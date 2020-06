Il mercato libero propone, a giugno 2020, diverse tariffe gas davvero molto vantaggiose che possono garantire un risparmio notevole in bolletta, sia nel breve che, soprattutto, nel lungo periodo. A disposizione degli utenti ci sono svariate opzioni da tenere d’occhio per dare un taglio netto alle bollette. Ecco, quindi, quali sono le 5 migliori offerte gas di giugno 2020 e come fare a scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze da attivare direttamente online.

Tra le offerte gas di giugno 2020 troviamo una vasta gamma di soluzioni davvero molto interessanti che permettono di ridurre al minimo l’importo delle bollette del gas, sia nel breve che nel lungo periodo. Risparmiare sui costi della propria fornitura di gas è possibile e, soprattutto, è davvero molto semplice.

Chi è ancora nel mercato tutelato, infatti, può passare al mercato libero ed attivare una delle migliori offerte gas di giugno 2020. In questo momento, il mercato propone diverse offerte molto convenienti in grado di garantire un risparmio di decine di Euro all’anno rispetto al mercato tutelato (dove, ricordiamo, i prezzi sono stabiliti da ARERA ed aggiornati ogni tre mesi).

Chi è già nel mercato libero, invece, può valutare la possibilità di cambiare fornitore (senza costi aggiuntivi) per passare ad una tariffa gas più conveniente rispetto a quella attualmente utilizzata. Anche in questo caso, il cambio di fornitore può garantire una considerevole riduzione della bolletta del gas.

Per individuare la migliore tariffa gas di giugno, in base alle proprie esigenze, è necessario affidarsi alla comparazione online. Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas è, infatti, possibile individuare le migliori tariffe del momento sulla base dei propri consumi di energia. Basta inserire il dato relativo al proprio consumo annuo (tale dato può essere stimato con l’apposito tool integrato) per individuare l’offerta più vantaggiosa da attivare direttamente online.

Per poter definire le migliori offerte gas di giugno 2020 è necessario fissare un profilo di cliente. Per maggiore chiarezza, fisseremo due profili di cliente “tipo” in modo da poter valutare la convenienza delle offerte del mercato libero sotto più punti di vista. I profili che utilizzeremo sono i seguenti:

cliente tipo: consumo annuo di 1400 Smc

consumo annuo di 1400 Smc cliente ad alto consumo: consumo annuo di 2000 Smc

Per i due clienti ipotizzati, andremo a individuare le migliori offerte gas del momento. Ricordiamo che tutte le offerte gas del mercato libero sono attivabili direttamente online, con procedure semplificate che permettono di completare la sottoscrizione in pochi minuti. Per completare l’attivazione online è necessario avere a disposizione:

i dati anagrafici, il codice fiscale ed un documento di identità dell’intestatario della fornitura

il codice PDR della fornitura (è disponibile su di una precedente bolletta del gas)

le coordinate IBAN nel caso in cui si opti per l’addebito diretto delle fatture sul conto (per molti fornitori, questa soluzione è l’unica opzione di pagamento disponibile)

Per quanto riguarda la procedura di attivazione online, è importante sottolineare che:

dopo la richiesta di attivazione (bastano 5 minuti per completarla) il cliente non dovrà fare nulla e dovrà attendere che il fornitore completi l’attivazione del contratto, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo

non è necessario cambiare il contatore in caso di passaggio dal mercato tutelato al mercato libero o in caso di passaggio da un fornitore ad un altro del mercato libero

non è prevista alcuna interruzione della fornitura in caso di attivazione di una nuova offerta

Ecco, quindi, le migliori offerte gas del mese di giugno:

Offerta gas Tipologia di offerta Caratteristiche offerta Risparmio rispetto al mercato tutelato per “cliente tipo” E.ON Valore Mercato Gas Indicizzata non ARERA Possibilità di sfruttare il prezzo del gas all’ingrosso; promozione “porta un amico” 172 Euro all’anno Next Energy Gas di Sorgenia Prezzo bloccato Prezzo bloccato per un anno; buono Amazon in regalo attivando anche un’offerta luce; promozione “porta un amico” 92 Euro all’anno Energia 3.0 Light di Engie Prezzo bloccato Prezzo bloccato per un anno o per due anni; promozione “porta un amico” 60 o 80 Euro all’anno Link Gas di Eni Prezzo bloccato Prezzo bloccato per due anni con sconto extra per il primo anno 51 Euro all’anno Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi Prezzo bloccato Prezzo bloccato per un anno 42 Euro all’anno

Di seguito, vediamo nel dettagli le caratteristiche delle 5 offerte individuate:

1) E.ON Valore Mercato Gas

Tra le migliori offerte gas del mese di giugno 2020 troviamo E.ON Valore Mercato Gas. L’offerta in questione proposta da E.ON è, attualmente, la soluzione più conveniente tra le tante presenti sul mercato libero dell’energia. Questa tariffa, a differenza della maggior parte delle offerte gas del mercato libero, è di tipo “indicizzato” ma non segue il prezzo ARERA.

