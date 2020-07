Offerte Iliad da Wind: le migliori promozioni cambio operatore di luglio 2020

Le offerte Iliad rappresentano un vero e proprio punto di riferimento del settore di telefonia mobile, garantendo prezzi contenuti e un ricco bundle di minuti, SMS e Giga per sfruttare al massimo il proprio smartphone, Per chi passa da Wind o da un altro provider, ci sono diverse occasioni da cogliere al volo. Ecco, quindi, quali sono le migliori promozioni per cambiare operatore di luglio 2020 e passare ad Iliad.

Per chi vuole passare da Wind a Iliad ma anche per chi valuta il passaggio ad Iliad da qualsiasi altro provider, il mese di luglio 2020 può essere il momento giusto. Le offerte Iliad, infatti, continuano ad essere tra le proposte più convenienti disponibili sul mercato di telefonia mobile. Le promozioni presentate dall’operatore, diventato un punto di riferimento del mercato con oltre 5 milioni di clienti, sono disponibili per tutti.

Le offerte Iliad, infatti, possono essere attivate sia richiedendo un nuovo numero di cellulare che effettuando la portabilità del numero da un altro operatore, senza alcun vincolo di provenienza. A differenza delle principali tariffe da meno di 10 Euro al mese, attivabili solo da chi passa da determinati provider, le tariffe di Iliad sono disponibili per tutti. Passando da Wind (oggi diventata WINDTRE) o da altri operatori come Vodafone o TIM sarà possibile accedere a qualsiasi offerta presente in listino.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte per passare ad Iliad:

Passa ad Iliad: le migliori offerte di luglio 2020

Il punto di riferimento della gamma di offerte Iliad è, senza dubbio, Giga 50. Questa tariffa è una delle migliori offerte del mercato di telefonia mobile e propone un ricco bundle di minuti, SMS e Giga a fronte di un costo contenuto e della totale assenza di costi nascosti e vincoli. Come già indicato in precedenza, Giga 50 è disponibile per tutti, sia attivando un nuovo numero che richiedendo la portabilità del proprio numero di cellulare.

Ecco le caratteristiche di Giga 50 di Iliad:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB al mese sotto rete Iliad; se finiscono i Giga è possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB

sotto rete Iliad; se finiscono i Giga è possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

canone mensile di 7,99 Euro con addebito su credito residuo

con addebito su credito residuo contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro

tutti i servizi aggiuntivi (Mi Richiami, Hotspot, Segreteria telefonica, controllo credito residuo) sono già inclusi nel canone mensile dell’offerta; non sono previsti addebiti aggiuntivi

Giga 50 di Iliad può essere attivata direttamente online, tramite il sito dell’operatore. Per sottoscrivere l’offerta è possibile cliccare sul link riportato qui di sotto e, successivamente, avviare la procedura di attivazione online cliccando sull’opzione Registrati. L’offerta è attivabile sia richiedendo un nuovo numero che effettuando la portabilità del proprio numero (in questo caso sarà necessario inserire il codice seriale ICCD della SIM per completare l’operazione). La SIM sarà poi spedita tramite corriere, senza costi aggiuntivi, all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione.

Attiva online Giga 50 di Iliad

Gli utenti che non hanno bisogno di Giga per navigare in mobilità possono attivare Iliad Voce. Questa tariffa è ideale per chi ha bisogno di una seconda SIM per chiamare e mandare messaggi oppure per chi utilizza ancora un cellulare “tradizionale”, senza quindi accedere ad Internet in mobilità. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile da tutti, richiedendo un nuovo numero o effettuando la portabilità del proprio.

Ecco le caratteristiche di Iliad Voce:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

40 MB (0,04 GB) di traffico dati ogni mese; in caso di esaurimento del bundle è possibile navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 40 MB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 4,99 Euro con addebito su credito residuo

con addebito su credito residuo contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro

tutti i servizi aggiuntivi (Mi Richiami, Hotspot, Segreteria telefonica, controllo credito residuo) sono già inclusi nel canone mensile dell’offerta; non sono previsti addebiti aggiuntivi

Iliad Voce è attivabile direttamente online, tramite il sito Iliad, con consegna a casa della SIM senza costi aggiuntivi. Per attivare l’offerta basta cliccare sul link qui di sotto:

Attiva Iliad Voce

Le offerte Iliad, oltre a non avere vincoli e costi nascosti, sono “per sempre”. L’operatore, infatti, assicura che il prezzo mensile della tariffa attivata non cambierà nel corso del tempo. In sostanza, Iliad non prevede di fare rimodulazioni delle sue offerte, garantendo a tutti i suoi utenti che il costo mensile dell’offerta non cambierà. Sin dal suo debutto in Italia, avvenuto nel maggio del 2018, Iliad non ha mai effettuato alcuna rimodulazione per le tariffe dei suoi clienti.

