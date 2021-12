Kena 7,99 Special: 100 GB a prezzo ridotto, ecco come attivarla

Fino al prossimo 11 gennaio 2022 è possibile attivare la nuova Kena 7,99 Special di Kena Mobile . Si tratta di una delle offerte più complete attualmente disponibili sul mercato di telefonia mobile. Per chi è in cerca di una nuova tariffa da attivare durante il periodo di Natale e fino all'inizio del prossimo anno, la proposta di Kena Mobile può rappresentare davvero la scelta giusta. Ecco tutti i dettagli:

Kena 7,99 Special è l’offerta per il periodo natalizio di Kena Mobile. L’operatore virtuale su rete TIM mette a disposizione un piano tariffario completo ad un costo contenuto e senza alcuna spesa iniziale. Tra le tante offerte di telefonia mobile del periodo natalizio, la proposta di Kena Mobile ricopre sicuramente un ruolo di primo piano. Vediamo quali sono le caratteristiche complete della promozione e come fare ad attivarla.

Come attivare Kena 7,99 Special

L’offerta proposta da Kena Mobile include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G fino a 30 Mbps sotto rete TIM ogni mese

fino a 30 Mbps sotto rete TIM ogni mese 100 GB extra da utilizzare per i primi 30 giorni senza costi aggiuntivi

da utilizzare per i primi 30 giorni senza costi aggiuntivi in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5,5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Kena 7,99 Special presenta un costo di 7,99 euro al mese. Non sono previsti costi iniziali di alcun tipo. Sia attivazione che la SIM sono gratis ed anche la consegna della SIM all’indirizzo di casa, scegliendo l’attivazione online, non comporta costi ulteriori per l’utente. Da notare, però, che Kena 7,99 Special non è disponibile per tutti. L’offerta, attivabile fino al prossimo 11 gennaio, è disponibile solo con portabilità del numero da:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile

La nuova offerta di Kena Mobile è disponibile tramite attivazione online, seguendo la procedura qui di seguito. Per attivare l’offerta è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della SIM. Per la portabilità del numero c’è bisogno del codice seriale ICCID della SIM (scopri come individuare il codice ICCID). Qui il link per attivare l’offerta:

Attiva Kena 7,99 Special »

Segnaliamo che Kena Mobile mette a disposizione anche altre offerte. Per chi ha bisogno di un nuovo numero c’è, infatti, Kena 7.99 Nuovi Numeri. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G fino a 30 Mbps sotto rete TIM ogni mese

in 4G fino a 30 Mbps sotto rete TIM ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5,5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

L’offerta presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 4,99 euro ed è attivabile direttamente online:

Attiva Kena 7,99 Nuovi Numeri »

Per tutti è, invece, disponibile Kena 12,99. L’offerta presenta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G fino a 30 Mbps sotto rete TIM ogni mese

in 4G fino a 30 Mbps sotto rete TIM ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 8,8 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Il costo dell’offerta è di 12,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro

Attiva Kena 12,99 »

Ricordiamo che durante questo periodo natalizio, le offerte per attivare una tariffa mobile molto conveniente non mancano di certo. Per un quadro completo sulle tariffe da attivare è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it da scaricare gratuitamente su dispositivi Android ed iOS.