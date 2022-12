iPhone 14 e 14 Pro: costi e offerte a confronto a Dicembre 2022

iPhone 14 è tra i migliori celluari in circolazione ed è possibile acquistarlo a rate senza anticipo con un’offerta smartphone incluso. iPhone 14 Pro si differenzia per uno schermo più ampio da 6,1″ e un sistema a tripla fotocamera avanzato per foto eccellenti in ogni condizione di luce. Sono molti gli operatori di telefonia mobile che permettono di abbinare le rate per iPhone 14 a una SIM e per la maggior parte prevedono la consegna a casa gratuita.

Le offerte TIM per iPhone 14 e 14 Pro a rate di dicembre 2022

Offerte iPhone 14 e 14 Pro incluso di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM 5G Power Famiglia illimitati illimitati in 5G con TIM Unica primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Sono diverse le offerte TIM a cui è possibile abbinare l’acquisto a rate di iPhone 14 o 14 Pro senza anticipo. L’operatore prevede il pagamento con carta di credito e finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione) con vincolo di 30 mesi. Non sono però accettare carte di debito, anche se abilitare agli acquisti online, o prepagate. Chi è già cliente di TIM per la rete fissa può scegliere di addebitare le rate in bolletta. Inoltre con TIM rivaluta Smartphone potete dare in permuta il vostro vecchio telefono e avere uno sconto sul finanziamento.

iPhone 14 è disponibile a 34 euro al mese per 30 rate mentre iPhone 14 Pro a 45 euro al mese per 30 rate. La spedizione del telefono è gratuita e si completerà entro 5-8 giorni lavorativi. Tra le migliori offerte del mese figurano:

1. TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa si può acquistare solo online per chi richiede la portabilità da alcuni operatori virtuali come Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri

2. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa si può acquistare solo online per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati

3. TIM 5G Power Famiglia con minuti e SMS illimitati e 5 GB in 5G a 9,99 euro. Per i nuovi clienti il primo mese è gratuito. Attivazione a 5 euro. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è disponibile in esclusiva per i già clienti fisso e con l’attivazione gratuita di TIM Unica permette di avere Giga illimitati fino a quando si mantiene attiva la connessione di casa.

4. TIM Young (solo per Under 25) con minuti e SMS illimitati, 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese è gratuito. Anche l’attivazione acquistando l’offerta online è gratuita. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Avete anche inclusi ascolto senza limiti di brani su TIMMUSIC senza consumare traffico dati. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 20 GB in roaming. Alla tariffa si può poi aggiungere:

50 GB a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

5. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore a 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese è gratuito. Anche l’attivazione acquistando l’offerta online è gratuita. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Avete anche inclusi 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 14 GB in roaming.

Le offerte Iliad per iPhone 14 e 14 Pro a rate di dicembre 2022

Offerte iPhone 14 e 14 Pro incluso di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Flash 120 illimitati 120 GB in 4G 7,99 euro Giga 150 illimitati 150 GB anche in 5G 9,99 euro

Iliad invece permette di acquistare iPhone 14 o 14 Pro a rate solo a chi ha già attivato una delle sue SIM da almeno 3 mesi con addebito automatico su carta di credito o di debito con 3D Secure. Il telefono si può prenotare accedendo all’Area Personale sul sito da mobile o web. Il prezzo per i due modelli e i differenti tagli di memoria sono:

iPhone 14 da 128 GB a 27 euro al mese per 30 rate + 209 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 249 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 339 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 349 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB a 40 euro al mese per 30 rate + 519 euro di anticipo

La consegna è gratuita e avviene in pochi giorni lavorativi tramite corriere. Le due offerte più convenienti di Iliad oggi disponibili sono:

1. Flash 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 7 GB in roaming. L’offerta salvo proroghe è disponibile fino al 29/12/22

2. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 9 GB in roaming.

Attivando Giga 150 si ha uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad. La tariffa al prezzo di 19,99 euro al mese sempre, invece di 24,99 euro al mese, permette di avere navigazione illimitata fino a 5 Gbps suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi sulla rete FTTH, chiamate illimitate da fisso, modem con supporto al Wi-Fi 6 e attivazione.

