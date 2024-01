Una delle mosse vincenti per ridurre gli importi in bolletta è affidarsi alle migliori offerte luce e gas “dual fuel” del Mercato Libero, che permettono di attivare luce e gas insieme con lo stesso gestore energetico.

Grazie alla sottoscrizione congiunta delle due forniture, è infatti solitamente possibile beneficiare di benefit aggiuntivi, come un bonus di benvenuto più sostanzioso in bolletta oppure buoni regalo da spendere sulle piattaforme di shopping online, o ancora la possibilità di beneficiare di sconti sul canone mensile della fibra, per quei brand dell’energia che propongono anche offerte Internet casa fibra.

Per trovare le offerte luce e gas insieme più convenienti di gennaio 2024, c’è il comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando direttamente sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Questo strumento digitale e gratuito aiuta i clienti domestici a confrontare le tariffe energia e metano proposte dai gestori energetici e trovare quella maggiormente cucita sul consumo annuale della propria famiglia. Questa informazione sul proprio fabbisogno energetico può essere recuperata in una bolletta recente, oppure può essere stimata impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, accessibili cliccando sul widget di seguito:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Migliori offerte luce e gas dual: quale conviene di più a Gennaio 2024

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA 1 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,12 €/kWh

0, 37 €/Smc 65,93 €/mese

116,53 €/mese 2 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,13 €/kWh

0,42 €/Smc 62,11 €/mese

121,03 €/mese 3 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce

Next Energy Sunlight Gas 0,13 €/kWh

0,52 €/Smc 61,07 €/mese

125,83 €/mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le offerte luce e gas insieme più convenienti a gennaio 2024 per una “famiglia tipo” che consumi, in un anno, 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel Comune di Milano.

Segnaliamo che le offerte luce e gas selezionate dal comparatore di SOStariffe.it prevedono tutte una tariffa indicizzata: esse assicurano l’accesso al prezzo della materia prima all’ingrosso agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas. Sono proprio i valori di PUN e PSV a dicembre 2023 (eventualmente maggiorati di un contributo al consumo previsto dal fornitore) quelli associati a ciascuna offerta elencata in tabella.

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Pulsee sale sul podio dei fornitori “magneti” del risparmio a gennaio 2024 grazie a un’offerta luce e gas che propone:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi extra ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% (12 euro al mese anziché 15), per una spesa totale di 144 euro all’anno a fornitura;

(12 euro al mese anziché 15), per una spesa totale di 144 euro all’anno a fornitura; gestione da remoto delle propria forniture grazie all’ App Pulsee Energy e all’area clienti del sito web;

e all’area clienti del sito web; energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo;

possibilità di personalizzare l’offerta con opzioni aggiuntive a pagamento: Cost Sharing (a 1,50 euro in più al mese) consente ai coinquilini di un appartamento di ricevere bollette dagli importi già suddivisi. Con Zero Carbon Footprint (+5 euro rispetto all’offerta standard) è possibile azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita.

Sottoscrivendo Luce Relax Index, la “famiglia tipo” spenderebbe 65,93 euro al mese, mentre per Gas Relax Index dovrebbe mettere a budget 116,53 euro al mese. Clicca sul pulsante verde di seguito per maggiori informazioni o per procedere con l’attivazione:

Scopri Pulsee Luce e Gas Relax Index »

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

Podio del risparmio a gennaio 2024 anche per wekiwi, la web company controllata dal gruppo Tremagi. Attivando online la doppia fornitura Energia e Gas alla Fonte è possibile beneficiare di un bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta. Tale sconto sarà riconosciuto al termine dei primi 12 mesi di fornitura.

Ecco le condizioni tariffarie di questa promozione, in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo dell ‘ energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

‘ all’ingrosso di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione: 9,17 euro al mese per fornitura, per una spesa complessiva di circa 110 euro a fornitura;

10% di sconto sull’e-shop wekiwi per l’acquisto di prodotti per l’illuminazione a led e altri accessori elettronici;

sull’e-shop wekiwi per l’acquisto di prodotti per l’illuminazione a led e altri accessori elettronici; sistema di fatturazione che prevede la “ carica mensile ”: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali;

”: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Attivando questa promozione firmata wekiwi, la spesa stimata per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 62,11 euro al mese per le bollette della luce e 121,03 euro al mese per quelle del gas.

Maggiori informazioni sono reperibili al link di seguito:

SCOPRI ENERGIA E GAS ALLA FONTE WEKIWI »

Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia

Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, assicura uno sconto in bolletta di 30 euro per i clienti domestici che attivino la fornitura congiunta di luce e gas, oltre a prevedere uno sconto aggiuntivo fino a 180 euro per chi opti per il pacchetto bundle, con anche la fibra di Sorgenia inclusa.

Ecco l’identikit della promozione:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,015 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a 0,030 €/kWh;

di contributo al consumo per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a 0,030 €/kWh; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,150 €/Smc di contributo al consumo per il primo anno; dal secondo anno si sale a 0,200 €/Smc ;

di contributo al consumo per il primo anno; dal secondo anno si sale a ; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese per la fornitura luce e 9,50 euro al mese per quella gas per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 7,60 euro al mese per la fornitura luce e 9,50 euro al mese per quella gas per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; sconto del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia, la bussola digitale che permette di trovare le colonnine di ricarica della propria auto elettrica più vicine alla propria posizione;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app di Sorgenia, la bussola digitale che permette di trovare le colonnine di ricarica della propria auto elettrica più vicine alla propria posizione; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa; programma fedeltà Greeners per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta;

per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta; energia elettrica green.

L’attivazione di Next Energy Sunlight luce si tradurrebbe in una spesa mensile in bolletta pari a 61,07 euro al mese per la “famiglia tipo”. Next Energy Sunligh Gas costerebbe, invece, 125,83 euro al mese. Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

SCOPRI NEXT ENERGY SUNLIGHT LUCE E GAS »

Come anticipato poco sopra, i clienti domestici che attivino luce e gas con Sorgenia possono beneficiare di uno sconto sul canone mensile della fibra Sorgenia per navigare da casa fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH. Per i già clienti luce e gas di Sorgenia, la fibra costa 21,90 euro al mese per il primo anno. Poi il canone sale a 26,90 euro al mese. Per saperne di più clicca sul pulsante verde qui sotto:

Scopri la fibra di Sorgenia »

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 746,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 906,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 804,62 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

« notizia precedente Tutte le offerte Very Mobile di Gennaio 2024 notizia successiva »