Kena Mobile rinnova le sue offerte: nuove tariffe da 5,99 euro al mese

Si rinnova il listino di offerte Kena Mobile. L'operatore virtuale che sfrutta la rete TIM, da questa settimana, mette a disposizione nuove offerte a partire da 5,99 euro al mese. Tutte le offerte presentano un prezzo "per sempre" e garantiscono la possibilità di accedere ad un bundle ricco di minuti, SMS e Giga. Ecco quali sono le nuove offerte Kena Mobile e come attivarle direttamente online in pochi passaggi.