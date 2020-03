illimity connect: la funzionalità di illimity bank che unisce tutti i conti

Tariffe Conto illimity ZERO SPESE Dettagli

Tra le funzionalità di illimity c’è anche illimity connect, il servizio gratuito che permette di aggregare più conti correnti, anche di altre banche, e visualizzarli direttamente nell’app.

Grazie a questo servizio, i clienti illimity potranno avere una panoramica complessiva della propria situazione finanziaria e gestire in modo ancora più efficace, limitando le perdite di tempo legate alla necessità di utilizzare più applicazioni, i propri conti.

Cos’è illimity connect

illimity connect è una delle principali funzionalità di illimitybank.com e permette di collegare in un unico ecosistema digitale tutti i conti delle altre banche.

Si tratta di un sistema di aggregazione di conti di pagamento che offre al cliente che ha scelto illimity la possibilità di visualizzare, da un’unica applicazione, tutti i suoi conti andando così a semplificare al massimo l’accesso e il monitoraggio delle proprie risorse finanziarie.

Con illimity connect sarà, quindi, possibile consultare da una sola applicazione sia il conto illimity che qualsiasi altro conto corrente attivo presso un altro istituto finanziario.

In questo modo, il cliente avrà a sua disposizione uno strumento completo per il controllo dei saldi e dei movimenti dei propri conti grazie ad un sistema in grado di unire, in un servizio digitale, le soluzioni di illimity e di altre banche.

Grazie alle potenzialità di illimity connect, non sarà necessario installare e utilizzare più applicazioni (con tutti i codici ed i sistemi di autenticazioni collegati da dover ricordare) ma sarà possibile unire in un unico luogo digitale tutte le informazioni finanziarie a propria disposizione con evidente risparmio di tempo e con una maggiore semplificazione di tutti i processi di gestione e utilizzo dei conti e dei vari strumenti di pagamento.

Quali sono i vantaggi dell’aggregazione dei conti

I vantaggi garantiti da illimity connect sono notevoli. Il servizio di aggregazione conti, infatti, permette di visualizzare e tenere sotto controllo in modo semplificato saldi e movimenti, a prescindere dalla banca presso cui il conto è stato aperto.

Direttamente dall’app o dall’Area Privata del sito illimitybank.com sarà infatti possibile accedere a tutti i propri conti andando a velocizzare al massimo la consultazione della propria situazione finanziaria

Con illimity connect è possibile visualizzare il saldo e tutti i movimenti, che vengono categorizzati in modo automatico, dei conti correnti inclusi nel servizio senza dover passare da un’app all’altra ed avendo la possibilità di accedere ad una panoramica completa dei propri prodotti. Avere a propria disposizione tutte le informazioni finanziarie in un unico luogo digitale consentirà di ottimizzare i tempi di gestione e monitorare al meglio le spese e i movimenti di ogni singolo conto corrente.

Come funziona e come si attiva illimity connect

illimity è una banca completamente digitale che punta alla massima semplificazione dell’esperienza d’uso garantendo però sempre i più alti standard di sicurezza.

Il funzionamento di illimity connect segue quest’idea, permettendo ai clienti illimity di poter gestire in modo “smart” i conti utilizzando, come canale d’accesso digitale, la sola applicazione illimity.

Il meccanismo dell’aggregatore di conti di illimity è davvero molto semplice. Collegare un conto attivo presso un’altra banca ad illimity connect richiede, infatti, solo pochi passaggi, con una procedura interamente digitalizzata e che non richiede all’utente l’obbligo di recarsi presso la filiale dell’altro istituto.

Per aggiungere un conto in illimity connect sarà sufficiente accedere all’Area Privata dal sito illimitybank.com oppure dall’applicazione per dispositivi mobili, scaricabile in modo gratuito su smartphone e tablet Android, su iPhone e iPad.

Effettuato l’accesso utilizzando le proprie credenziali, sarà possibile attivare le funzionalità di illimity connect.

Per attivarla bastano pochi minuti, verrete infatti reindirizzati sull’Home Banking della Banca terza e dovrete confermare l’operazione utilizzando il sistema di autenticazione prescelto.

Utilizzare l’aggregazione dei conti di illimity connect è, quindi, davvero molto semplice. La procedura da seguire richiede solo pochi passaggi e può essere completata direttamente dal vostro smartphone.

Selezionare le banche da aggregare è molto semplice: le banche che possono essere immediatamente aggregate appaiano con il logo colorato; quelle che saranno aggregabili prossimamente presentano invece un logo grigio e sono in costante aggiornamento.

Conto illimity

illimity connect è disponibile gratuitamente per tutti i clienti illimity che possiedono un conto corrente.

Questo però non è l’unico punto di forza di illimitybank.

Infatti, il conto illimity è un conto corrente a zero spese per i primi 12 mesi.

Successivamente, per mantenere il conto a canone zero a vita, è sufficiente rispettare almeno due di queste semplici condizioni:

Almeno 750 euro di entrata mensile

Almeno due domiciliazioni attive sul conto corrente

Almeno 300 euro di transazioni mensili con le carte illimity collegate al conto

Il conto illimity include per tutti i clienti una carta di debito internazionale a canone zero, per eseguire prelievi senza commissioni in tutto il mondo per importi pari o superiore ai 100 euro.

La carta è perfetta per gli utilizzi online ed è anche abilitata ai pagamenti digitali.

Da notare, inoltre, la possibilità di richiedere la carta di credito con canone azzerato, massimale di 1500 euro (incrementabile) e possibilità di anticipo contante con commissione del 4% (minimo di 0,52 Euro per operazioni area EU e di 5,16 Euro per operazioni area Extra EU).

A completare la gamma di carte c’è la carta prepagata, una soluzione semplice per effettuare pagamenti sia online che presso gli esercizi commerciali che ha un costo di attivazione di 15 euro.

Tutte le carte di illimity supportano i servizi 3D Secure, SMS Alert e le transazioni tramite i sistemi di pagamento contactless Google Pay e Apple Pay.

Il conto illimity offre inoltre una serie di funzionalità smart come la possibilità di impostare massimali di spesa e aree geografiche di utilizzo delle carte, creare dei progetti di spesa per accantonare delle piccole somme svincolabili direttamente sul conto, effettuare il trasferimento istantaneo di denaro (sia in invio che in ricezione) tra i clienti illimity, eseguire ricariche telefoniche e pagare i tuoi bollettini postali, MAV/RAV e F24. Tutto sempre gestibile direttamente dall’app

Infine, nell’offerta di prodotti illimity ci sono anche diversi tipi di conti depositi, un prodotto di risparmio che permette di sfruttare un tasso di interesse particolarmente vantaggioso offrendo, nello stesso tempo, una notevole flessibilità per quanto riguarda la durata e la tipologia dei depositi.

I clienti illimity possono, infatti, effettuare depositi in modo completamente digitale e scegliere se impostare o meno un vincolo sull’importo depositato.

Il tasso d’interesse sul deposito dipenderà, quindi, dalla presenza del vincolo e dalla durata. Per vincoli di almeno 48 mesi sarà possibile sfruttare un tasso promozionale del 2%, accessibile a tutti i titolari del conto illimity.