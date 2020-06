Le migliori offerte Internet casa senza telefono di giugno 2020

Possedere uno smartphone nel 2020, probabilmente con una tariffa che preveda chiamate e minuti illimitati, è praticamente la norma. Al contempo, rinunciare a una connessione Internet casa con la quale navigare alla massima velocità disponibile, ovvero quella della fibra FTTH, Fiber To The Home, di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload, non è un’ipotesi ancora contemplata.

Mettendo insieme questi due elementi è molto probabile che molti clienti siano interessati a una promozione Internet casa senza telefono. Quali sono le migliori offerte disponibili sulla piazza? Per rispondere a questa domanda, è necessario fare una riflessione sul tema.

Le migliori offerte Internet casa, che hanno tutte un prezzo inferiore a 30 euro al mese, sono di tipo all inclusive: questo significa che consentono di avere accesso a una connessione Internet casa di tipo illimitato, e prevedono anche la telefonia fissa. Nonostante questo scegliendo di attivarle non si dovrà pagare il canone Telecom, in quanto le offerte in questione permettono di poter chiamare i numeri fissi e mobili grazie alla tecnologia Voip.

Quali sono dunque le promozioni che si consiglia di attivare a giugno 2020? Scopriamole insieme nel dettaglio.

Le migliori promozioni Internet casa di tipo all inclusive

Le migliori tariffe Internet casa con le quali navigare alla velocità di 1 Giga in download e che prevedono anche la telefonia fissa sono:

1. FibeRevolution 1000 a 24,90 euro;

2. Ultrainternet Fibra a 25,95 euro;

3. Super Fibra Unlimited a 26,98 euro;

4. Internet Unlimited a 27,90 euro;

5. Super Fibra a 29,90 euro;

6. Fastweb casa a 29,95 euro.

Si tratta di promozioni molto simili, con le quali è possibile connettersi:

con la fibra FTTH , con la quale è possibile navigare alla velocità di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload, ma che non copre tutto il territorio nazionale;

, con la quale è possibile navigare alla velocità di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload, ma che non copre tutto il territorio nazionale; con la fibra mista rame FTTC (Fiber to the Cabinet), che è in grado di garantire una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload e che ha un’estensione maggiore in termini di copertura rispetto alla fibra FTTH;

(Fiber to the Cabinet), che è in grado di garantire una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload e che ha un’estensione maggiore in termini di copertura rispetto alla fibra FTTH; l’ADSL, la quale copre quasi per intero il territorio nazionale; la sua velocità massima è di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

1. FibeRevolution 1000 di Beactive

Si tratta della promozione Internet casa di Beactive, con la quale navigare fino a 1 Giga in download con la fibra ottica FTTH, al prezzo di 24,90 euro al mese. L’offerta di Beactive rappresenta la soluzione più economica fra tutte e può essere attivata anche:

con la fibra FTTC, al costo mensile di 22,90 euro ;

; con la rete ADSL, al costo di 19,90 euro al mese.

Nell’abbonamento mensile sono previsti:

Internet illimitato, alla super velocità della fibra ottica;

le chiamate gratuite verso i numeri fissi e mobili nazionali;

il costo di attivazione, che è pari a zero;

il router Wi-Fi in promozione, che di solito ha un costo di 4,90 euro al mese.

Verifica la copertura e scopri i vantaggi della sottoscrizione online di FibeRevolution.

Scopri l’offerta FibeRevolution 1000

2. Ultrainternet Fibra di Tiscali

L’offerta Internet casa di Tiscali ha un costo pari a 25,95 euro al mese, che è fisso nel tempo, e non ha vincoli di tipo contrattuale.

La tariffa prevede:

una connessione Internet di tipo illimitato con la quale viaggiare alla velocità della fibra, ovvero fino a 1 Giga in download;

le chiamate a consumo verso numeri fissi e mobili;

2 mesi di Infinity TV;

il contributo di attivazione;

il modem Super Wi-Fi di ultima generazione.

Verifica la copertura e scopri i vantaggi della sottoscrizione online di Ultrainternet Fibra.

Scopri l’offerta Ultrainternet Fibra

3. Super Fibra Unlimited di WINDTRE

La promozione Internet casa di WINDTRE ha un prezzo scontato di 26,98 euro al mese, invece di 35,97 euro, ovvero il prezzo di listino, e permette di navigare alla velocità della fibra ottica, fino a 1 Giga in download.

Il piano mensile comprende:

la connessione Internet illimitata;

le chiamate illimitate per tutti i numeri fissi e mobili su tutto il territorio nazionale;

il modem incluso;

zero costi di attivazione;

la possibilità di attivare la promozione senza modem, risparmiando sui costi che sono pari a 5,99 euro al mese per un periodo di 48 mesi. Ne consegue che nell’ipotesi di attivazione della tariffa con modem, ci saranno dei vincoli contrattuali, pari a 24 mesi e nel caso di recesso anticipato si dovranno pagare le rate residue.

Nella promozione sono inclusi anche:

il Super Wi-Fi, grazie al quale è possibile collegare al modem con Wi-Fi super potente fino a 100 dispositivi in contemporanea;

Giga illimitati, attivi fin da subito sul proprio smartphone;

Unlimited Special, che consiste nell’aggiunta di una SIM al costo di 9,99 euro al mese, con la quale disporre di minuti e Giga illimitati.