E.ON Valore Mercato Gas, infatti, segue l’andamento del prezzo del gas all’ingrosso fissato dal TTF (Title Tranfer Facility), il mercato all’ingrosso del gas in Olanda, uno dei punti di riferimento dello scambio di gas naturale nel nostro continente. Il cliente che sceglie l’offerta di E.ON potrà sfruttare un prezzo bassissimo del gas naturale. Per poter ottenere il prezzo “all’ingrosso” del gas è necessario il pagamento di un contributo mensile di appena 2 Euro.

Da notare, in ogni caso, che l’offerta gas di E.ON, essendo di tipo indicizzato, presenta un prezzo del gas che varia in base all’andamento del suo indice di riferimento (nel caso in esame il TTF). Per questo motivo, il prezzo della materia prima verrà aggiornato ogni mese dal fornitore, in base all’andamento del mercato all’ingrosso del gas naturale. Ad oggi, le condizioni commerciali sono estremamente favorevoli garantendo al cliente che sceglie quest’offerta un risparmio notevolissimo.

Il “cliente tipo” che attiva E.ON Valore Mercato Gas, infatti, registrerà una spesa media di 66 Euro al mese e, quindi, una spesa annuale di 790 Euro. Rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato, scegliere l’offerta gas di E.ON permetterà di risparmiare circa 172 Euro all’anno. Per il “cliente ad alto consumo”, invece, il risparmio annuale garantito da quest’offerta salirà sino a 260 Euro.

Da segnalare, inoltre, che chi sceglie E.ON come fornitore di gas naturale può contare sulla promozione “Porta un amico”. Con tale promozione, per ogni amico invitato che attiva una fornitura energetica con E.ON si riceverà uno sconto in bolletta di 30 Euro (in caso di attivazione di una doppia fornitura, quindi, il buono sconto sarà di 60 Euro) che verrà erogato anche all’amico.

Per attivare E.ON Valore Mercato Gas è sufficiente seguire la veloce procedura di sottoscrizione online, accessibile cliccando sul box qui di sotto:

Attiva E.ON Valore Mercato Gas

2) Next Energy Gas di Sorgenia

Tra le migliori offerte gas del mese di giugno troviamo anche Next Energy Gas di Sorgenia. Si tratta di un’offerta completamente differente rispetto alla tariffa vista in precedenza. Scegliendo l’offerta di Sorgenia, infatti, si accederà ad un prezzo della materia prima gas naturale che sarà fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione.

Per tutta la durata del periodo promozionale, l’utente avrà la certezza di poter sfruttare un prezzo basso della materia prima gas naturale e tale prezzo non potrà essere modificato, in alcun modo, dal fornitore che, solo al termine del periodo di prezzo bloccato (e con almeno un mese d’anticipo) potrà proporre un nuovo prezzo al cliente che sarà libero di scegliere se accettare la modifica o cambiare fornitore.

Next Energy Gas di Sorgenia prevede un prezzo del gas naturale pari a 0,1572 €/smc. Il “cliente tipo” che sottoscrive l’offerta gas di Sorgenia registrerà una spesa mensile di 72 Euro e, quindi, una spesa annuale di circa 870 Euro con un risparmio annuale, rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato, pari a ben 92 Euro. Il “cliente ad alto consumo” scegliendo questa tariffa risparmierà 127 Euro in un anno rispetto a quanto pagherebbe restando nel mercato tutelato.

Da notare, inoltre, che scegliendo anche un’offerta luce di Sorgenia si otterrà un buono Amazon da 70 Euro in regalo che renderà il passaggio a Sorgenia ancora più conveniente. Anche Sorgenia propone ai suoi clienti la possibilità di ottenere un buono sconto (30 Euro per fornitura attivata) in bolletta grazie alla promozione Porta un amico.

Per attivare Next Energy Gas di Sorgenia è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online, accessibile dal sito del fornitore cliccando sul box qui di sotto.

