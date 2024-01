Per alcuni clienti TIM di telefonia mobile è previsto un aumento del canone mensile dell'offerta attivata. Si tratta di un rincaro di 1,99 euro al mese che entrerà in vigore dal prossimo rinnovo successivo al prossimo 3 marzo 2024 . Vediamo i dettagli completi in merito a quanto annunciato oggi dall'operatore.

Nuovo aumento in arrivo per alcuni clienti TIM. L’operatore, per “esigenze economiche connesse alle mutuate condizioni di mercato“, ha confermato con un messaggio sul suo sito ufficiale l’arrivo di una nuova rimodulazione per alcuni clienti di telefonia mobile. Dal prossimo rinnovo successivo al 3 marzo 2024 ci sarà, per i clienti selezionati, un aumento di 1,99 euro al mese.

Come previsto dalla normativa, è possibile cambiare operatore senza costi, esercitando il diritto di recesso a causa di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dell’offerta. Ricordiamo che la scelta di una nuova tariffa mobile può essere fatta, in qualsiasi momento, tramite il comparatore di SOStariffe.it che mette a disposizione una panoramica completa sulle tariffe disponibili sul mercato.

Rimodulazione TIM: aumenti da marzo 2024

L’annuncio di TIM è arrivato in queste ore e l’operatore provvederà a contattare, via SMS, i clienti interessati dalla rimodulazione tariffaria. Dal primo rinnovo successivo al prossimo 3 marzo, infatti, ci sarà un rincaro del canone di 1,99 euro al mese. Si tratta, quindi, di un aumento su base annua di quasi 24 euro.

Fin da subito, i clienti colpiti dalla rimodulazione possono accedere a bonus aggiuntivi oppure possono cambiare tariffa. Queste sono le opzioni messe a disposizione dall’operatore:

è possibile ottenere 50 GB gratis al mese inviando un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON

inviando un messaggio SMS gratuito al con testo è possibile richiedere l’ abitazione gratuita del 5G per la propria offerta inviando un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 5G ON

per la propria offerta inviando un messaggio SMS gratuito al con testo è possibile cambiare offerta passando a una nuova tariffa con lo stesso canone dell’offerta attualmente attiva ma con 2 Giga in più al mese inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo CONFERMA ON, entro il 29 febbraio 2024; per questa terza opzione, TIM non specifica se la nuova tariffa prevede o meno l’indicizzazione all’inflazione (che prevede un aumento annuale del canone), una clausola oramai inclusa in tutte le offerte dell’operatore; chi volesse seguire questa terza strada può richiedere informazioni aggiuntive all’operatore prima di procedere con il cambio

In ogni caso, i clienti TIM colpiti dalla rimodulazione hanno la possibilità di:

recedere dal contratto

disattivare l’offerta attiva (continuando a utilizzare il piano base a consumo)

passare ad altro operatore

Il recesso e il passaggio ad altro operatore avvengono sempre senza penali né costi di disattivazione, dandone comunicazione entro il 6 aprile 2024. Nella sezione Modulistica del sito TIM è disponibile il modulo di recesso che può essere inviato direttamente online oppure all’indirizzo PEC recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it, allegando copia della documentazione richiesta. È possibile esercitare il diritto di recesso anche chiamando al 119 oppure recandosi in un negozio TIM.

TIM invierà una comunicazione ai clienti rimodulati tramite SMS a partire dall’11 gennaio 2024.

Le migliori offerte di telefonia mobile di gennaio 2024

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Optima Super Mobile minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,95 €/mese Spusu 100 di Spusu minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,98 €/mese Fastweb Mobile minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,95 €/mese Giga 100 di Iliad minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,99 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati

100 SMS

200 GB in 4G fino a 60 Mbps 9,95 €/mese con primi 2 mesi gratis

Per tutti gli utenti c’è sempre la possibilità di cambiare operatore e passare a una tariffa più completa e/o più economica, a prescindere dalla presenza o meno di una rimodulazione da parte del proprio operatore. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile.

Tra le opzioni più vantaggiose del momento troviamo Super Mobile Smart di Optima Mobile che include:

minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 4,95 euro al mese con attivazione di 9,90 euro.

Da valutare anche l’offerta Spusu 100 di Spusu, operatore virtuale su rete WINDTRE. La tariffa in questione include:

2000 minuti

500 SMS

100 GB in 4G

200 GB di Riserva Dati

Il costo è di 5,98 euro al mese con attivazione di 9,90 euro una tantum.

C’è poi Fastweb Mobile, l’offerta 5G più economica sul mercato. Questa tariffa include:

minuti illimitati

100 SMS

150 GB in 4G e 5G

Il costo è di 7,95 euro al mese con un costo di 10 euro una tantum per la SIM.

Da valutare anche Giga 100 di Iliad. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G

Il canone è di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum.

Da valutare è anche Fastweb Mobile Full. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

100 SMS

200 GB in 4G e 5G

Il costo è di 9,95 euro al mese ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo iniziale per la SIM è di 10 euro una tantum.

