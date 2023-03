Il prezzo del gas al TTF di Amsterdam è in calo del -47,5% da inizio 2023. Per quanto gli importi in bolletta si riducano, le fatture risentono ancora dello shock energetico dei mesi scorsi. La radiografia del comparto energetico a Marzo 2023 su SOStariffe.it.

La frenata del prezzo del gas al TTF di Amsterdam, che viaggia sui 42 euro al megawattora ed è in calo del -47,5% da inizio 2023, è una buona notizia per i consumatori perché gli importi in bolletta iniziano a snellirsi.

Eppure, le fatture di luce e gas continuano a pesare come macigni sui bilanci di casa, come dimostra anche l’ultima analisi dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it che ha stilato una classifica delle 10 province italiane in cui si registra la spesa più elevata per le fatture di luce e gas.

Per quanto il prezzo del gas naturale sia in calo, infatti, le associazioni dei consumatori – Codacons, Adoc e Unc – ribadiscono che “l’emergenza non è finita” dal momento che “le bollette sono ben lungi dall’essere tornate normali e restano da infarto per troppi italiani“, come sintetizzato da Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori

Una mossa per cercare di mitigare gli effetti del caro energia è affidarsi al Mercato Libero. Per individuare le migliori offerte gas di marzo 2023, basta accedere al comparatore di SOStariffe.it: questo strumento (semplice, intuitivo e gratuito) aiuta i clienti domestici a setacciare le soluzioni proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero, a confrontarle a partire dai propri dati di consumo e a scegliere la promozione più vantaggiosa sulla base del proprio fabbisogno energetico. Una volta scelta l’offerta che si sposa con le proprie abitudini di consumo, si potrà procedere con l’attivazione online, raggiungendo il sito del fornitore.

Maggior Tutela: prezzo del gas giù del 13%, ma bollette su del 16% su base annua

FORNITURA MAGGIOR TUTELA SPESA MENSILE IN BOLLETTA SPESA ANNUALE IN BOLLETTA Fornitura metano È in calo del -13% a febbraio 2023 rispetto a gennaio 2023 per una “famiglia tipo” (1.400 Smc consumati all’anno) È in aumento del +16% tra marzo 2022 e febbraio 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per la “famiglia tipo”

Per quanto la tariffa di febbraio 2023 del gas sia scesa a 86,45 centesimi di euro al metro cubo in Maggior Tutela (con un calo del -13% rispetto a quella di gennaio 2023), i prezzi della materia prima restano però molto più elevati rispetto al periodo precedente alla crisi del comparto energetico.

Un esempio? Secondo i numeri resi noti da ARERA all’inizio di marzo 2023, la spesa per il metano di una “famiglia tipo” servita dalla Maggior Tutela e che utilizzi 1.400 metri cubi di gas all’anno ha sfondato il tetto di 1.666,23 euro tra marzo 2022 e febbraio 2023. Risultato? Il rialzo si attesta a un +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (marzo 2021- febbraio 2022).

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Ansa, Assoutenti stima invece che le bollette del gas siano più alte del +22,3% rispetto allo stesso periodo del 2021, con una maggior spesa per famiglia di 221 euro all’anno.

Una vera e propria stangata se si considera che le fatture (dalla fine del 2021 e sino al 31 marzo 2023) sono state alleggerite in automatico grazie alla riduzione dell’Iva al 5% per il gas e l’azzeramento degli oneri generali di sistema per luce e gas, due interventi statali che hanno contribuito a mitigare l’impatto delle spese alle stelle per elettricità e metano nei mesi all’insegna dello shock energetico.

Tali misure sono proprio al centro di un nuovo pacchetto di aiuti che dovrebbe approdare oggi (martedì 28 marzo 2023) in consiglio dei ministri. Alcune indiscrezioni di stampa sostengono che, nel periodo aprile-giugno 2023, l’Iva sul gas dovrebbe continuare a essere ridotta al 5%, così come continueranno ad essere azzerati gli oneri di sistema nelle bollette del metano. Per quanto riguarda, invece, l’elettricità il taglio degli oneri di sistema, attualmente azzerati nelle bollette, potrebbe essere solo parziale.

Ecco perché il pressing sul governo delle associazioni dei consumatori si fa sempre più intenso: senza il rinnovo per intero sia dell’azzeramento degli oneri di sistema della luce sia dell’intervento sul gas (Iva al 5% e oneri), le bollette delle famiglie rischiano un’impennata, avvertono in coro, nonostante i prezzi all’ingrosso in calo.

« notizia precedente SIM dati con Internet illimitato: le 8 offerte di Marzo 2023