Se per qualsiasi motivo non potete essere raggiunti dall’ ADSL o dalla fibra ottica non dovete disperare. Internet satellitare è una tecnologia che permette di superare l’ostacolo ad un costo non molto superiore a quello della media delle offerte ADSL . Ecco a voi le migliori tariffe per connettersi al web grazie ai satelliti

Internet satellitare è un’ottima alternativa quando l’ADSL o la fibra ottica non sono disponibili. Questa particolare tipologia di offerta Internet casa è infatti in grado di portare il segnale per connettersi al web anche in quelle zone dove le infrastrutture tradizionali non possono arrivare per limiti tecnici, problemi a livello di conformazione del territorio o semplicemente perché il costo del cablaggio non economicamente sostenibile.

Internet satellitare prevede l’installazione di un router collegato ad un’antenna del tutto simile a quella utilizzata per ricevere il segnale delle pay TV. Quest’ultima è collegata ad una rete di satelliti in orbita geostazionaria intorno alla Terra e posizionati a circa 36mila chilometri dalla superficie. I satelliti a loro volta comunicano costantemente con delle stazioni terresti chiamate NOC (Network Operations Center) connesse alle grandi dorsali di Internet.

Il segnale in fase di ricezione parte dal NOC di riferimento, che poi re-instrada i dati del server che contiene il sito a cui vogliamo accedere al satellite. Quest’ultimo tramite le microonde invia i pacchetti alla parabola e quindi al router. Questa tecnologia grazie all’utilizzo delle onde nella banda Ka permette di navigare fino a 50 Megabit al secondo. Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune vi consigliamo di utilizzare l’apposito strumento gratuito presente sul sito di SosTariffe.it.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte Internet satellitare oggi disponibili:

Confronta le offerte Internet casa

Le migliori offerte per Internet satellitare di dicembre 2019

1. SkyDSL

skyDSL2+ 10

Navigazione Internet fino a 10 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload

1 GB per la propria casella email

Chiamate via Internet con VoIP

100 MB di spazio di archiviazione

Nessun vincolo di durata contrattuale

10 GB di volume dati massimo

La tariffa ha un costo di 19,90 euro al mese.

skyDSL2+ FLAT 20

Navigazione Internet fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload

1 GB per la propria casella email

Chiamate via Internet con VoIP

100 MB di spazio di archiviazione

Nessun vincolo di durata contrattuale

La tariffa ha un costo di 29,90 euro al mese. Gli utenti che sono ancora legati ad un altro provider e desiderano effettuare il passaggio a SkyDSL ottengono un bonus di 39,90 euro al mese per 3 mesi.

skyDSL2+ FLAT 40

Navigazione Internet fino a 40 Megabit al secondo in download e 2 Megabit al secondo in upload

1 GB per la propria casella email

Chiamate via Internet con VoIP

100 MB di spazio di archiviazione

Nessun vincolo di durata contrattuale

Con l’accesso Internet Premium (opzionale) si ottengono inoltre:

Navigazione Internet fino a 50 Megabit al secondo in download e 6 Megabit al secondo in upload

Tariffa FLAT telefonica per chiamate illimitate su fisso

WLAN-Router incluso

Spedizione gratuita

La tariffa ha un costo di 34,90 euro al mese. Gli utenti che sono ancora legati ad un altro provider e desiderano effettuare il passaggio a SkyDSL ottengono un bonus di 44,90 euro al mese per 3 mesi.

SkyDSL per tutte le sue tariffe richiede un costo di attivazione per i nuovi clienti di 69,90 euro in promozione invece di 99,90 euro. Con le offerte skyDSL2+ FLAT 20 e skyDSL2+ FLAT 40 a partire dal 24esimo mese si ottiene uno sconto fedeltà di 10 euro al mese.

2. Opensky

Konnect Bronze

Navigazione Internet fino a 16 Megabit al secondo in download e 3 Megabit al secondo in upload

Tariffa da 29,90 euro al mese per chi sfrutta il web soprattutto per navigare tra i siti web o accedere ad email e social network.

Konnect Silver

Navigazione Internet fino a 30 Megabit al secondo in download e 6 Megabit al secondo in upload

Tariffa da 39,90 euro al mese per chi spesso guarda film, serie TV e contenuti video in generale in modalità streaming.

Konnect Gold

Navigazione Internet fino a 50 Megabit al secondo in download e 6 Megabit al secondo in upload

Tariffa da 60,90 euro al mese per gli amanti dello streaming e chi ha la necessità di connettere più dispositivi alla stessa rete.

Tutte le offerte di Opensky prevedono un costo di attivazione di 150 euro. Il provider pone un vincolo di 12 mesi per le sue tariffe.

3. Bo & Mia Telecom

SAT 25

Navigazione Internet fino a 50 Megabit al secondo in download e 6 Megabit al secondo in upload

25 GB di traffico al mese

Durata contrattuale minima 24 mesi

Annunci Google

La tariffa ha un costo di 19,90 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi.