Le offerte WindTre per iPhone 14 e 14 Pro a rate di dicembre 2022

Offerte iPhone 14 e 14 Pro incluso di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Lite minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G 9,99 euro Di Più Full 5G Christmas Pack minuti illimitati (50 verso l’estero) e 200 SMS 200 GB in 5G 14,99 euro Christmas Pack Protect Unlimited 5G

minuti illimitati e 200 SMS illimitati in 5G 19,99 euro Di Più Unlimited 5G minuti illimitati (200 verso l’estero) e 200 SMS illimitati in 5G 29,99 euro

Con WindTre potete avere il vostro iPhone 14 o 14 Pro a rate senza anticipo ma il ritiro del telefono avviene solo in negozio. L’utente però può scegliere se vincolarsi all’operatore per 24 o 30 mesi. Il servizio Reload Exchange si può dare in permuta il vostro vecchio cellulare per avere un buono d’acquisto fino a 800 euro per acquistarne uno nuovo. Potete avere iPhone 14 a partire da 24,99 euro al mese o iPhone 14 Pro a partire da 29,99 euro al mese. Insieme al telefono avrete anche 3 mesi di Apple TV+. Le offerte a cui abbinare il cellulare sono:

iPhone 14 a partire da 24,99 euro al mese

iPhone 14 Pro a partire da 29,99 euro al mese

iPhone 14 Pro Max a partire da 34,99 euro al mese

iPhone 14 Plus a partire da 28,99 euro al mese

1. Di Più Lite con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 5G (Giga raddoppiati con smartphone incluso) con Priority Pass a 9,99 euro al mese con Easy Pay. Avete incluso anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo. Se si acquista l’offerta online l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. SIM a 10 euro

2. Di Più Full 5G Christmas Pack con minuti illimitati (50 verso l’estero), 200 SMS e 200 GB in 5G (Giga raddoppiati con smartphone 5G incluso) con Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay. Avete inclusi anche blocco dei servizi a sovrapprezzo e call center senza attese al 159. Se si acquista l’offerta online l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. SIM a 10 euro

3. Christmas Pack Protect Unlimited 5G con minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a 19,99 euro al mese con Easy Pay. Avete inclusa anche la protezione contro il furto con Europ Assistance. L’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 1,80 euro al mese + 6,99 euro una tantum. SIM a 10 euro

4. Di Più Unlimited 5G con minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay. Avete inclusi anche blocco dei servizi a sovrapprezzo e call center senza attese al 159. Se si acquista l’offerta online l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. SIM a 10 euro

Con Easy Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Offerte con iPhone 14 e 14 Pro a rate di Vodafone di dicembre 2022

Offerte iPhone 14 e 14 Pro incluso di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro

Vodafone permette di avere iPhone 14 o 14 Pro con pagamento a rate e il pagamento di un anticipo, che varia a seconda del modello e del taglio di memoria. L’operatore richiede poi un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi. I costi previsti per il vostro nuovo smartphone sono:

iPhone 14 da 128 GB – a partire da 34,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB – a partire da 47,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB – a partire da 53,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 1 TB – a partire da 63,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

La consegna è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi tramite corriere. Insieme al telefono a Natale avrete Giga illimitati in 5G per un anno. L’offerta per avere iPhone 14 al prezzo più basso è la seguente:

1. Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (+ 1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Avete incluso anche un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro.

Smart Pay è il sistema per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito per avere anche:

Sconto sul prezzo mensile

5G Priority Pass per avere accesso alla rete di Vodafone anche in condizioni di traffico congestionato e nei luoghi affollati

per avere accesso alla rete di Vodafone anche in condizioni di traffico congestionato e nei luoghi affollati Vodafone Club+ con 10 GB aggiuntivi al mese, sconti su diversi marchi (YOOX, Pulsee, Carrefour.it, Amazon.it, Booking.com e altri), una gift card da 5 euro, 6 mesi di Infinity+ e un prezzo ridotto per l’acquisto di dispositivi tech nei Vodafone Store

Offerte con iPhone 14 e 14 Pro a rate di Fastweb di dicembre 2022

Offerte iPhone 14 e 14 Pro incluso di Fastweb Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile Promo Christmas minuti illimitati e 100 SMS 150 GB anche in 5G 7,95 euro

Con Fastweb si può acquistare iPhone 14 o 14 Pro a rate in abbinamento a una SIM solo in negozio. Il telefono si può comunque prenotare sul Fastweb Shop online e trovare poi il punto vendita più vicino in cui effettuare l’acquisto con finanziamento Findomestic (TAEG – TAN 0,00%, salvo approvazione, e vincolo di 20 o 30 mesi) cliccando sul tasto “Vai in negozio”. I prezzi per i diversi modelli e tagli di memoria sono i seguenti:

iPhone 14 da 128 GB da 33,30 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 da 256 GB da 36,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 128 GB da 42,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 256 GB da 47,30 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 512 GB da 56,30 euro al mese per 30 rate

L’offerta a cui abbinare il telefono è la seguente:

1. Fastweb Mobile Promo Christmas con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G fino al 31/1/23 a 7,95 euro al mese. Se si acquista la tariffa online l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro. Avete inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

