Le 10 migliori serie TV da vedere a Aprile 2022

Scopri le migliori serie TV da non perdere ad aprile: dalla seconda stagione de I Diavoli a Le fate ignoranti fino a Moon Knight e Wolf Like Me

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Aprile sarà un mese molto intenso per chi ama le serie TV. Tutte le principali piattaforme di streaming e pay TV sono pronti a lanciare nuovi contenuti tra il prosieguo di serie già in corso e prime visioni. In termini di generi si spazia dalla fantascienza, al legal drama al fantasy. La bella stagione è arrivata ma c’è sempre spazio per una serata sul divano a godersi le migliori serie TV.

Le 10 migliori serie TV da non perdere ad aprile

Ecco quindi le 10 migliori serie TV disponibili ad aprile:

1. Anatomia di uno scandalo (Netflix)

La miniserie di David E. Kelley (Big Little Lies, Big Sky) e Melissa James, disponibile dal 15 aprile, tratta le vicende di un ministro del Parlamento inglese e della moglie, da lui tradita con un’altra donna. Come se non bastasse lo scandalo ci si mette anche l’avvocato Kate Woodcroft a complicare ulteriormente la situazione.

2. Diavoli 2 (Sky)

La seconda stagione della serie Sky Original, disponibile dal 22 aprile, riprende la narrazione 4 anni dopo la conclusione della prima stagione. Nel 2016 la Brexit sta diventando una realtà e Massimo (Alessandro Borghi) ha scelto di intraprendere una politica di acquisizioni che prevede un avvicinamento alla Cina. Nuovi investitori e membi del team arrivano quindi da Pechino. Il suo mentore Dominic Morgan (Patrick Dempsey) ritorna sulla scena e lo mette in guardia: i nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo.

3. Outlander 6 (Sky)

La serie del genere historical drama, disponibile dal 30 aprile, torna con una nuova stagione. Nella sesta stagione della serie tratta dal ciclo di romanzi della scrittrice Diana Gabaldon, Claire Randall (Caitríona Balfe) e Jamie Fraser (Sam Heughan) si preparano alla lotta per proteggere coloro che amano e ad affrontare tutte le difficoltà che caratterizano la vita negli Stati Uniti dell’era coloniale.

4. Elite 5 (Netflix)

Inizia un nuovo semestre nel liceo privato spagnolo di Las Encinas. Come nelle stagioni precedenti ci sarà una nuova vittima, un colpevole e tantissimi segreti da scoprire per i ricchi studenti della struttura. Nel cast ci sono Itzan Escamilla (Samuel García Domínguez) e Miguel Herrán (Christian Varela Expósito)

5. Wolf Like Me – Made Up Stories (Amazon Prime Video)

La serie comedy/drama realizzata da Abe Forsythe per il canale Stan è ambientata nei sobborghi di Adelaide, nell’Australia meridionale. Il vedovo Gary (Josh Gad) vive con la figlia Emma (Ariel Donoghue) e a causa di un incidente conosce Mary (Isla Fisher ) con cui inizia una frequentazione. L’uomo però scopre l’oscuro segreto della donna e fugge terrorizzato. Nonostante ciò, le strade dei due continuano a incrociarsi.

6. Moon Knight (Disney+)

La nuova serie Marvel Original vede protagonista un eroe forse poco conosciuto. Si tratta di Moon Knight, ex mercenario diventato poi un avatar del dio egizio Khonshu con il compito di combattere le ingiustizie. Nei panni dell’eroe c’è Oscar Isacc mentre Ethan Hawke è l’antagonista. Un nuovo episodio ogni mercoledì.

7. Le fate ignoranti (Disney+)

La prima serie original italiana su Disney+, disponibile dal 13 aprile, è firmata dal registra Ferzan Ozptec. Antonia perde il marito Massimo in un incidente d’auto. La donna, depressa e sconvolta per la scomparsa del compagno, si ritrova a scoprire la verità nascosta dietro al matrimonio. Massimo intratteneva una relazione omosessuale con Michele. Antonia conosce l’amante del marito ma più il rapporto va avanti più in loro nasce qualcosa di inaspettato.

8. Ozark 4 – Parte 2 (Netflix)

Arriva l’ultima stagione della serie cult di Netflix, disponibile dal 29 aprile. Ancora una volta vedremo sullo schermo le disavventure della famiglia Byrde, con il marito Martin (Jason Bateman), la moglie Brandy (Laura Linney) e la figlia Charlotte costretti a riciclare denaro per un cartello della droga messicano. In questa final season ci si aspetta un epilogo che non lascerà i fan insoddisfatti.

9. Slow Horses (Apple TV+)

In questa serie dall’umorismo cupo Gay Oldman insieme a un cast stellare partecipano alla vicende di un gruppo di agenti dell’intelligence britannica che lavorano presso un dipartimento poco considerato dell’MI5 conosciuto come “Slough House”.

10. Ordinari Joe (Sky)

La serie realizzata da Matt Reeves (The Batman) con protagonista James Wolk sviluppa il tema dello sliding doors al maschile. Il destino di una persona cambia a seconda se si decide di seguire l’amore o altri sentimenti senza dimenticare però che la vità è assolutamente imprevedibile e caotica.

Annunci Google

Migliori serie TV: come vederle

Se ancora non avete un abbonamento alle principali piattaforme di streaming o pay TV è arrivato il momento di farlo. Prime Video, ad esempio, è incluso nell’abbonamento Amazon Prime e al costo di 3,99 euro al mese offre anche contenuti in 4K e altri servizi come la spedizione gratuita. Amazon Prime è inoltre incluso per 12 mesi nell’offerta fibra ottica di WindTre chiamata Super Fibra che prevede anche:

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese)

Nessun costo di attivazione

Giga illimitati per le SIM mobile di WindTre (massimo 3)

L’offerta WindTre ha un costo di 26,99 euro al mese o 22,99 euro al mese per i già cliente mobile. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 28,99 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabili in 3,99 euro al mese per 24 mesi. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

Se invece siete interessati a Disney+ o Netflix c’è un’ampia possibilità di scelta. Un abbonamento al primo servizio costa 8,99 euro al mese o 89,90 euro l’anno mentre il secondo per il piano standard (visione in HD su due dispositivi in contemporanea) prevede un prezzo di 7,99 euro al mese.

Entrambe le piattaforme sono incluse nell’offerta TIMVISION di TIM insieme a DAZN. La promozione si può associare a un’offerta Internet casa o di telefonia mobile dell’operatore o in alternativa si può acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo del servizio:

TIMVISION Gold

TIMVISION: film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni ed Eurosport Player incluso per 12 mesi

film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da negli ultimi 7 giorni ed incluso per 12 mesi DAZN – tutta la Serie A (10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores , UEFA Women’s Champions League , alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine oltre ai canali tematici di Inter e Milan . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

– tutta la (10 partite per giornata), con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con , , alcuni match di e oltre ai di e . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come e e per la boxe, e insieme ai canali e Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

– le prossime , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche e . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Netflix – piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea

– piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea Disney+ – serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star

– serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di e 1 GB al mese di traffico internet 4G disponibile anche nei Paesi UE

TIMVISION Gold ha un costo di 19,99 euro al mese fino al 31/5/22, poi 29,99 euro al mese fino al 30/9/22 e poi 44,99 euro al mese dall’1/10/22. Nel caso in cui si registrino problemi allo streaming è stato predisposto un canale di backup sul digitale terrestre in HD al 409.

Attiva TIM Premium Fibra con TIMVISION Gold »

Il TIMVISION Box è il decoder che permette non solo di guardare TIMVISION ma anche di accedere alle app più popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e a quelle di Google Play grazie al sistema operativo Android TV anche se non si dispone di una smart TV e su dispositivi mobili (smartphone e tablet iOS e Android). La visione è in Full HD su massimo due terminali in contemporanea. I contenuti si possono scaricare per una visione offline anche su telefono o tablet.

Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2, il cui switch è iniziato ufficialmente questa settimana, e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce. Per seguire lo stato di consegna del TIMVISION Box basta accedere all’Area Clienti MyTIM sul sito o all’app MyTIM.

In un unico pacchetto è poi possibile avere tutta la programmazione di Sky e Netflix:

Prova Sky Q

Al costo di 9,99 euro per 30 giorni è possibile vedere:

Sky TV con film, serie TV, programmi, documentari e news

Netflix piano standard

Sky Cinema con film per tutta la famiglia e Sky Original

Sky Sport con Champions League, Europa League, F1, MotoGP e fino a 5 partite di Premier League

Sky Kids con contenuti per i bambini

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per turno, Serie BKT e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Prova Sky Q »

IL decoder Sky Q non prevede l’installazione della parabola ed è compatibile con lo standard digitale terrestre DVB T2 HEVC. Non serve l’intervento di un tecnico, basta collegarlo a Internet via Wi-Fi o cavo Internet. Il dispositivo consente di controllare il televisore con i comandi vocali e registrare fino a 3 programmi in contemporanea. Nel pacchetto sono compresi anche una memoria da 1 TB, tutti i canali del digitale terrestre, modalità on demand e la possibilità di accedere ad app come Netflix, DAZN, Disney+, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente dall’hub dedicato. La consegna è gratuita invece di 49 euro.

Con l’app Sky Go si può accedere poi anche da mobile (smartphone e tablet) ai contenuti di Sky in streaming e on demand.