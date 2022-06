Le migliori offerte luce e gas di Giugno 2022

Offerte in evidenza Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi 1.079,05 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 1.085,39 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 953,52 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Quali sono le migliori offerte di luce e gas per alleggerire il peso delle bollette a Giugno 2022? La risposta a questa domanda è contenuta nella classifica delle top offerte di luce e gas di Giugno 2022 stilata dagli esperti di SOStariffe.it. Un elenco di promozioni che è frutto della comparazione delle offerte di luce e gas avvenuta tramite il tool di SOStariffe.it. Il comparatore, che è gratuito, online e imparziale, rappresenta un alleato della convenienza perché permette di scandagliare il mare di promozioni del comparto energetico e trovare la soluzione più in linea con le proprie esigenze.

Al link di seguito, è possibile avviare il confronto tra tariffe con il comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS.

SCOPRI MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Luce e gas: ecco le offerte che attraggono il risparmio

NOME DELL’OFFERTA TIPO DI FORNITURA TIPOLOGIA DELL’OFFERTA NeN Luce e Gas Special 48 Luce e Gas Tariffa a prezzo bloccato A2A Click Luce e Gas Luce e Gas Tariffa a prezzo bloccato Energia e Gas alla Fonte wekiwi Luce e Gas Tariffa a prezzo indicizzato Pulsee Luce e Gas RELAX Fix Luce e Gas Tariffa a prezzo bloccato

Tra le offerte che a Giugno 2022 conquistano lo scettro della convenienza ci sono sia promozioni che propongono tariffe a prezzo bloccato (il costo della materia prima resta invariato per tutta la durata della sottoscrizione del contratto di fornitura, di solito per 12 o 24 mesi) sia quelle che puntano su tariffe a prezzo indicizzato. Queste ultime garantiscono l’accesso al prezzo di energia elettrica e gas naturale alle condizioni del mercato all’ingrosso, con aggiornamenti mensili.

Per molte delle offerte che salgono sul podio del risparmio a Giugno 2022, c’è anche la possibilità di attivazione della tariffa Dual Fuel, ovvero la sottoscrizione di un’unica fornitura sia per la luce sia per il gas con lo stesso fornitore. Questa può rappresentare un’opzione molto vantaggiosa se si considera che diversi gestori di energia offrono sconti all’attivazione di entrambe le utenze.

La speciale classifica è stata stilata confrontando le offerte di luce e gas del Mercato libero con il comparatore di SOStariffe.it. Tali promozioni risultano le più appetibili per una “famiglia tipo” con consumi di energia elettrica pari a 2.700 kWh all’anno (con potenza impegnata di 3 kW) e un utilizzo di 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Prima di addentrarci nell’esame di ciascuna offerta, è bene ricordare che non esistono promozioni più vantaggiose in assoluto. L’attivazione di un’offerta si traduce in un effettivo risparmio in bolletta se la scelta è frutto di un’attenta analisi dei dati reali di consumo del proprio nucleo familiare. Conoscere le proprie abitudini di consumo, così come la distribuzione oraria dell’utilizzo degli elettrodomestici di casa, sono parametri fondamentali da tenere in considerazione nella valutazione di un’offerta.

Queste informazioni possono essere recuperate in bolletta, nella sezione relativa ai consumi. In alternativa, possono anche essere stimate facilmente grazie al sistema di calcolo integrato nel comparatore di SOStariffe.it.

