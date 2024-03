Per risparmiare sull'assicurazione auto è necessario valutare con attenzione la compagnia a cui affidarsi in modo da poter accedere a una copertura completa e conveniente. Ecco, quindi, quali sono le 3 assicurazioni auto più convenienti di marzo 2024 sulla base del confronto dei preventivi accessibile, gratuitamente, tramite SOStariffe.it.

Le 3 polizze auto più convenienti di Marzo 2024

POLIZZE AUTO MARZO 2024 COSTO ANNUO 1. ConTe.it Assicurazioni 341 euro 2. ConTe.it Assicurazioni (satellitare) 370 euro 3. Quixa 443 euro

Simulazione SOStariffe.it effettuata in data 7 marzo 2024 per il profilo di automobilista tipo indicato

La scelta dell’assicurazione auto, per poter accedere a una soluzione realmente conveniente, deve passare per il confronto dei preventivi che consente di valutare le opzioni di varie compagnie prima di scegliere quella a cui affidarsi per attivare la polizza auto. Si tratta di un passaggio essenziale per poter individuare, con precisione, la soluzione giusta per ottenere un’assicurazione auto vantaggiosa.

I preventivi proposti dalle compagnie assicurative, infatti, sono calcolati “su misura” e, quindi, sulla base dei dati forniti direttamente dall’utente. Per confrontare più preventivi tra di loro, inserendo una sola volta i dati, è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, accessibile tramite il box qui di sotto.

La procedura di calcolo dei preventivi può essere velocizzata inserendo la targa del veicolo (oltre alla polizza auto, è possibile valutare anche assicurazioni per moto, ciclomotore e autocarro). Naturalmente, è possibile completare il calcolo anche senza inserire la targa (ma fornendo alcun dati extra).

Da notare che il confronto è sempre imparziale e gratuito, senza alcun impegno per l’utente che sarà libero di scegliere se e quali polizze attivare. Gli utenti hanno la possibilità di ottenere assistenza gratuita (sia nella scelta che nell’attivazione della polizza) chiamando al Numero Verde 800 999 565.

Per evidenziare i vantaggi della comparazione online dei preventivi, qui di seguito, vi proponiamo i risultati di una simulazione, realizzata considerando il calo dell‘automobilista tipo così definito:

automobilista uomo di 40 anni e residente a Milano

prima classe di merito

il veicolo da assicurare è una Fiat Panda immatricolata a febbraio 2023 e con decorrenza della polizza dal 29 febbraio 2024

Ecco, quindi, la Top 3 delle assicurazioni auto più convenienti di marzo 2024 disponibili su SOStariffe.it:

1) ConTe.it Assicurazioni

La prima polizza da considerare, nel caso della simulazione relativa all’automobilista tipo, viene proposta da ConTe.it Assicurazioni. La compagnia prevede, per il caso considerato, un premio annuo di 341 euro, con la Guida Esperta e un massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. C’è anche la possibilità di esercitare la clausola di sospensione.

Per i clienti che scelgono questa polizza, inoltre, c’è la rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia in caso di guida con patente scaduta (ma sarà necessario rinnovare il documento entro 3 mesi dal sinistro). La proposta di ConTe.it prevede, inoltre, alcune estensioni della copertura RC come:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private purché aperte al pubblico

i danni causati da figli minori alla guida del veicolo, all’insaputa dell’assicurato, fino ad un massimo di 500 euro

i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino ad un massimo di 250.000 euro per annualità; quest’estensione non include, però, i danni dovuti a dolo o colpa grave

2) ConTe.it Assicurazioni Satellitare

La seconda classificata, tra le polizze emerse dalla simulazione relativa al caso dell’automobilista tipo, è ancora una volta proposta da ConTe.it. In questo caso, si tratta della polizza ConTe.it Assicurazioni “satellitare” che riprende le caratteristiche viste nel caso precedente (con la Guida Esperta, lo stesso massimale, le estensioni della RC e la rinuncia alla rivalsa) ma aggiunge un bonus molto interessante.

A fronte di un premio annuale di 370 euro, infatti, questa polizza include il servizio di Protezione satellitare con la garanzia accessoria Assistenza stradale, inclusa senza costi aggiuntivi. Questa soluzione prevede l’installazione di un dispositivo telematico, detto ClearBox, che permette alla compagnia di rilevare la posizione del veicolo, in modo da fornire assistenza in tempi ancora più rapidi.

3) Linear

La terza classificata al termina della simulazione relativa all’automobilista tipo è la polizza di Linear, con un premio annuo di 443 euro. Questa soluzione presenta un massimale (incrementabile su richiesta) di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. La polizza proposta da Linear include anche la clausola di sospensione, esercitabile dall’utente in caso di necessità.

Da segnalare anche le seguenti estensioni alla Responsabilità Civile:

danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

Da notare anche la Guida Esperta che limita la possibilità di mettersi alla guida del veicolo ai soli automobilisti con almeno 26 anni e con almeno 3 anni di esperienza di guida. A fronte di un costo extra è possibile passare alla Guida Libera. La compagnia prevede una rivalsa fino a 3.000 euro per sinistro nel caso in cui il conducente del veicolo, al momento del sinistro, non rispetti i vincoli fissati dalla Guida Esperta). Linear, inoltre, rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta ma solo a condizione di rinnovo del documento da parte dell’assicurato.

Cosa cambia con le garanzie accessorie: ecco le migliori polizze

Per arricchire l’assicurazione auto è possibile andare ad aggiungere alcune garanzie accessorie che si affiancano alla copertura RC, obbligatoria per poter circolare. Ad esempio, ipotizziamo di voler andare ad aggiungere le seguenti garanzie accessorie:

Infortuni al conducente

Assistenza stradale

Tutela legale

Incendio e Furto

Minikasko

Effettuando una nuova simulazione tramite il comparatore di SOStariffe.it, utilizzando gli stessi dati dell’automobilista tipo visti in precedenza, la polizza auto più conveniente su SOStariffe.it prevede una spesa complessiva di 579 euro e viene proposta da ConTe.it Assicurazioni.

Per scoprire le migliori soluzioni per la polizza RC Auto puoi utilizzare anche il sistema di comparazione di preventivi per le assicurazioni auto di Segugio.it, portale che fa parte del nostro stesso gruppo di siti di preventivazione online. Grazie alla comparazione online, sarà facile individuare le migliori proposte per risparmiare sulla polizza.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

Per individuare l’assicurazione auto più conveniente sul mercato è, quindi, possibile affidarsi al confronto online dei preventivi. Si tratta di un sistema semplice e alla portata di tutti per poter scegliere una polizza realmente completa e vantaggiosa. Ecco 5 motivi per cui conviene puntare sulla comparazione online dei preventivi per individuare l’assicurazione auto più adatta alle proprie necessità:

Classifica COME RISPARMIARE SULL’ASSICURAZIONE AUTO 1. Con il comparatore di SOStariffe.it è facile individuare il preventivo per una polizza auto conveniente 2. Il sistema permette di realizzare un confronto “su misura” andando a calcolare più preventivi inserendo una sola volta i dati 3. Gli utenti possono personalizzare il preventivo, andando ad aggiungere le garanzie accessorie 4. Scelto il preventivo giusto, è possibile passare all’attivazione online, raggiungendo il sito della compagnia 5. Per assistenza, sia nella scelta che nell’attivazione, è possibile contattare il Numero Verde 800 999 565