A completare i vantaggi delle offerte Iliad troviamo la possibilità di acquistare un iPhone a rate, scegliendo tra vari modelli presenti in listino. Tale possibilità è disponibile per tutti i clienti Iliad da almeno 3 mesi. La formula per l’acquisto è quella “tradizionale” con un anticipo e 30 rate mensili. Da notare, in ogni caso, che non sono previsti vincoli di permanenza. Il cliente può decidere di cambiare operatore anche se il pagamento rateale non è concluso. In questo caso, le rate mensili continueranno ad essere addebitate sul metodo di pagamento scelto, senza penali aggiuntive.

Le principali alternative alle offerte Iliad

Iliad è, sicuramente, un riferimento del mercato di telefonia mobile ma ci sono altri operatori che propongono ottime tariffe per chi vuole passare da Wind, Vodafone o TIM. A luglio 2020 è possibile attivare diverse tariffe da meno di 10 Euro al mese che possono rappresentare delle ottime alternative alle offerte Iliad.

Tra le tariffe più interessanti troviamo la Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile, uno dei principali operatori virtuali attivi in Italia. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

30 GB in 4G ogni mese

in 4G ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 2,34 GB ogni mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 4,99 Euro

tutti i servizi extra (“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo) sono già inclusi nel canone mensile

L’offerta Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile è attivabile, sino al prossimo 19 luglio, tramite il sito ufficiale dell’operatore con la SIM che sarà consegnata a casa, senza costi aggiuntivi, da Poste Italiane. La promozione, come detto, è a tempo limitato. Di solito, infatti, quest’offerta include solo 10 GB a 4,99 Euro al mese. Al momento, si tratta dell’offerta più economica, tra quelle disponibili per tutti, da tenere in considerazione per la tariffa del proprio smartphone.

Attiva Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile

Un’altra tariffa da tenere in considerazione è Fastweb Mobile. Si tratta di un’offerta disponibile per tutti che presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 SMS al mese verso i mobili nazionali

50 GB in 4G ogni mese

in 4G ogni mese in roaming in UE: 500 minuti, 100 SMS e 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 8,95 Euro con attivazione gratuita

Per attivare l’offerta di Fastweb è possibile seguire la procedura online disponibile tramite il sito dell’operatore. La SIM sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione. Da notare che attivando Fastweb Mobile insieme a Fastweb Casa, l’offerta per la rete fissa dell’operatore, è possibile accedere ad uno sconto aggiuntivo.

Attiva Fastweb Mobile

Il mercato di telefonia mobile italiano propone diverse altre opzioni da tenere d’occhio. In particolare, per chi cerca un’offerta da meno di 10 Euro al mese ci sono diverse offerte “operator attack”, ovvero soluzioni attivabili esclusivamente da chi passa da specifici operatori, oppure offerte disponibili per chi attiva un nuovo numero. Si tratta di offerte sicuramente molto convenienti ma non disponibili per tutti, a differenza di quelle illustrate in precedenza.

Ecco alcune offerte di tipo “operator attack” disponibili in questo momento:

Very 4,99 di Very Mobile: minuti ed SMS illimitati oltre a 30 GB (con velocità limitata a 30 Mbps) a 4,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile da chi passa da Iliad o da alcuni virtuali o ancora da chi attiva un nuovo numero di cellulare

minuti ed SMS illimitati oltre a 30 GB (con velocità limitata a 30 Mbps) a 4,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile da chi passa da Iliad o da alcuni virtuali o ancora da chi attiva un nuovo numero di cellulare ho. 5,99 di ho. Mobile: minuti ed SMS illimitati oltre a 70 GB (con velocità limitata a 30 Mbps) a 5,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile da chi passa da Iliad o da alcuni virtuali

minuti ed SMS illimitati oltre a 70 GB (con velocità limitata a 30 Mbps) a 5,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile da chi passa da Iliad o da alcuni virtuali Kena 5,99 di Kena Mobile: minuti ed SMS illimitati oltre a 70 GB (con velocità limitata a 30 Mbps) a 5,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile da chi passa da Iliad o da alcuni virtuali

minuti ed SMS illimitati oltre a 70 GB (con velocità limitata a 30 Mbps) a 5,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile da chi passa da Iliad o da alcuni virtuali Very 6,99 di Very Mobile: minuti ed SMS illimitati oltre a 100 GB (con velocità limitata a 30 Mbps) a 6,99 Euro al mese per chi passa da alcuni operatori virtuali o da 7,99 Euro al mese per chi passa da Iliad o attiva un nuovo numero

Per una panoramica completa sulle migliori offerte disponibili a luglio è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it cliccando sul box qui di sotto:

Scopri le migliori tariffe per smartphone

