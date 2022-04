Kena Mobile lancia nuove offerte: fino a 130 GB ad un ottimo prezzo

Le offerte di telefonia mobile diventano sempre più convenienti e le nuove proposte di Kena Mobile ci confermano come spendendo poco sia possibile accedere ad ottime tariffe, senza sostanziali rinunce. A disposizione dei clienti che passano a Kena, operatore virtuale che sfrutta la rete TIM per l'erogazione dei suoi servizi, ci sono due nuove offerte di sicuro interesse. Vediamo di seguito tutti i dettagli:

Con le nuove offerte Kena Mobile è possibile tagliare il costo della tariffa per la propria SIM senza rinunciare ad un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga per sfruttare al massimo il proprio smartphone. A disposizione degli utenti che richiederanno la portabilità a Kena Mobile ci sono due tariffe: Kena 7,99 Special e Kena 11,99. Le due offerte sono attivabili direttamente online, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dal cliente.

Ecco i dettagli:

Kena 7,99 Special

Partiamo dall’offerta più economica e ricca. Kena 7,99 Special è la soluzione giusta per accedere ad un pacchetto di minuti, SMS e Giga davvero completo ed in grado di soddisfare tutte le esigenze degli utenti. L’offerta in questione include:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i mobili nazionali

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

in roaming in UE: minuti illimitati, 1000 SMS e fino a 5,5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Kena 7,99 Special presenta un costo di 7,99 euro al mese per sempre, con addebito su credito residuo, ed un contributo di attivazione di 4,99 euro una tantum. L’offerta in questione è disponibile esclusivamente con portabilità del numero di cellulare da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Ho Mobile, CoopVoce, Tiscali, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile

Per attivare l’offerta speciale lanciata da Kena è possibile utilizzare il link qui di sotto. Ricordiamo che è necessario fornire, oltre ai dati dell’intestatario della SIM, anche il codice ICCID della SIM, necessario per richiedere la portabilità del numero da un altro operatore.

Scopri qui Kena 7,99 Special »

Kena 11,99

A disposizione di tutti gli utenti che non hanno la possibilità di accedere alla precedente offerta Kena Mobile c’è l’ottima Kena 11,99. L’offerta in questione include:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i mobili nazionali

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

in roaming in UE: minuti illimitati, 1000 SMS e fino a 8 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Kena 11,99 presenta un costo di 11,99 euro al mese “per sempre”. Il contributo di attivazione è di 4,99 euro una tantum. Quest’offerta è attivabile richiedendo la portabilità del numero da tutti gli operatori che non sono inclusi nella lista fornita in precedenza per Kena 7,99 Special. Per maggiori dettagli e per attivare l’offerta tramite il sito Kena è possibile seguire il link qui seguito:

Scopri qui Kena 11,99 »

Kena 7,99 per nuovi numeri

Per attivare un nuovo numero di cellulare è possibile richiedere Kena 7,99 per nuovi numeri. L’offerta include:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i mobili nazionali

50 GB in 4G fino a 60 Mbps

in roaming in UE: minuti illimitati, 1000 SMS e fino a 5,5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Il costo è di 7,99 euro al mese.

Scopri qui Kena 7,99 per nuovi numeri »

Per confrontare le offerte Kena Mobile con tutte le proposte presenti sul mercato è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure all’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS.