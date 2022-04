Come avere Internet a casa senza telefono fisso: le offerte di Aprile 2022

Ci sono due modi per avere Internet a casa senza telefono fisso con le offerte di aprile 2022 . Il primo è rappresentato dalle offerte Internet casa che prevedono la possibilità di realizzare una connessione tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC senza però includere la linea telefonica o includendola ma con chiamate a consumo. Il secondo, invece, riguarda le offerte Internet wireless con tecnologia FWA che consentono di navigare ad alta velocità anche senza essere raggiunti dalla fibra e dalla rete telefonica. Ecco quali sono le migliori offerte in entrambi i casi.

Per attivare una nuova connessione Internet casa senza telefono fisso (e quindi senza i costi extra che l’utilizzo della rete telefonica comporta) è possibile affidarsi a diverse soluzioni. Tra le opzioni a disposizione, infatti, troviamo le offerte fibra ottica, oppure fibra mista rame FTTC, che consentono di navigare ad alta velocità (fino a 2.500 Mega in caso di fibra FTTH). Queste offerte hanno la linea telefonica ma spesso non includono le chiamate illimitate, garantendo la possibilità di accedere a condizioni particolarmente agevolate.

Ci sono poi le offerte Internet wireless che sfruttano la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) oppure la rete mobile 4G per poter garantire l’accesso ad Internet ad alta velocità anche senza essere collegati ad un’infrastruttura di rete “fisica”. Questa seconda categoria di offerte è perfetta per tutti gli utenti alla ricerca di una soluzione per Internet a casa senza telefono fisso e che risiedono in aree in cui la fibra ottica non è ancora disponibile (in Italia, purtroppo, ci sono ancora tante zone in Digital Divide).

In base di tecnologie come la fibra e la FWA, quindi, è possibile individuare, di volta in volta, le soluzioni migliori per la connessione ad Internet per la casa senza rete telefonica fissa. Vediamo quali sono le migliori offerte per queste due categorie:

Le migliori offerte fibra ottica senza telefono fisso

Ecco quali sono le migliori offerte che consentono l’accesso alla fibra ottica FTTH oppure alla fibra mista FTTC senza includere la linea telefonica o comunque senza aggiungere le chiamate illimitate.

Illumia Wifi

Illumia è da anni un punto di riferimento del mercato delle offerte luce e gas in Italia. Da un po’ di tempo, Illumia propone anche offerte fibra ottica FTTH davvero molto convenienti. È il caso di Illumia Wifi. Quest’offerta, attualmente in promozione, consente di accedere ad una connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload.

Illumia Wifi presenta un costo periodico di 19,99 euro al mese per 12 mesi. Una volta terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 26,99 euro al mese. L’attivazione è pari a 39,99 euro ma viene azzerata per i clienti Illumia con una fornitura di luce o di gas già attiva. Il modem è disponibile in abbinamento a 2,99 euro al mese ma con il primo anno completamente azzerato. L’offerta è attivabile direttamente online:

Scopri qui l’offerta di Illumia Wifi »

Sky Wifi

Un’altra ottima offerta di questo tipo è Sky Wifi. La promozione lanciata da Sky include la linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega. L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Una volta terminato il periodo promozionale, invece, il costo sarà di 29,90 euro al mese ma non ci sono vincoli di permanenza di alcun tipo.

È previsto un contributo di attivazione di 29 euro con la possibilità (a scelta del cliente) di provare per 30 giorni tutta l’offerta Sky, compreso Netflix. Il modem Wi-Fi è disponibile, invece, senza alcun costo aggiuntivo oltre al canone dell’abbonamento Internet casa. La proposta di Sky è disponibile per l’attivazione online direttamente tramite il sito dell’operatore, disponibile qui di sotto:

Scopri qui l’offerta di Sky WiFi »

Fastweb Casa Light

Da tenere in forte considerazione è anche l’offerta Fastweb Casa Light. La proposta di Fastweb include la linea telefonica ma con chiamate a consumo. La connessione ad Internet, invece, avviene tramite rete in fibra ottica fino a 2.500 Mega oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega. Il costo dell’offerta è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis.

Da notare, inoltre, che è possibile arricchire Fastweb Casa Light con l’aggiunta di una SIM Fastweb, disponibile anche con portabilità del numero da un qualsiasi operatore. Per la SIM è possibile scegliere tra una delle seguenti offerte:

Fastweb Mobile : minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese

: minuti illimitati, 100 SMS e in 4G e 5G a Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G a 11,95 euro al mese

Per attivare e personalizzare l’offerta di Fastweb è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri qui l’offerta Fastweb Casa Light »

Da notare, inoltre, che attivando anche le offerte luce e gas di Plenitude è possibile sfruttare uno sconto davvero interessante sulla fibra ottica Fastweb. In questo caso, infatti, l’abbonamento sarà proposto a partire da 18,95 euro al mese per 24 mesi (22,95 euro scegliendo solo luce o solo gas con Plenitude). Per maggiori dettagli su questa particolare offerta è possibile dare un’occhiata al link riportato di seguito:

Scopri l’offerta Fastweb Casa + Plenitude »

PosteCasa Ultraveloce

Da segnalare anche l’ottima PosteCasa Ultraveloce. L’offerta proposta da Poste garantisce una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega. È inclusa anche una chiavetta con Giga illimitati in Italia sotto rete PosteMobile oltre che il modem Wi-Fi. Non c’è, invece, la linea telefonica fissa. PosteCasa Ultraveloce presenta un costo periodico di 26,90 euro al mese con un contributo di attivazione di 49 euro che comprende anche i costi dell’installazione del modem. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online disponibile di seguito:

Scopri qui PosteCasa Ultraveloce »

Le migliori offerte Internet Wi-Fi per la casa

Tra le migliori offerte Internet casa senza linea telefonica in grado di sfruttare una connessione wireless (con tecnologia FWA o 4G) ci sono diverse soluzioni interessanti. Si tratta delle soluzioni su cui puntare quando fibra FTTH e fibra mista FTTC non sono disponibili all’indirizzo di casa. In questo modo, la velocità massima di connessione sarà sensibilmente superiore rispetto all’oramai obsoleta ADSL. Ecco le offerte migliori:

PosteMobile Casa Web

L’offerta di PosteMobile mette a disposizione degli utenti una connessione illimitata tramite rete mobile 4G di PosteMobile fino ad una velocità massima di 300 Mega in download. Non è inclusa la linea telefonica. La connessione avviene tramite un modem Wi-Fi fornito dall’operatore ed in grado di connettersi alla rete mobile di PosteMobile. Il modem può essere utilizzato in qualsiasi luogo in Italia (è sufficiente collegarlo alla rete elettrica) e non è, quindi, vincolato all’utilizzo in casa.

PosteMobile Casa Web è disponibile per tutti i nuovi clienti ad un costo di 19,90 euro al mese. L’offerta include un contributo di attivazione di 29 euro. Per attivare la proposta di PosteMobile è possibile seguire la procedura online, accessibile dal sito PosteMobile linkato di seguito. Il modem Wi-Fi (autoinstallante) sarà consegnato nel giro di pochi giorni all’indirizzo fornito dall’utente.

Scopri qui PosteMobile Casa Web »

LINKEM Promo Easy

Da segnalare anche l’ottima LINKEM Promo Easy. L’offerta in questione garantisce la possibilità di accedere alla rete FWA con velocità massima di 100 Mega in download. L’accesso ad Internet è senza limiti di tempo o di volume di traffico. L’offerta messa a disposizione da LINKEM ai nuovi clienti presenta un costo di 19,90 euro al mese per il primo anno e di 24,90 euro al mese successivamente.

È previsto un contributo di attivazione di 48 euro che viene dilazionato in 12 rate mensili. Il modem Wi-Fi viene fornito gratuitamente dall’operatore. Per i nuovi clienti c’è anche un buono regalo da 30 euro da utilizzare con uno dei brand disponibili sul catalogo Idea Shopping. Per attivare LINKEM Promo Easy è possibile seguire una semplice procedura online, disponibile qui di sotto:

Scopri qui LINKEM Promo Easy »

Vodafone Casa Wireless

Tra le offerte FWA da sfruttare per accedere ad Internet senza linea fissa troviamo la gamma di soluzioni Vodafone Casa Wireless. Il provider propone due opzioni. La prima, chiamata semplicemente Vodafone Casa Wireless, presenta una connessione illimitata fino a 100 Mega in download. La massima velocità però sarà disponibile solo per i primi 200 GB di traffico dati (poi la connessione viene ridotta a 3 Mega fino al rinnovo successivo. Il costo di quest’offerta è di 24,90 euro al mese.

C’è poi Vodafone Casa Wireless+. Questa seconda opzione aggiunge la linea telefonica con chiamate gratis e elimina il limite al traffico dati per la connessione che sarà sempre pari a 100 Mega come valore massimo. Quest’offerta presenta un costo di 27,90 euro al mese. Per entrambe le proposte, inoltre, c’è da considerare una spesa iniziale di 72 o 96 euro (dipende dalla copertura) per l’installazione dell’apparato di connessione. Le proposte id Vodafone sono attivabili direttamente online:

Scopri qui Vodafone Casa Wireless »