Luce e gas: le offerte sotto la lente d’ingrandimento

NOME DELL’OFFERTA PER COSA SI CARATTERIZZA L’OFFERTA NeN Luce e Gas Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi: 0,2556 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9900 €/Smc per il gas

0,2556 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9900 €/Smc per il gas bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% verde A2A Click Luce e Gas prezzo bloccato per 12 mesi: 0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas

0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas sconto extra del 10% sulla materia prima energia e gas fino al 5 Luglio 2022

energia 100% green

bolletta elettronica e area clienti online Energia e Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PUN + contributo al consumo (0,0052 €/kWh) per l’energia e in base al PSV scontato di 0,15 €/Smc per il gas

+ contributo al consumo (0,0052 €/kWh) per l’energia e scontato di 0,15 €/Smc per il gas bonus di di 30 euro con il codice sconto SOSW22

energia rinnovabile inclusa nel prezzo Pulsee Luce e Gas RELAX Fix prezzo bloccatoper 24 mesi: 0,2587 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9980 €/Smc per il gas

0,2587 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9980 €/Smc per il gas bolletta elettronica

gestione online della fornitura

Di seguito una panoramica delle offerte “campioni” del risparmio a Giugno 20220 per la “famiglia tipo”.

NeN Luce e Gas Special 48

Il fornitore NeN, marchio di proprietà di Yada Energia, propone un’offerta luce e gas con le seguenti seguenti caratteristiche:

prezzo fisso per 36 mesi : 0,2556 €/kWh per la luce e 0,9900 €/Smc per il gas;

: 0,2556 €/kWh per la luce e 0,9900 €/Smc per il gas; bonus di benvenuto di 48 euro ;

benvenuto di ; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 71,38 euro al mese per la luce e 171,05 euro per il gas. Il risparmio stimato è di 257,14 euro all’anno (per la luce) e di 15,86 euro (per il gas) rispetto a un contratto in regime di Tutela.

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni:

Scopri NeN Luce e Gas Special 48 »

A2A Click Luce e Gas

L’offerta web di A2A si fonda su questi pilastri:

prezzo bloccato per 12 mesi : 0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas;

: 0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas; extra sconto del 10% sulla componente di energia e gas fino al 5 Luglio 2022;

sulla componente di energia e gas fino al 5 Luglio 2022; bolletta elettronica e attivazione veloce anche con WhatsApp.

A2A Click Luce costerebbe alla “famiglia tipo” 76, 52 euro al mese, con un risparmio stimato di 195,52 euro all’anno (rispetto a un contratto di Tutela). A2A Click Gas costerebbe, invece, 169,39 euro alla “famiglia tipo” (il risparmio annuo si attesta a 35,86 euro).

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni:

SCOPRI A2A CLICK LUCE E GAS »

Luce e Gas alla Fonte wekiwi

Anche la promozione della web company wekiwi (che fa parte del gruppo Tremagi) punta su una tariffa a prezzo variabile sia per la fornitura di energia elettrica sia per quella del gas. Ecco i dettagli:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0052 kWh per l’energia elettrica; in base all’indice PSV (che viene scontato di 0,15 €/Smc) per il gas;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0052 kWh per l’energia elettrica; in base all’indice PSV (che viene scontato di 0,15 €/Smc) per il gas; sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

in bolletta con il codice sconto SOSW22; pagamento tramite RID.

Affidandosi a tale soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 87,09 euro al mese per la bolletta della luce e 182,92 euro al mese per la bolletta del gas . Il risparmio stimato rispetto a un contratto di Tutela è pari a 68,58 euro all’anno per la luce.

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni:

SCOPRI ENERGIA E GAS ALLA FONTE WEKIWI »

Pulsee Luce e Gas RELAX Fix

Pulsee, un marchio di Axpo Italia, si rivolge a quanti sono a caccia di risparmio con una promozione che ha le seguenti caratteristiche:

prezzo bloccato per 24 mesi : 0,2587 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9980 €/Smc per il gas;

: 0,2587 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9980 €/Smc per il gas; pagamento con RID e carta di credito;

gestione online della fornitura.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 77,86 euro al mese per la luce (con un risparmio annuo di 179,40 euro) e 183,19 euro per il gas.

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni sull’offerta luce di Pulsee RELAX Fix:

Scopri Pulsee Luce RELAX Fix »

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni sull’offerta gas di Pulsee RELAX Fix:

SCOPRI PULSEE GAS RELAX FIX »