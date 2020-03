Le migliori offerte di WINDTRE per vecchi e nuovi clienti a marzo 2020

WINDTRE ha debuttato ufficialmente come nuovo operatore di telefonia mobile. Il brand che unisce Wind e Tre, diventate un’unica realtà dopo la joint venture avvenuta nel 2016, non ha però certamente dimenticato i vecchi clienti dell’epoca in cui erano formalmente separate e, anzi, è alla ricerca di nuovi utenti a cui proporre i suoi servizi all’avanguardia. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte di WINDTRE per vecchi e nuovi clienti disponibili a marzo.

Le migliori offerte WINDTRE per i vecchi e nuovi clienti

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 28,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 28,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P40 Lite – incluso con vincolo di 24 mesi

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 Pro da 256 GB – 37,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

da – 37,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM, che viene ricevuta direttamente a casa, è di 10 euro. Il pagamento avviene con carta di credito e di conto o addebito sul conto corrente. Una volta esaurito il traffico dati si può continuare a navigare in Internet ogni giorno fino alle 23:59 al costo di 90 cent per 1 GB. Nell’offerta sono inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato – per sapere chi ha chiamato mentre il telefono era spento, non raggiungibile o si era impegnati in un’altra conversazione

SMS di ricevuta di ritorno – se impostato sul telefono

4. Medium con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

da – 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z -1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

5. Junior con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare numeri WINDTRE

100 minuti verso tutti

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei Nova 5T – 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Watch Active 2 – 8,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

6. Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei Nova 5T – 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Watch Active 2 – 8,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

7. Student con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

80 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 20 anni (fino al giorno prima del compimento dei 21 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 Lite New Edition – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

8. Young con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

80 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 Lite New Edition – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

9. Senior con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

6 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 20 anni (fino al giorno prima del compimento dei 21 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy A20e – 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei Y6 2019 – 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

10. Voce e SMS

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

11. Voce

Minuti illimitati per chiamare

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per chi effettua l’acquisto online mentre è di 6,99 euro per chi passa a WINDTRE o attiva un nuovo numero. Il costo della SIM è di 10 euro. Nell’offerta sono inclusi:

Segreteria telefonica

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Le novità di WINDTRE per vecchi e nuovi clienti

Il nuovo operatore WINDTRE porta grandi novità sia a coloro che prima erano clienti Wind o Tre sia a chi arriva da altri gestori. Innanzitutto, diversi servizi prima offerti dai due operatori singolarmente oggi sono disponibili a tutti. Parliamo ad esempio di Smartphone Reload, che permette di sostituire in ogni momento il telefono danneggiato con un modello rigenerato o nuovo di zecca, e FREE, che consente di avere sempre in tasca il device più recente del proprio produttore preferito con annessa assicurazione contro i danni.

Parlando di tariffe, i prezzi in media non sono aumentati e la possibilità di scelta è diventata decisamente più ampia. WINDTRE propone infatti promozioni tutto incluso, solo voce o Internet e per specifiche categorie di utenti come i giovani, gli anziani o per chi vuole proteggere la propria casa con un sistema di sicurezza all’avanguardia.

L’operatore permette di gestire ogni aspetto del proprio piano grazie all’app gratuita WINDTRE (iPhone e Android) e premia i suoi clienti attraverso il programma fedeltà WINDAY con sconti, vantaggi, promozioni e Gigabyte aggiuntivi.

WINDTRE poi dispone di una rete rinnovata e più potente. L’infrastruttura dell’operatore, che afferma sia la più grande in Italia se si considerano il numero di celle e il volume di traffico dati, garantisce una velocità media di 79 Mbps in download e 31 Mbps in upload. La percentuale di successo per la navigazione Internet supera il 99% e lo stesso vale per l’affidabilità dei servizi voce. Inoltre, la percentuale di successo per la fruizione di contenuti video in alta qualità è del 97%.

La rete WINDTRE ha ricevuto il certificato Top Quality Network dalla società indipendente umlaut grazie alle rilevazioni effettuate tra ottobre e dicembre 2019 ed è pronta a cogliere la sfida del 5G. L’operatore ha confermato che non appena questa tecnologia sarà disponibile, tutti i clienti potranno utilizzarla senza costi aggiuntivi.