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia

3) Energia 3.0 Light di Engie

Tra le offerte gas a prezzo bloccato da tenere d’occhio troviamo anche Energia 3.0 Light di Engie. In questo caso, ci troviamo di fronte ad una tariffa che presenta le stesse caratteristiche viste in precedenza con l’offerta di Sorgenia ma i clienti hanno la possibilità di scegliere tra un’offerta a prezzo bloccato per 12 mesi ed un’offerta a prezzo bloccato per 24 mesi.

Di particolare interesse è l’offerta a prezzo bloccato per 24 mesi. Scegliendo Energia 3.0 Light di Engie con la versione con prezzo bloccato per 24 mesi, infatti, il cliente avrà accesso ad un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1615 €/smc. Tale prezzo sarà fisso e bloccato per i primi 24 mesi di sottoscrizione. In questo modo, il cliente avrà la certezza di poter contare su di un prezzo basso per un lungo periodo di tempo.

Puntare su di un’offerta gas a prezzo bloccato per 24 mesi è una buona soluzione per ottenere un risparmio significativo rispetto al mercato tutelato e, soprattutto, per avere la certezza di poter contare su di una protezione significativa contro i possibili rincari del mercato energetico nel corso dei prossimi mesi. Per due anni, infatti, il prezzo dell’offerta gas di Engie sarà fisso.

Il “cliente tipo” che sceglie questa soluzione registrerà una spesa mensile di 75 Euro e, quindi, una spesa annuale di poco più di 900 Euro con un risparmio annuale rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato di 60 Euro. Per ottenere un risparmio maggiore è possibile puntare sull’offerta a prezzo bloccato per 12 mesi che garantisce un risparmio annuale di oltre 80 Euro (ma senza la certezza del prezzo bloccato per il secondo anno.

Per il “cliente ad alto consumo”, invece, quest’offerta garantisce un risparmio annuale di 86 Euro (prezzo bloccato per 24 mesi) o 120 Euro (prezzo bloccato per 12 mesi). Da notare che anche i clienti Engie possono sfruttare la promozione “Porta un amico” per ottenere un buono sconto di 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico invitato a passare ad Engie.

Per attivare Energia 3.0 Light è possibile seguire la procedura online dal sito Engie cliccando sul box qui di sotto.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie

4) Link Gas di Eni

Un’altra buona offerta gas da tenere d’occhio per ridurre al minimo l’importo della bolletta è Link Gas di Eni gas e luce. Quest’offerta garantisce un prezzo fisso della materia prima gas naturale sia per il primo anno che per il secondo anno di fornitura. Da notare, inoltre, che scegliendo l’addebito su conto corrente e la ricezione della bolletta digitale sono previsti sconti aggiuntivi.

In queste condizioni, chi attiva Link Gas di Eni gas e luce potrà sfruttare un prezzo del gas pari a 0,1440 €/Smc per il primo anno di fornitura. Dal secondo anno di fornitura, invece, il prezzo del gas sarà di 0,1620€/Smc. Il “cliente tipo” che sceglie di attivare l’offerta di Eni gas e luce registrerà una spesa mensile di 76 Euro e, quindi, una spesa annuale di 915 Euro. Il risparmio annuale rispetto al mercato tutelato sarà di 51 Euro. Per il “cliente ad alto consumo”, invece, il risparmio sarà di 81 Euro.

Link Gas è attivabile direttamente online, con una procedura di sottoscrizione molto semplice e veloce disponibile sul sito di Eni gas e luce, cliccando sul box qui di sotto.

Attiva Link Gas di Eni gas e luce

5) Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Completiamo la nostra panoramica sulle migliori offerte gas del mese di giugno con l’ottima tariffa Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Come lascia intendere anche il nome, quest’offerta presenta un prezzo della materia prima gas naturale fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Chi sceglie l’offerta di wekiwi potrà contare, quindi, su di un prezzo del gas pari a 0.16 €/Smc. Tale prezzo non potrà essere modificato dal fornitore sino alla fine del periodo promozionale.

Il “cliente tipo” che attiva l’offerta di wekiwi registrerà una spesa mensile di 76 Euro (quindi una spesa annuale di 920 Euro) con un risparmio annuale rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato pari a 42 Euro. Per il “cliente ad alto consumo”, invece, il risparmio annuale rispetto al mercato tutelato salirà sino a 64 Euro.

Per attivare Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi è possibile seguire la procedura online accessibile cliccando sul box qui di sotto:

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi