Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a dicembre 2019

Nelle prossime sezioni dell’articolo approfondiamo le nuove offerte Sky del mese di dicembre 2019: si tratta delle promo Sky Q Fibra, Sky Q Satellite e Sky Digitale Terrestre, ognuno disponibile al costo di 29,90 Euro/mese. I tre pacchetti sono disponibili sia per i nuovi clienti, sia per tutti coloro che sono già abbonati Sky e desiderano aggiornare la propria soluzione.

Uno delle caratteristiche più interessanti delle promo di questo mese, disponibile con Sky Q Fibra e Sky Q Satellite, è la tecnologia di ultima generazione inclusa. Sky Q è infatti la proposta più recente e evoluta della compagnia. I punti di forza sono l’alta qualità di visione e le funzionalità di performance superiori.

Sky Q include infatti la tecnologia 4K, ovvero uno standard di visione rivoluzionario, la cui qualità è circa 4 volte superiore a quella del full HD. Garantisce immagini più nitide e definite e migliora la qualità dei colori e dei contrasti, con una resa vicina alla reale percezione dell’occhio.

1. Sky Q Fibra

Questa speciale proposta di Sky unisce la qualità e efficienza della vostra fibra di casa con l’esperienza eccellente del pacchetto Sky Q. La proposta è disponibile al costo di 29,90 Euro/mese, anziché 44,20 Euro/mese. In particolare, l’offerta di dicembre prevede in termini di contenuti la proposta cinema e la programmazione TV. Vediamoli più nel dettaglio:

Pacchetto Sky TV, che include l’offerta di intrattenimento completa con gli show e i reality della compagnia televisiva, tutte le serie Sky Original, le serie TV internazionali, la programmazione dedicata ai temi della cucina, della musica, dei viaggi, lifestyle e arte, ma anche tutto lo sporti di Eurosport;

pacchetto Sky Cinema, che prevede la visione di tutti i canali Sky Cinema e Premium Cinema, altri canali tematici divisi per genere, collezioni esclusive focalizzate su saghe e eventi particolari, una selezione dei migliori blockbuster di Hollywood e i film campioni d’incasso a livello nazionale, nonché anche i film più premiati e acclamati disponibili in prima visione.

I servizi inclusi in questa offerta sono:

Sky HD;

Sky On Demand;

Sky Go Plus.

Naturalmente Sky Q Fibra è valido solo per nuovi e già clienti che hanno a disposizione una connessione internet con tecnologia in fibra ottica in casa. Scopriamo quali sono i vantaggi che offre Sky Q Fibra:

non è necessaria la parabola, né l’installazione da parte di un tecnico specializzato;

controllo vocale;

possibilità di attivare tre registrazioni in contemporanea;

1TB di memoria disponibile.

Inoltre, una volta conclusa l’installazione, potrete avere tutti le vostre applicazioni preferite in un unico posto: canali in chiaro del digitale terrestre, i contenuti Sky, ma anche, se attivi, Mediaset on demand, Netflix, DAZN, YouTube e Spotify.

Ricordiamo infine che i costi iniziali previsti in precedenza, pari a 148 Euro, sono inclusi nel canone della promozione.

Scopri Sky Q Fibra

2. Sky Q Satellite

L’offerta Sky Q è disponibile anche per i già clienti e i nuovi potenziali clienti che vogliono utilizzare la tecnologia satellitare. Il costo di questa tariffa è pari a 29,90 Euro/mese, anziché 44,20 Euro/mese. In aggiunta, i costi iniziali da sostenere per l’attivazione della proposta sono di 49 Euro (anziché i 219 Euro previsti). Anche in questo caso, i contenuti dell’offerta riguardano il pacchetto Sky TV e il pacchetto Sky Cinema.

Con il pacchetto Sky TV, potrete ottenere:

il ventaglio di proposte di intrattenimento di Sky, come gli show e i reality prodotti in-house;

le serie Sky Original;

le più popolari serie TV internazionali;

la programmazione dedicata nello specifico alla cucina, alla musica, ai viaggi, al lifestyle e all’arte;

la programmazione sportiva con Eurosport.

Il pacchetto Sky Cinema include:

tutti i canali Sky Cinema e Premium Cinema;

i canali tematici categorizzati per generi;

le collezioni dedicate a saghe ed eventi speciali;

una selezione ampia dei blockbuster di Hollywood e italiani, oltre che le produzioni cinematografiche più premiate e acclamate.

Con questa proposta, Sky vi offre i servizi di Sky e Sky Q Black. Potrete così beneficiare delle seguenti caratteristiche:

Sky HD e 4K HDR;

Sky Go Plus;

Sky on demand;

qualità disponibile anche in 4K HDR;

controllo vocale;

possibilità di effettuare tre registrazioni contemporaneamente;

1TB di memoria.

Sky Q Black vi consente di potere accedere alle vostre applicazioni preferite attraverso un unico punto di accesso: parliamo, a seconda di quello che avete già attivato, di tutti i canali del digitale terrestre in chiaro, i contenuti Mediaset on demand, Netflix, YouTube, Spotify, DAZN. Se avete scelto di aderire all’offerta Sky – DAZN, potrete inoltre vedere il canale DAZN1.

3. Sky Digitale Terrestre

Per tutti coloro che scelgono ancora di appoggiarsi alla tecnologia del digitale terrestre, Sky propone la tariffa speciale di 29,90 Euro/mese, anziché 44,90 Euro/mese. In questo caso, i contenuti sono quelli legati alla selezione TV, calcio e sport del ventaglio Sky. Li approfondiamo sotto.

Con Sky Digitale Terrestre, potrete ottenere:

una selezione della TV Sky , ovvero una selezione dei canali di intrattenimento Sky, oltre che al cinema e le serie TV disponibili su Premium;

, ovvero una selezione dei canali di intrattenimento Sky, oltre che al cinema e le serie TV disponibili su Premium; una selezione Sky Calcio , che include i canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 24, la Serie A con 7 partite su 10 ogni giornata e 16 big match su 20 a stagione (fino al 2021), la Serie A TIM femminile con 1 partita a turno;

, che include i canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 24, la Serie A con 7 partite su 10 ogni giornata e 16 big match su 20 a stagione (fino al 2021), la Serie A TIM femminile con 1 partita a turno; una selezione dei contenuti disponibili tramite Sky Sport, cioè Sky Sport e Sky Sport 24, le partite delle squadre italiane in UEFA Champions League e UEFA Europa League, la Premier League con una partita a turno, tutti i Gran Premi di Formula Uno e MotoGP, ma anche il basket, il tennis e il wrestling.

L’abbonamento Sky Digitale Terrestre include il servizio Sky Go.

Se desiderate attivare questa offerta, non vi servirà nulla che non sia la vostra tessera del digitale terrestre: non sarà quindi necessaria né la parabola né il servizio di installazione tramite l’intervento diretto di un operatore tecnico specializzato.

Come attivare offerte Sky

Se non siete ancora clienti Sky e volete attivare una delle offerte di dicembre 2019, potrete farlo in diversi modi, attraverso le varie possibilità offerte: