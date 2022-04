Carte di credito zero spese: le offerte di aprile 2022

Migliori carte di credito gratuite: chi le propone? Cosa bisogna fare per richiedere una carta di credito con fido a 1.500 euro o a 3.000 euro? Le carte di credito online sono gratuite? È meglio una Visa o una MasterCard? Proviamo a rispondere a queste domande al fine di individuare quali sono le carte di credito zero spese disponibili ad aprile 2022 .

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le carte di credito sono strumenti di pagamento molto diversi rispetto alle altre carte: sono legate a un conto corrente come le carte di debito, ma prevedono un fido, ovvero un plafond che permette di spendere anche importi superiori rispetto a quelli disponibili sul conto.

Per questo motivo in genere:

vengono richieste delle garanzie di tipo reddituale per poter attivare una carta di credito; sono previsti dei costi di gestione.

Questo significa che le carte di credito gratuite non esistono? Analizzando il mercato attuale delle carte di credito, abbiamo individuato alcune proposte davvero molto interessanti, legate all’attivazione di un conto corrente online.

In alcuni casi, sarà possibile azzerare il costo della carta di credito, mentre in altri saranno previste delle spese ridotte, soprattutto se confrontate con altre soluzioni disponibili in commercio. Per quanto riguarda i circuiti delle carte di credito, MasterCard e Visa sono ampiamente diffusi e accettati non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo.

Ci sono alcuni casi, come per esempio la domiciliazione di un abbonamento Internet casa o il prenotare un macchina a noleggio in vacanza, in cui la carta di credito potrebbe essere davvero indispensabile: ecco perché si consiglia di valutare le proposte che saranno descritte di seguito nel dettaglio.

Scopri le migliori carte di credito »



Migliori carte di credito zero spese

Utilizzando il comparatore di carte di SOStariffe.it, abbiamo individuato alcune carte di credito davvero interessanti, ovvero quelle legate al conto corrente online di:

ING Direct; Widiba.

Vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche che le contraddistinguono e per le quali si consiglia di sottoscriverne una.

Confronta le carte di credito con fido a 3.000 euro»

1) Carte di credito ING

La carta di credito proposta da ING Direct, ovvero la MasterCard Gold, prevede un limite massimo di prelievo è pari a 600 euro e un fido fino a 1.500 euro: si potrà ottenere solo dopo l’attivazione del conto corrente online di ING, ovvero il conto corrente Arancio.

Per ottenere questa carta si dovrà anche avere la residenza in Italia. Si potranno:

impostare limiti di spesa;

scegliere e visualizzare il PIN dall’app;

ricevere notifiche in tempo reale.

Sarà possibile attivare la carta di credito MasterCard Gold se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

accreditare sul conto lo stipendio o la pensione;

avere, al momento della sottoscrizione della carta, un saldo disponibile di almeno 3.000 euro, e un saldo medio per un periodo minimo di 30 giorni precedenti la richiesta di attivazione della carta di almeno 3.000 euro.

Scegli la carta di credito MasterCard Gold »

Sarà anche possibile richiedere di dilazionare in rate mensili il rimborso di una o più operazioni, a patto che vengano rispettate le condizioni elencate di seguito:

l’operazione non deve essere un anticipo di contante o un addebito ricorrente;

l’importo dell’operazione deve essere compreso tra 200 e 3.000 euro, ovvero non deve superare il Plafond.

Sarà anche possibile modificare i limiti di utilizzo della carta, sia da desktop, sia da app, scegliendo di impostarli:

per tutti gli acquisti effettuati con carta;

per gli acquisti online e i pagamenti ricorrenti, come quello di un abbonamento a un servizio di streaming TV o della palestra;

per le operazioni di prelievo di contante presso gli ATM.

La carta di credito ING presenta, in sintesi, i costi riassunti nella tabella che segue.

Operazione/servizio Costo Canone mensile 2 euro – azzerabile se si spendono tutti i mesi 500 euro, oppure se si attiva il piano Pagoflex Rilascio e rinnovo zero euro Riemissione carta (in caso di furto o smarrimento) 10 euro Sospensione temporanea zero euro Visualizzazione e modifica PIN online zero euro Commissioni sul prelievo di contante 4% con un minimo di 3 euro per operazione Operazioni in valuta diversa dell’euro commissione del 2% su singola operazione Plafond mensile 1.500 euro

Il conto corrente Arancio di ING – che permette di richiedere la carta di credito MasterCard Gold – è un conto corrente con canone annuo gratuito, nel quale è inclusa una carta di debito MasterCard e i pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay.

Annunci Google

Si caratterizza per la gratuità di servizi quali il costo del singolo assegno, la commissione sul carburante, il prelievo ATM presso altre banche, i bonifici online. Offre anche la possibilità di fare trading online senza dover utilizzare le piattaforme di broker esterni.

La richiesta di rateizzazione formulata dal cliente potrà essere accettata o rifiutata da ING. Oltre alla carta di credito e alla carta di debito gratuita, sarà possibile richiedere il rilascio della carta prepagata MasterCard virtuale, disponibile a costo zero.

Clicca sul link per saperne di più e scoprire i vantaggi offerti da ING

Scopri MasterCard Gold »

2) Carte di credito Widiba

Widiba è una banca 100% digitale con la quale si potrà attivare facilmente un conto corrente online molto conveniente, che annovera tra i vantaggi la presenza di carte di credito con canone di gestione molto basso.

In particolare, si tratta di:

Widiba Carta Classic;

Widiba Carta Gold.

La prima prevede un fido fino a 1.500 euro e il costo del canone annuo di 20 euro. Si tratta di una carta con servizio di SMS alert gratuito, dotata anche del servizio 3D Secure, che garantisce la sicurezza dei propri acquisti online.

Clicca sul link per sapere di più sulla convenienza di Widiba Carta Classic

Scopri Widiba Carta Classic »

Widiba Carta Gold, invece, prevede:

un fido fino a 3.000 euro al mese;

un costo del canone pari a 50 euro;

il servizio di SMS alert gratuito;

il servizio 3D Secure, utile per comprare in sicurezza sul web.

Clicca sul link per saperne di più e approfittare dei vantaggi di Widiba Carta Gold

Scopri Widiba Carta Gold »

Le carte di credito Widiba potranno essere rilasciate se si rispetta una delle seguenti due condizioni:

si ha un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro;

si accredita sul proprio conto uno stipendio medio mensile di almeno 800 euro.

Quali sono allora le carte di pagamento completamente gratuite?

Carta di credito zero spese: alternative disponibili

Oltre alle carte di credito, si potranno prendere in considerazione:

le carte di debito, in genere a costo zero e incluse nel momento in cui si sceglie di attivare un conto corrente; le carte prepagate senza conto corrente, molto semplici da richiedere e da sostenere, visti i bassi costi di gestione; le carte conto con IBAN, soluzione ideale per risparmiare nel caso in cui non si volesse aprire un conto corrente vero e proprio.

Una delle migliori carte attualmente disponibili è quella proposta da Tinaba, una carta che potrà essere gestita direttamente da app, abilitata per gli acquisti online e i pagamenti tramite Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay e SwatchPay.

Non prevede alcun canone di gestione, può essere richiesta a partire dai 12 anni, permette di prelevare fino a un massimo di 250 euro al giorno e di ricevere un 10% di cashback sui propri acquisti. Potrà essere ricaricata gratuitamente e consente di prelevare contanti senza pagare commissioni, ma solo per i primi 24 prelievi (poi si paga un costo di 2 euro in Italia e di 4 euro all’estero).

Scopri la carta TINABA »