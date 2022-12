Prezzo del gas TTF di Dicembre 2022: costo e offerte per risparmiare

L’accordo Ue sul tetto al prezzo del gas , i livelli rassicuranti degli stoccaggi di metano in Europa e le previsioni meteo che anticipano un inverno in stand-by sino a fine anno trainano al ribasso le quotazioni all’ingrosso del gas . L’analisi del team di SOStariffe.it e una carrellata delle offerte metano del Mercato Libero a dicembre 2022 .

Sulla scia dell’accordo sul “price cap”, il meccanismo di correzione del prezzo del gas approvato dal Consiglio Ue sull’Energia, le quotazioni del gas al TTF di Amsterdam (il principale hub europeo per la compravendita di metano) sono scese sotto quota 100 euro al megawattora, per la prima volta dopo 6 mesi di forti oscillazioni.

Eppure, il merito di questa parabola discendente non è da attribuire solo all’intesa di Bruxelles sul “price cap”. Anche i livelli rassicuranti degli stoccaggi in Europa (ancora pieni in media all’84,2% tra Ue e Regno Unito, secondo i dati GIE riportati da Il Sole 24 Ore) giocano un ruolo centrale nell’allontanare i timori di una carenza di metano nel Vecchio Continente dopo i tagli delle forniture da Mosca. Anche “l’inverno in stand-by” sino a fine anno, come hanno ribattezzato i meteorologi l’arrivo dell’anticiclone di Natale con clima quasi primaverile al Centro-Sud , incide sull’andamento dei listini gas all’ingrosso.

Che questa timida contrazione si traduca in un calo immediato delle spese in bolletta non è però scontata: bisognerà attendere le prossime settimane per capire quale possa essere l’impatto effettivo dell’accordo sul “price cap” sul mercato all’ingrosso. Intanto, questa mattina il prezzo del gas è sceso ulteriormente (94,4 euro al megawattora, -3,2% rispetto alla chiusura della seduta di mercoledì 21 dicembre), ritoccando ancora i minimi degli ultimi sei mesi.

In attesa di capire se questa flessione si trasformi in un trend più duraturo con effetti evidenti sulle bollette, i clienti domestici possono affidarsi alle offerte metano proposte dai gestori del Mercato Libero nel tentativo di intercettare i prezzi in discesa del mercato all’ingrosso.

In questa fase di ricerca delle soluzioni più vantaggiose, entra in scena il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas. Grazie a questo strumento è possibile confrontare le innumerevoli promozioni del Mercato Libero attivabili a dicembre 2022 e scegliere quella “cucita” sul proprio fabbisogno annuale di metano.

Le top soluzioni gas del Mercato Libero per alleggerire le bollette a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 0,9652 €/Smc 195,65 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 1,0152 €/Smc 196,32 euro 3 AGSM AIM Energia Green Gas 0,9952 €/Smc 191,16 euro

Per quanto il TTF di Amsterdam sia il principale hub di riferimento per la compravendita di gas in Europa, la maggior parte delle soluzioni metano passata ai raggi X dal comparatore di SOStariffe.it a dicembre 2022 usa come base di partenza per determinare il prezzo del gas su cui calcolare i consumi degli utenti l’indice PSV. Quest’ultimo, acronimo di Punto di Scambio Virtuale, è l’hub italiano per la compravendita di metano.

La classifica delle top offerte gas di questa coda di 2022 è stata stilata dal tool di SOStariffe.it. La spesa stimata mensile di ciascuna offerta è parametrata sul consumo reale di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc di gas naturale all’anno con fornitura attiva nel comune di Milano. Il prezzo del gas inserito in tabella fa riferimento al valore del PSV a novembre 2022, eventualmente maggiorato di un contributo al consumo applicato da ciascun fornitore.

Chi volesse conoscere il proprio consumo annuo di gas può affidarsi ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it: per impostarli, basta cliccare sul widget di seguito. In alternativa, è possibile consultare tale dato in bolletta, nella sezione consumi.

Gas Relax Index di Pulsee

Ecco i tratti distintivi dell’offerta messa a punto da Pulsee, il marchio 100% digitale e paperless di proprietà di Axpo Italia:

accesso al prezzo all’ingrosso del gas (agganciato all’indice PSV) senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% , con una riduzione dell’importo da 15 a 12 euro al mese (la spesa complessiva per questa voce in bolletta è pari a 144 euro all’anno);

, con una riduzione dell’importo da 15 a 12 euro al mese (la spesa complessiva per questa voce in bolletta è pari a 144 euro all’anno); App Pulsee Energy per avere tutti i documenti sulla fornitura sempre in palmo di mano;

per avere tutti i documenti sulla fornitura sempre in palmo di mano; opzione “ Zero Carbon Footprint ” attivabile a soli 3 euro in più al mese: in questo modo si potranno azzerare le proprie emissioni inquinanti;

” attivabile a soli 3 euro in più al mese: in questo modo si potranno azzerare le proprie emissioni inquinanti; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

L’attivazione della fornitura metano con Pulsee si tradurrebbe in una spesa mensile per la “famiglia tipo” pari a 195,65 euro. L’affresco della promozione è disponibile sul sito del provider, accessibile dal pulsante verde qui sotto:

Gas alla Fonte di wekiwi

Tra i brand dell’energia che aiutano a mitigare l’impatto delle bollette salate a dicembre 2022 c’è anche wekiwi la cui offerta, dalla patente green, si caratterizza per:

prezzo del gas all’ingrosso (il riferimento è l’indice PSV) con l’aggiunta di un contributo al consumo che si attesta sui 0,050 €/Smc ;

(il riferimento è l’indice PSV) con l’aggiunta di un contributo al consumo che si attesta sui ; costo fisso di 67 euro all’anno per spese di commercializzazione (se distribuito sui 12 mesi si traduce in 5,5 euro al mese);

bonus di benvenuto di 30 euro attivando l’offerta online con il codice sconto SOSW22 (il bonus è erogato al termine del primo anno di fornitura);

di 30 euro attivando l’offerta online con il codice sconto SOSW22 (il bonus è erogato al termine del primo anno di fornitura); sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici.

La promozione costerebbe alla “famiglia tipo” 196,32 euro al mese. Per saperne di più o procedere con l’attivazione, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Green Gas di AGSM AIM

Podio del risparmio anche per la società con sede a Verona, AGSM AIM Energia, che ha messo a punto una promozione gas dai seguenti tratti distintivi:

prezzo del gas in linea con le condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (indice PSV), “ricaricato” di un contributo al consumo pari a 0,030 €/Smc ;

; contributo fisso annuale di 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

a copertura dei costi di commercializzazione; gestione in autonomia della fornitura grazie all’ App AGSM AIM Energia , con la quale è possibile, tra l’altro, effettuare il monitoraggio dei propri consumi, il controllo dei pagamenti così come l’evasione di pratiche contrattuali in un filo diretto con il gestore;

, con la quale è possibile, tra l’altro, effettuare il monitoraggio dei propri consumi, il controllo dei pagamenti così come l’evasione di pratiche contrattuali in un filo diretto con il gestore; emissioni di CO₂ compensate attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati.

Clicca sul link qui sotto per procedere con l’attivazione della promozione, che avrebbe un costo mensile per la “famiglia tipo” pari a 201,66 euro:

