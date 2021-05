Fibra Vodafone: nuova offerta con buono spesa da 100 euro in regalo

C'è tempo fino al prossimo 23 maggio per sfruttare la nuova offerta fibra di Vodafone. I clienti che sceglieranno l'operatore per attivare un nuovo abbonamento Internet casa con accesso tramite rete FTTH potranno beneficiare di un bonus aggiuntivo. Grazie alla promozione in corso, infatti, sarà disponibile per tutti i nuovi clienti un buono spesa da 100 euro . Ecco tutti i dettagli sulla promozione e come fare per sfruttare l'offerta.

Vodafone lancia una nuova promozione dedicata ai nuovi clienti che attiveranno una delle sue offerte fibra ottica. L’operatore, infatti, mette a disposizione un buono spesa da 100 euro per tutti i nuovi clienti che attivano un abbonamento con accesso ad Internet tramite rete FTTH (Fiber to the Home), la tecnologia che consente di navigare fino a 1.000 Mega di velocità massima in download. La promozione riguarda l’abbonamento Internet Unlimited, disponibile al prezzo periodico di 27,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis e senza alcun vincolo di permanenza.

Per sfruttare la promozione sulla fibra ottica di Vodafone è necessario affidarsi alla procedura di attivazione online disponibile tramite il sito dell’operatore.

Ecco i dettagli dell’offerta:

Internet Unlimited di Vodafone

L’abbonamento proposto da Vodafone è completo ed altamente personalizzabile dall’utente in base alle sue esigenze. Ecco le caratteristiche incluse:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione illimitata fino a 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload se raggiunti dalla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) dell’operatore; se la connessione tramite fibra FTTH non è disponibile all’indirizzo di casa, l’accesso ad Internet potrà avvenire tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

per i già clienti Vodafone su mobile: fino a 100 GB al mese extra gratis con Giga Family ; la promozione permette di portare il costo dell'offerta mobile nel conto relativo all'abbonamento di rete fissa; abbinando una SIM si riceveranno 50 GB gratis al mese; abbinando 2 o più SIM (fino ad un massimo di 6) si riceveranno 100 GB al mese su ogni SIM

buono spesa da 100 euro , disponibile esclusivamente per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH, da utilizzare presso i punti vendita Ali Aliper, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Iper, Maxidi, Megamark, Pam, Super W; il buono sarà consegnato via E-mail

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa senza costi aggiuntivi

Internet Unlimited presenta un costo di 27,90 euro al mese con attivazione gratuita e senza alcun vincolo di permanenza. Da notare che è possibile personalizzare l’offerta (basta cliccare sul tasto AGGIUNGI dopo aver verificato la copertura) scegliendo una delle seguenti opzioni:

chiamate gratis verso i fissi internazionali (in Europa Occidentale, USA e Canada) a 5 euro in più al mese

(in Europa Occidentale, USA e Canada) a 5 euro in più al mese SIM dati con 150 GB al mese a 4 euro in più al mese (+1 euro al mese per chi desidera aggiungere anche un modem 4G incluso in cui inserire la SIM)

a 4 euro in più al mese (+1 euro al mese per chi desidera aggiungere anche un modem 4G incluso in cui inserire la SIM) servizio Digital Privacy & Security Family al costo di 3,99 euro al mese con primo mese gratis

al costo di 3,99 euro al mese con primo mese gratis programma Happy Black Limited Edition che mette a disposizione diversi buoni sconto e promozioni con aziende partner al costo di 2,99 euro al mese con primo mese gratis

che mette a disposizione diversi buoni sconto e promozioni con aziende partner al costo di 2,99 euro al mese con primo mese gratis Vodafone TV a partire da 12 euro al mese; è possibile puntare su Vodafone TV Intrattenimento con NOW Enterteinment, 12 mesi di Amazon Prime e un catalogo di film e serie TV on demand a 12 euro al mese (primo mese 5 euro) oppure Sport Plus con NOW Sport incluso a 30 euro al mese o ancora abbinare i due pacchetti al costo di 40 euro al mese

Per attivare Internet Unlimited di Vodafone e sfruttare la promozione che include il buono spesa da 100 euro è possibile seguire la procedura online disponibile al sito di Vodafone tramite il link qui di sotto. Per sfruttare la promozione lanciata dall’operatore c’è tempo fino al prossimo 23 di maggio. L’offerta, ricordiamo, è disponibile esclusivamente tramite attivazione online.

La proposta di Vodafone è, senza dubbio, una delle migliori disponibili sul mercato in questo momento. Per un quadro completo sulle tariffe disponibili è possibile fare riferimento al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche su dispositivi mobili grazie all’App di SOStariffe.it scaricabile dal Play Store o dall’AppStore.