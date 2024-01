Non è un momento facile per gli operatori telefonia mobile. La tendenza degli utenti è infatti quella di cambiare molto spesso gestore alla ricerca di un’offerta più conveniente. I grandi del settore mantengono la leadership ma perdono quote di mercato mentre sono gli operatori di telefonia mobile virtuali e Iliad gli unici a registrare un trend positivo in termini di nuove linee attivate.

Operatori telefonia mobile, quali crescono di più a gennaio 2024

Operatori di telefonia mobile Quote di mercato secondo l’AGCOM a settembre 2023 TIM 27,9% (-0,6% rispetto allo stesso periodo del 2022) Vodafone 27,2% (-0,5%) WindTre 23,2% (-0,5%) Iliad 9,7% (+0,9%)

TIM, Vodafone e WindTre sono gli operatori telefonia mobile con il maggior numero di clienti in Italia, come confermano i dati del quarto Osservatorio sulle comunicazione 2023 dell’AGCOM. D’altro canto, però, tutti registrano una diminuzione della propria quota di mercato rispetto alle rilevazioni di settembre 2022.

TIM detiene il 27,9% delle quote di mercato (in calo dello 0,6%), seguita da Vodafone (27,2%) e WindTre (23,2%) che registrano entrambi una diminuzione dello 0,5%. Le prime due posizioni invece si invertono se si considerano solo le SIM per clienti consumer con WindTre al primo posto (22%), seguito da TIM (22%). L’unico operatore a crescere è Iliad, che raggiunge una quota di mercato del 9,7% (+0,9%).

In generale il numero delle SIM è aumentato (+1,3%) così come il traffico dati in download (10,21 Exabyte, +22,5%) e si conferma una tendenza degli utenti a cambiare spesso operatore. In un anno si sono registrate 7,7 milioni di operazioni di portabilità del numero e l’operatore che ha perso più clienti è WindTre.

Le migliori offerte degli operatori telefonia mobile a gennaio 2024

Le migliori offerte di TIM, Vodafone e WindTre Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Iron minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G primo mese gratis, poi 6,99 €/mese TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM Wonder minuti illimitati e 200 SMS + 50 GB in 4G primo mese gratis, poi 9,99 €/mese Family+ di Vodafone minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Per confrontare le offerte dei tre principali operatori telefonia mobile potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio vi permette di selezionare le soluzioni più convenienti in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivare direttamente online la proposta migliore cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le migliori offerte di TIM

TIM dispone di promozioni pensate per qualsiasi esigenza. Se avete uno smartphone compatibile, in negozio potete richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potete utilizzare lo SPID per la verifica dell’identità. Per chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri sono disponibili:

TIM Power Iron

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G

7 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese ma se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono gratis. Per la SIM servono 10 euro ma sono inclusi 5 euro di traffico.

TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese ma se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono gratis. Per la SIM servono 10 euro ma sono inclusi 5 euro di traffico.

TIM Wonder

minuti illimitati e 200 SMS

50 GB in 4G

7 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono gratis. Per la SIM servono 10 euro ma sono inclusi 5 euro di traffico. L’offerta è riservata a chi arriva da ho. Mobile.

Per chi arriva da qualsiasi operatore o attiva un nuovo numero, invece, sono disponibili diverse offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con il Vero 5G in tutte le grandi città italiane e numerose località turistiche di mare e montagna:

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono gratis. Per la SIM servono 10 euro ma sono inclusi 5 euro di traffico. L’offerta è riservata a chi ha già la rete fissa con l’operatore. Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) dovete attivare TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/1/24 il prezzo è azzerato.

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratis, così come l’attivazione. Per la SIM servono 10 euro ma sono inclusi 5 euro di traffico. L’offerta è riservata a chi ha meno di 25 anni e si può personalizzare con le seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 14,99 euro al mese ma per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratis, così come l’attivazione. Per la SIM servono 10 euro ma sono inclusi 5 euro di traffico. Con pagamento su credito residuo il prezzo è di 16,99 euro al mese.

Se avete attivato una SIM mobile con offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese potete acquistare l’offerta Internet Casa di TIM con uno sconto di 6 euro al mese. Potrete quindi avere TIM WiFi Power Smart con inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate per 24 mesi (solo acquistandola online), modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate inclusi nel canone) e TIM Navigazione Sicura a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online per i già clienti mobile, invece di 30,90 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 27/1/24, invece di 39,90 euro.

Le migliori offerte di Vodafone

Una delle offerte più interessanti di Vodafone è Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Avete incluso anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico, per la protezione di tutti i telefoni della famiglia. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis se la si acquista online. Questa tariffa però è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con Vodafone.

Chi ha attiva una SIM mobile dell’operatore può acquistare la sua offerta per la fibra con uno sconto di 5 euro al mese. Potrete quindi avere Internet Unlimited con inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate, modem con Wi-Fi Optimizer oltre a un buono Amazon da 100 euro acquistandola entro l’11/1/24 a 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese per i già clienti mobile. L’attivazione è gratis acquistandola entro l’11/1/24, invece di 39,90 euro, più 5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone.

Chi ha una SIM mobile e la rete fissa può avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con Infinito Insieme. Si può pagare con domiciliazione in bolletta o addebito su carta di credito, borsellino o conto corrente.

Le migliori offerte di WindTre

Con WindTre oggi potete avere un’offerta con Giga illimitati in 5G fino al 31/4/24 a partire da 14,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Le stesse tariffe permettono anche di aggiungere uno smartphone 5G a zero euro.

Anche i clienti di WindTre per il mobile possono accedere alla fibra con uno sconto di 4 euro al mese. Potrete quindi avere Super Fibra Unlimited con inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate, modem con Wi-Fi 6 e Giga illimitati fino a 3 SIM a 24,99 euro al mese o 22,99 euro al mese per i già clienti mobile. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

