mercato di telefonia fissa grazie alla recente partnership annunciata con Open Fiber. In base agli annunci di oggi, i l debutto delle prime offerte di rete fissa di Iliad potrebbe essere più vicino di quanto si immaginava.

Come annunciato lo scorso mese di luglio, Iliad debutterà ufficialmente nel mercato di telefonia fissa in Italia. Il lancio delle prime offerte Internet casa dell’operatore sarà possibile grazie alla partnership con Open Fiber che premetterà ad Iliad di offrire ai suoi clienti l’accesso alla rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload. In futuro, il progetto di rete unica nazionale in cui dovrebbe rientrare anche Open Fiber, potrebbe garantire un ulteriore incremento della copertura delle offerte Iliad di rete fissa.

In occasione dell’annuncio dei risultati finanziari del secondo trimestre del 2020, in cui l’operatore ha confermato il superamento dei 6 milioni di clienti nel mercato di telefonia mobile in Italia, è arrivata la conferma che il debutto di Iliad nel settore di telefonia fissa è molto più vicino del previsto. Tra meno di un anno, infatti, l’operatore dovrebbe iniziare a commercializzare le sue prime tariffe per la connessione Internet di casa.

Le prime offerte Iliad di rete fissa arriveranno prima della prossima estate

Nella presentazione dei risultati finanziari di Iliad relativi al secondo trimestre del 2020, l’amministratore delegato dell’azienda, Benedetto Levi, ha confermato il “prossimo lancio delle offerte di rete fissa”. Il documento ufficiale in cui vengono riassunti i risultati ed i prossimi target del gruppo, attivo anche al di fuori dell’Italia ed, in particolare, in Francia, fissano una prima data ufficiale per il lancio delle offerte Internet casa di Iliad.

L’operatore punta a fare il suo debutto ufficiale sul mercato di telefonia fissa italiano prima dell’estate del 2021. Le prime offerte di rete fissa, quindi, potrebbero essere disponibili per l’attivazione da parte dei clienti italiani già nel corso del giugno del prossimo anno, in netto anticipo rispetto alle previsioni dei mesi scorsi in cui si era parlato di un debutto tra fine 2021 e inizio 2022 per le offerte dell’operatore. Una data precisa in merito all’arrivo delle prime tariffe Internet casa di Iliad potrebbe emergere soltanto nel corso dei prossimi mesi, probabilmente nella prima parte del prossimo anno.

In arrivo anche offerte convergenti fisso + mobile?

Iliad ha raggiunto quota 6 milioni di clienti nel settore di telefonia mobile in Italia, confermando come un numero sempre maggiore di utenti ha scelto l’operatore per la SIM del proprio smartphone. Il trend di crescita è solido e costante. Molto probabilmente, nel corso dei prossimi mesi Iliad continuerà a crescere ed arriverà al 2021 con un bacino di clienti mobile maggiore rispetto a quello attuale. Per il futuro, quindi, è lecito ipotizzare l’arrivo di offerte convergenti “fisso + mobile” da parte di Iliad.

Chi è già cliente Iliad su mobile potrebbe accedere a nuove offerte per la linea fissa di casa con condizioni agevolate (è possibile ipotizzare uno sconto sul canone mensile). Allo stesso tempo, chi vorrà passare ad Iliad sia con la SIM dello smartphone che con la linea fissa di casa potrebbe poter contare su offerte particolarmente vantaggiose. In questo modo, l’operatore potrebbe registrare una rapida crescita anche nel settore di telefonia fissa dopo aver ottenuto risultati più che positivi in quello di telefonia mobile in Italia.

Ricordiamo, in conclusione, che tutti gli utenti interessati a passare ad Iliad da subito hanno la possibilità di attivare l’offerta Giga 50. Si tratta di una tariffa completa e disponibile per tutti (sia attivando un nuovo numero che effettuando la portabilità da un qualsiasi operatore) che risulta essere tra le soluzioni più convenienti a meno di 10 Euro al mese. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento dei Giga la connessione continuerà a consumo (90 centesimi per ogni 100 MB)

di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento dei Giga la connessione continuerà a consumo (90 centesimi per ogni 100 MB) tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone mensile

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati verso tutti e sino a 4 GB senza costi aggiuntivi

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. Il prezzo è a tempo indeterminato. E’ previsto un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. L’offerta è attivabile direttamente online, tramite il sito Iliad, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura online.

