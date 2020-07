Iliad rete Fissa: possibili offerte e notizie di luglio 2020

Il 7 luglio 2020, dopo settimane di rumors e indiscrezioni, è arrivato il tanto atteso annuncio. Dopo aver rivoluzionato il mercato di telefonia mobile, Iliad debutterà anche nel mercato italiano di telefonia fissa. Il debutto è reso possibile grazie ad una partnership con Open Fiber , che metterà a disposizione la sua rete in fibra ottica FTTH, ed al successo ottenuto da Iliad nel settore mobile (a marzo 2020, Iliad ha superato quota 5 milioni di clienti in Italia). Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle future offerte di rete fissa di Iliad.

Iliad si prepara a debuttare nel mercato di rete fissa italiano con nuove offerte Internet casa con cui l’operatore punta ad avviare una nuova rivoluzione. Nel maggio del 2018, infatti, Iliad ha fatto il suo debutto all’interno del mercato italiano di telefonia mobile dando il via alla prima rivoluzione, con offerte trasparenti e senza vincoli caratterizzate da prezzi contenuti e tanti GB per navigare in mobilità.

La rivoluzione verrà ora trasportata nel mercato di rete fissa che, in questi ultimi anni, ha già registrato una prima rivoluzione, rappresentata dal debutto della rete in fibra ottica FTTH da 1 Giga di velocità massima in download. La nuova banda ultra-larga sta cambiando completamente le abitudini degli utenti italiani che possono accedere ad Internet a velocità impensabili sino a pochi anni fa. Iliad si prepara a debuttare nel settore di rete fissa con l’obiettivo di portare con sé l’esperienza maturata nel mercato di telefonia mobile.

Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sulle offerte Iliad di rete fissa a partire dalla copertura e dalle prestazioni della rete Open Fiber e sino ad arrivare alle possibilità caratteristiche delle prime tariffe e alle possibili soluzioni convergenti fisso + mobile.

Il debutto grazie alla partnership con Open Fiber

La rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber è il biglietto da visita di Iliad per il settore di telefonia fissa. L’operatore entrerà nel mercato sfruttando la rete FTTH di Open Fiber che permette di navigare sino a 1 Giga di velocità massima in download. La rete di Open Fiber, accessibile da alcuni anni in Italia, sta registrando una forte espansione su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo dell’azienda è di raggiungere il 65% delle abitazioni italiane entro il 2021, anno in cui, come vedremo, dovrebbe esserci il debutto di Iliad come operatore di rete fissa.

Per il momento, Iliad non ha ancora annunciato altri accordi di partnership per l’utilizzo di altre reti. A differenza di quanto avviene sul mercato di telefonia mobile, dove Iliad sta costruendo la sua rete e a breve avrà anche il 5G, nel settore di rete fissa l’operatore non dovrà costruire una sua rete. I clienti che sceglieranno Iliad per la connessione Internet casa potranno sfruttare le reti, come quella di Open Fiber, per cui Iliad avrà raggiunto degli accordi di partnership.

Quando arriveranno le prime offerte fibra di Iliad

Tra l’annuncio della partnership con Open Fiber e l’effettiva commercializzazione delle prime offerte Internet casa dovranno passare alcuni mesi. In questo periodo, infatti, Iliad dovrà lavorare al suo network, effettuando una serie di interventi tecnici e amministrativi per poter rendere effettivamente attivabili le sue offerte di rete fissa agli utenti. Per questo motivo, considerando che l’annuncio della partnership è arrivato a inizio luglio, è molto probabile che le prime offerte fibra di Iliad arrivino nel 2021.

L’operatore potrebbe essere già pronto ad avviare la commercializzazione delle sue offerte nel primo semestre del 2021. Un’ipotesi affascinante, ma non confermata ancora in via ufficiale, è quella che vede il lancio delle prime offerte fibra in occasione del terzo “compleanno” dell’operatore in Italia. Il lancio ufficiale della prima offerta Iliad avvenne, ricordiamo, il 29 maggio del 2018. A tre anni di distanza potrebbe avvenire anche il lancio delle prime offerte fibra dell’operatore.

