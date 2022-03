Iliad eSIM: tutte le offerte per averle a Marzo 2022

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 7,99 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Oggi quasi tutti gli operatori di telefonia mobile prevedono le eSIM. Da Vodafone a TIM fino a WindTre e gestori low cost come Spusu e Very Mobile. CoopVoce è stato tra gli ultimi a prevedere l’eSIM a partire dall’inizio di marzo. La scheda digitale può essere richiesta solo nei punti vendita e ha un costo di 10 euro con 5 euro di credito residuo. Quando arriveranno invece le Iliad eSIM? Pare proprio che dovremo aspettare ancora un po’.

Iliad eSIM: le ultime novità

Le ultime informazioni sulle Iliad eSIM risalgono addirittura all’anno scorso. Durante un evento sul social network Clubhouse chiamato “Semplice come dire Rivoluzione”, il CEO della divisione italiana di Iliad, Benedetto Levi, aveva confermato che le Iliad eSIM sono una tecnologia a cui effettivamente l’azienda è interessata. Non solo, l’operatore ha il desiderio di ascoltare costantemente gli utenti al fine di comprendere se viene recepito ciò che si sta facendo. Iliad poi valuta di volta in volta se l’innovazione programmata sarà in grado di risolvere effettivamente i problemi dei clienti o se è arrivata troppo in anticipo o in ritardo.

Levi aveva quindi dichiarato che le Iliad eSIM sono ancora una soluzione ancora poco richiesta dagli utenti ma che in futuro verrà sicuramente introdotte ma senza dare alcuna tempistica. Ad ottobre il team di comunicazione dell’operatore francese su Twitter ha risposto a una domanda sulle Iliad eSIM affermando semplicemente che “La #Rivoluzioneiliad non si ferma mai, continua a seguirci per non perderti nessuna novità”.

Iliad eSIM: come acquistarle e funzioni

Le Iliad eSIM avranno le stesse funzioni delle schede fisiche ma con alcuni vantaggi. Il primo e più evidente è quello di poter disporre di due numeri sullo stesso telefono. Il secondo sta nel fatto che l’eSIM non possono deteriorarsi, danneggiarsi o smagnetizzarsi in quanto si scaricano direttamente sullo smartphone. Proprio questa loro caratteristica permette di azzerare i tempi di spedizione e le emissioni di CO2 derivanti dalla consegna. Le Iliad eSIM comunque avranno un codice identificativo (ICCID) e sistemi di protezione (PIN e PUK).

Come altri operatori è probabile che Iliad eSIM si potranno acquistare online sul sito dell’operatore, che invierà poi tramite email l’apposito QR Code da inquadrare con la fotocamera per scaricarle sul telefono. In alternativa non è da escludere che si potranno comprare in modalità self service anche tramite le Simbox. I distributori di eSIM sono disponibili nei 23 Iliad Store posizionati nei centri storici di tutte le principali città italiane e in 600 Iliad Point presso la grande distribuzione e centri commerciali.

Iliad eSIM: le offerte di telefonia mobile

L’unica certezza che abbiamo è che si potrà abbinare una Iliad eSIM a qualsiasi offerta mobile dell’operatore. Queste sono tutte senza vincoli di permanenza né costi nascosti. Ciò significa che l’utente può recedere dal contratto in ogni momento senza il pagamento di penali o spese per la disattivazione della linea oltre a utilizzare tutti i servizi di base più richiesti come la Segreteria telefonica o l’Hotspot per condividere la connessione con altri terminali. Iliad inoltre non prevede rimodulazioni e fissa per sempre il prezzo delle sue offerte. Non ci sono poi nemmeno limiti alla velocità di navigazione.

Chi è già cliente Iliad per il mobile può usufruire di uno sconto di 8 euro al mese sull’attivazione dell’offerta fibra ottica dell’operatore low cost, che permette di navigare fino a 5 Gigabit in download complessivi in tutte le principali città italiane.

1. Giga 150

Minuti e SMS illimitati

150 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (7 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile fino al 14/4/22.

Attiva Giga 150 »

Iliad ha raggiunto una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G. L’operatore permette di navigare fino a 855 Mbps in download in 5G in alcune aree dei Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Iliad sta ampliando i dispositivi in grado di connettersi alla sua rete 5G. I modelli attualmente compatibili sono:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G

: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20 Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G OnePlus : OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G

: OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G Poco : Poco F3

: Poco F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

2. Giga 80

Minuti e SMS illimitati

80 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 80 »

3. Giga 40

Minuti e SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

4. Voce

Minuti e SMS illimitati

40 MB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ anche in roaming in Ue

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Per tutte le offerte Iliad, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

Le chiamate incluse sono gratuite verso i Paesi dell’Unione Europea e altre destinazioni extra Ue:

Azzorre Canada (anche mobili) Guadalupa Islanda Mayotte Riunione Alaska (anche mobili) Cina Guernsey Israele Norvegia Romania Sudafrica Corea del sud Guyana Jersey Nuova Zelanda Regno Unito Germania Croazia Hawaii (anche mobili) Lettonia Paesi Bassi San Marino Andorra Danimarca Hong kong Lituania Perù Slovenia Australia Spagna Ungheria Liechtenstein Polonia Svezia Austria Estonia Isola di Man Lussemburgo Portogallo Svizzera Belgio Finlandia Arcipelago delle Canarie Madera Puerto Rico Taiwan Brasile Gibraltar India Malta Slovacchia USA (anche mobili) Bulgaria Grecia Irlanda Martinica Repubblica Ceca