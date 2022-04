Manca davvero poco alla scadenza di Flash 150 di Iliad. L'offerta più completa di sempre dell'operatore è stata lanciata circa un mese fa con l'obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un piano tariffario in grado di caratterizzarsi come una soluzione completa e conveniente per chi è in cerca di una nuova tariffa mobile per lo smartphone. Ora, Flash 150 di Iliad è vicinissima alla scadenza. Ecco come attivarla prima direttamente online e non perdere l'occasione di sfruttare l'ottimo piano tariffario proposto da Iliad.

Flash 150 di Iliad sta per scadere: ecco come attivarla a meno di 10 euro al mese

Il listino di offerte Iliad include tante soluzioni molto convenienti. L’operatore, nel corso del mese di marzo, ha presentato Flash 150 5G. Si tratta dell’offerta più completa del suo listino. Questa soluzione mette a disposizione dell’utente una tariffa davvero completa ed è attivabile sia con portabilità del numero che attivando un nuovo numero di telefono. C’è tempo solo fino al 14 aprile per attivare la nuova Flash 150 che, molto probabilmente, sarà sostituita da un’offerta con lo stesso prezzo ma con molti meno Giga una volta giunta la data di scadenza.

Ecco, quindi, come fare ad attivare l’offerta speciale di Iliad e quali sono i bonus inclusi con quest’ottima promozione:

Come attivare Flash 150 5G di Iliad

La nuova Flash 150 5G di Iliad mette a disposizione un piano tariffario completo. A disposizione dell’utente ci sono:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

150 GB in 4G e 5G in Italia

Da notare, inoltre, che con l’offerta Iliad è possibile sfruttare

minuti ed SMS illimitati verso tutti e fino a 7 GB di traffico dati in roaming in UE senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (Mi richiami, Hotspot, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza alcun costo aggiuntivo

sconto di 8 euro al mese sull’offerta fibra di Iliad se già attiva oppure se verrà attivata in futuro

possibilità di acquistare uno smartphone a rate (dopo 3 mesi dall’attivazione della SIM) scegliendo tra uno dei modelli proposti da Iliad

Flash 150 di Iliad è disponibile tramite una semplice attivazione online, seguendo la procedura disponibile dal sito dell’operatore linkato di seguito. L’offerta presenta un costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Il prezzo è “per sempre” e non sono previsti costi nascosti di alcun tipo. Per l’offerta, inoltre, viene richiesto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum, da versare in fase di sottoscrizione. La spedizione della SIM all’indirizzo di casa dell’utente è gratuita. Ecco il link per attivare l’offerta:

Attiva Flash 150 di Iliad »

Da notare che Flash 150 è disponibile anche per i già clienti Iliad. Basta accedere all’Area Personale del sito dell’operatore per poter effettuare il cambio di offerta. La procedura è gratuita e sarà attiva dal rinnovo successivo. Completando il cambio di offerta non sarà possibile tornare indietro alla tariffa precedente. Anche in questo caso, l’offerta sarà attiva fino al prossimo 14 di aprile.

Iliad, inoltre, continua a proporre in listino Giga 80. L’offerta in questione, attivabile senza una data di scadenza da tutti i nuovi clienti, mette a disposizione minuti ed SMS illimitati oltre ad 80 GB in 4G. L’offerta presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. Si tratta di un’ottima soluzione per chi è in cerca di un’offerta più economica e non ha interesse nell’utilizzo del 5G.

Giga 80 riprende tutte le caratteristiche di trasparenza delle altre offerte Iliad. Non ci sono costi nascosti ed il canone mensile è “per sempre”. Anche in questo caso, inoltre, è possibile (sempre dopo 3 mesi) accedere alle offerte con smartphone a rate proposte da Iliad. Da notare, inoltre, che attivando l’offerta è garantita la possibilità di ottenere uno sconto di 8 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad.

Per attivare Giga 80 è possibile seguire il link riportato qui di seguito:

Attiva Giga 80 di Iliad »

Per confrontare le offerte proposte da Iliad con tutte le altre proposte disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it disponibile su Android ed iOS.