Quali saranno le caratteristiche delle offerte Iliad di rete fissa

In vista degli annunci ufficiali, è già possibile anticipare alcune delle principali caratteristiche delle offerte Iliad di rete fissa. Già al momento del debutto sul mercato di telefonia fissa, infatti, le offerte dell’operatore si caratterizzeranno per:

la possibilità di navigare senza limiti tramite rete FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e senza alcuna limitazione

tramite rete FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e senza alcuna limitazione la presenza di una linea telefonica fissa (probabilmente con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e con opzioni per le chiamate internazionali)

(probabilmente con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e con opzioni per le chiamate internazionali) l’assenza totale di costi nascosti e opzioni poco chiare

e opzioni poco chiare l’assenza di vincoli di permanenza e di pagamenti rateali per attivazione e modem Wi-Fi (che potrebbe essere fornito in comodato d’uso gratuito): in caso di recesso, come previsto dalla normativa AGCOM, gli utenti dovranno versare esclusivamente il contributo di disattivazione pari ad una mensilità, senza pagare penali

A completare i vantaggi delle offerte Iliad di rete fissa potrebbero esserci soluzioni convergenti, già proposte da svariati operatori di rete fissa in Italia.

Anche Iliad punterà sulla convergenza fisso + mobile?

Molti operatori di rete fissa, in questi ultimi mesi, hanno accelerato, in modo deciso, sulle offerte convergenti. Si tratta di soluzioni che offrono condizioni favorevoli agli utenti che scelgono lo stesso provider sia per la rete fissa che per la rete mobile. Tra le offerte convergenti più diffuse troviamo TIM Unica, che offre Giga illimitati senza costi aggiuntivi ai clienti TIM che attivano un abbonamento di rete fissa, e Vodafone Family, che offre sino a 100 GB al mese senza costi aggiuntivi a chi sceglie Vodafone sia per la rete fissa che per la rete mobile.

Anche WINDTRE propone Giga illimitati ai già clienti di rete mobile che attivano un abbonamento di rete fissa. Per chi passa a WINDTRE sia con il fisso che con lo smartphone c’è la possibilità di attivare un’offerta con tutto illimitato a 9,99 Euro al mese. Fastweb, invece, permette di attivare Fastweb Casa, abbonamento per la rete fissa di casa, e Fastweb Mobile (minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB) ad un costo totale di 34,90 Euro al mese, con un risparmio di 4 Euro al mese rispetto ai costi delle due offerte prese singolarmente.

Anche Iliad potrebbe puntare su offerte convergenti. I clienti di rete mobile (gli ultimi dati ufficiali conferma che ci sono più di 5 milioni di italiani che hanno già scelto Iliad) potrebbero accedere alle offerte fibra ottica dell’operatore con condizioni agevolate. L’ipotesi più probabile è quella vede la possibilità di attivare un abbonamento di rete fissa a prezzo scontato per i già clienti di rete mobile. Un’altra ipotesi, invece, potrebbe comportare, per chi sceglierà Iliad per la rete fissa, la possibilità di ottenere Giga gratuiti per la propria SIM mobile che andranno a sommarsi a quelli già inclusi con la propria offerta

Conviene passare subito ad Iliad?

In attesa di scoprire quale sarà la data di lancio delle prime offerte fisso di Iliad e di verificare l’eventuale presenza di offerte convergenti, è giusto valutare la possibilità di passare subito ad Iliad, attivando una delle offerte per smartphone e prendendo così “confidenza” con l’operatore che, in poco più di due anni, ha rivoluzionato il mercato di telefonia mobile.

Per passare ad Iliad è possibile attivare l’offerta Giga 50, una soluzione disponibile per tutti, richiedendo la portabilità da qualsiasi operatore oppure attivando un nuovo numero. L’offerta in questione include:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati ogni mese sotto rete 4G Iliad; una volta esaurito il bundle dati sarà possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB

di traffico dati ogni mese sotto rete 4G Iliad; una volta esaurito il bundle dati sarà possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo. Tutti i servizi aggiuntivi (Ti ho cercato, segreteria telefonica, controllo del credito residuo etc.) sono inclusi nel canone mensile e non è previsto alcun addebito extra. L’offerta è attivabile da tutti, direttamente online, con un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. Attivando l’offerta online, la SIM sarà spedita all’indirizzo fornito dall’utente senza alcun costo aggiuntivo.

Oltre all’assenza di costi nascosti, Iliad offre un altro importante vantaggio ai suoi clienti di rete fissa. L’operatore, infatti, permette ai clienti da almeno 3 mesi di acquistare un iPhone a rate scegliendo tra diversi modelli disponibili (la formula di pagamento prevede un anticipo e 30 rate mensili). Non sono previsti vincoli in quanto l’utente può decidere di cambiare operatore e continuare a pagare le rate mensili dello smartphone senza penali.

Ricordiamo che è possibile confrontare Giga 50 di Iliad con tutte le altre tariffe presenti sul mercato tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile. Al momento, l’offerta Giga 50 di Iliad è una delle offerte più economiche sul mercato ed è tra le pochissime offerte da meno di 10 Euro al mese a non presentare vincoli per quanto riguarda l’operatore di provenienza.