Verifica la copertura e scopri i vantaggi della sottoscrizione online di Super Fibra Unlimited.

Scopri l’offerta Super Fibra Unlimited

4. Internet Unlimited di Vodafone

La tariffa Internet casa di Vodafone ha un costo promozionale di 27,90 euro al mese, invece di 38,90 euro, per i primi 4 anni, e prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi: nel caso di recesso anticipato, si dovranno sostenere le rate relative ai costi di attivazione e del modem. Dal quinto anno in poi l’offerta avrà un costo di 20,90 euro al mese.

L’abbonamento mensile proposto da Vodafone include:

Internet illimitato alla velocità della fibra FTTH di 1 Giga in download;

chiamate incluse in tutta Italia sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili;

la Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer, che riesce a migliorare l’esperienza di navigazione;

6 mesi di Amazon Prime, che potranno poi essere mantenuti anche dopo il periodo in omaggio al costo di 3,99 euro al mese.

Sono inoltre presenti altre opzioni, ovvero:

i servizi di Vodafone Ready, che includono la Vodafone Station;

la Vodafone TV, che è riservata ai clienti con fibra FTTH, nella quale sono inclusi 6 mesi di abbonamento a Infinity e 30 film al mese su Chili;

una SIM dati con 15 Giga al giorno prima dell’attivazione dell’offerta, che in seguito diventano 30 Giga al mese.

Verifica la copertura e scopri i vantaggi della sottoscrizione online di Internet Unlimited.

Scopri l’offerta Internet Unlimited

5. Super Fibra di TIM

Un’altra offerta Internet casa che ha un costo inferiore a 30 euro al mese è TIM Super Fibra, con la quale navigare alla velocità della fibra FTTH di 1 Giga in download.

La promozione ha un costo fisso di 29,90 euro al mese nel quale sono inclusi:

una connessione Internet di tipo illimitato;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, nel caso di attivazione dell’offerta online;

il modem TIM HUB+, con garanzia illimitata e prestazioni ottimali della rete grazie al Wi-Fi 6;

il contributo di attivazione;

Disney+ gratis per 6 mesi, ma solo nel caso di attivazione online. In seguito, si potrà scegliere di rinnovare l’abbonamento al costo di 3 euro al mese in più.

Verifica la copertura e scopri i vantaggi della sottoscrizione online di Super Fibra.

Scopri l’offerta Super Fibra

6. Fastweb Casa

Infine, una tariffa Internet casa davvero interessante per viaggiare alla velocità della fibra FTTH (o in alternativa a quelle delle fibra FTTC o dell’ADSL) è Fastweb Casa, che ha un costo fisso di 29,95 euro al mese. Una delle peculiarità di Fastweb è data dal fatto di essere una promozione senza vincoli e senza costi nascosti, il cui prezzo mensile resterà inalterato per sempre.

L’offerta si caratterizza per:

la connessione Internet illimitata;

le chiamate gratuite verso i fissi nazionali, a zero centesimi al minuto e senza scatto alla risposta;

le chiamate gratuite verso i mobili nazionali, verso tutti i fissi e mobili nazionali,a zero centesimi al minuto e senza scatto alla risposta;

1000 minuti di chiamate verso l’estero, con soli 5 euro in più al mese;

i servizi WOW, quali l’accesso gratuito alla rete di hotspot WOW Fi e il servizio di cloud store con spazio illimitato WOW Space, gratis per il primo mese e disponibile poi a 9,95 euro all’anno.

Verifica la copertura e scopri i vantaggi della sottoscrizione online di Fastweb Casa.

Scopri l’offerta Fastweb Casa

Infine, i clienti che scelgono la promozione Internet casa di Fastweb avranno la possibilità di attivare alcune promozioni esclusive, quali:

Fastweb Mobile , che al costo di 34,90 euro al mese permette di avere una SIM contenente minuti illimitati, 100 SMS e 50 Giga al mese alla velocità del 4G;

, che al costo di 34,90 euro al mese permette di avere una SIM contenente minuti illimitati, 100 SMS e 50 Giga al mese alla velocità del 4G; l’opzione NOW TV Entertainment con la NOW TV Stick inclusa, promozione gratuita per 3 mesi e poi disponibile al costo extra di 9,99 euro al mese;

con la NOW TV Stick inclusa, promozione gratuita per 3 mesi e poi disponibile al costo extra di 9,99 euro al mese; una versione scontata di Fastweb Casa, al costo di 23,95 euro al mese, riservata ai già clienti Eni Gas e Luce ;

; la promozione Fastweb + DAZN, che ha un costo mensile di 33.95 euro al mese e con la quale si avrà accesso a tutti i contenuti sportivi della piattaforma di contenuti in streaming dedicata alla sport.

Per conoscere i dettagli della promozione Fastweb + DAZN, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri di più su Fastweb Casa + DAZN

Alla luce delle offerte presentate fin qui, che rappresentano le migliori opzioni per chi è intenzionato ad attivare una nuova tariffa Internet casa, si può concludere che oggi è molto più conveniente sottoscrivere una promozione per navigare da casa di tipo all inclusive che non andare alla ricerca di un’offerta Internet casa senza telefono.