SAT 100

Navigazione Internet fino a 50 Megabit al secondo in download e 6 Megabit al secondo in upload

100 GB di traffico al mese

Durata contrattuale minima 24 mesi

La tariffa ha un costo di 34,90 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi.

SAT 200

Navigazione Internet fino a 50 Megabit al secondo in download e 6 Megabit al secondo in upload

200 GB di traffico al mese

Durata contrattuale minima 24 mesi

La tariffa ha un costo di 59,90 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi.

La tecnologia ACM di SkyDSL garantisce un segnale stabile indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Bo & Mia dispone poi della tecnologia Spot-Beam che assicura una connessione efficiente e veloce sia nelle grandi città sia nelle campagne. Il provider una volta esaurito il traffico dati consente di acquistarne altro o di continuare a navigare alla velocità massima di 256 Kilobit al secondo in download e 64 Kilobit al secondo in upload.

Confronta le offerte di Tooway

4. Broadsat

Konnect Start

Navigazione Internet fino a 15 Megabit al secondo in download e 3 Megabit al secondo in upload

Chiamate via Internet (VoIP)

10 GB di traffico in alta priorità

Internet flat notturno dall’1 alle 6

Durata contrattuale minima di 12 mesi

Tariffa per navigare sul web ad alta velocità, consultare email, utilizzare i social network, ascoltare musica online e condividere immagini. L’offerta prevede un costo mensile di 19,90 euro e un contributo di 45 euro una tantum per l’attivazione. Il kit satellitare si può ottenere in comodato d’uso pagando 5 euro al mese o in un’unica soluzione a 299 euro.

Konnect Plus

Navigazione Internet fino a 15 Megabit al secondo in download e 3 Megabit al secondo in upload

Chiamate via Internet (VoIP)

30 GB di traffico in alta priorità

Internet flat notturno dall’1 alle 6

Durata contrattuale minima di 12 mesi

Tariffa per le esigenze di navigazione di una famiglia. L’offerta prevede un costo mensile di 39,90 euro e un contributo di 45 euro una tantum per l’attivazione. Il kit satellitare si può ottenere in comodato d’uso pagando 5 euro al mese o in un’unica soluzione a 299 euro.

Konnect Premium

Navigazione Internet fino a 30 Megabit al secondo in download e 6 Megabit al secondo in upload

Chiamate via Internet (VoIP)

60 GB di traffico in alta priorità

Internet flat notturno dall’1 alle 6

Durata contrattuale minima di 12 mesi

Tariffa per navigare ad alta velocità, scaricare contenuti dal web e accedere a contenuti in streaming. L’offerta prevede un costo mensile di 79,90 euro e un contributo di 45 euro una tantum per l’attivazione. Il kit satellitare si può ottenere in comodato d’uso pagando 5 euro al mese o in un’unica soluzione a 299 euro.

Konnect Flat illimitato

Navigazione Internet illimitata fino a 30 Megabit al secondo in download e 6 Megabit al secondo in upload

Chiamate via Internet (VoIP)

Nessun limite di traffico

Internet flat tutto il giorno e la notte

150 GB di traffico in alta priorità

Durata contrattuale minima di 12 mesi

L’offerta prevede un costo mensile di 145 euro e un contributo di 45 euro una tantum per l’attivazione. Il kit satellitare si può ottenere in comodato d’uso pagando 5 euro al mese o in un’unica soluzione a 299 euro.

L’installazione del kit Konnect può essere effettuata anche senza chiamare un tecnico specializzato. Il pagamento del canone è anticipato per i primi 3 mesi poi diventa a cadenza bimestrale per quelli successivi. Esaurito il traffico dati a disposizione si può continuare a navigare a 256 Kilobit al secondo in download e upload fino al successivo rinnovo. Il provider consente anche di acquistare un router Wi-FI come il modello Linksys WRT54GL certificato Tooway.

5. Noitel

Noi Konnect 10

Navigazione Internet fino a 15 Megabit al secondo in upload 3 Megabit al secondo in upload

10 GB di traffico dati mensile

Navigazione illimitata dall’1 alle 6

La tariffa costa 21,90 euro al mese.

Noi Konnect 30

Navigazione Internet fino a 15 Megabit al secondo in upload 3 Megabit al secondo in upload

30 GB di traffico dati mensile

Navigazione illimitata dall’1 alle 6

La tariffa costa 39,90 euro al mese.

Noi Konnect 75

Navigazione Internet fino a 15 Megabit al secondo in upload 3 Megabit al secondo in upload

75 GB di traffico dati mensile

Navigazione illimitata dall’1 alle 6

La tariffa costa 84,90 euro al mese.

Le offerte di Noitel prevedono un costo di attivazione di 99 euro e il noleggio del kit (parabola, illuminatore, modem) per 10 euro al mese. L’installazione è inclusa nel prezzo. Per il noleggio del modem è possibile richiedere la configurazione della modalità VoIP. Una volta esaurito il traffico dati disponibile si può continuare a navigare a 128 Kilobit al secondo in download e upload fino al rinnovo successivo. Sottoscrivendo le opzioni Explore, Track e Reach si possono raddoppiare la velocità di navigazione, la quantità di traffico dati o entrambi.