Passa a Wind da Iliad: le tariffe di Maggio 2021

Iliad è tra gli operatori di telefonia mobile più apprezzati dagli italiani ma alcuni suoi clienti lamentano problemi di copertura. Chi passa Wind da Iliad dovrebbe riuscire a risolvere il problema di assenza di segnale in via definitiva. WindTre dispone di una delle reti più performanti e diffuse sul territorio. La società di analisi indipendente Ookla lo ha nominato il gestore più veloce in Italia con performance medie di 46,82 Mbps in download mentre OpenSignal lo ritiene il migliore per l’esperienza video e primo ex equo per copertura in 4G.

Passa a Wind da Iliad: la tariffa dedicata

Per chi passa a Wind da Iliad è disponibile un’offerta dedicata nella modalità operator attack. La tariffa in questione si può attivare solo online:

Go 50 Star+ Digital LE

Minuti illimitati

200 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita. Il costo della SIM è di 1 euro. La proposta di WindTre è identica a Giga 50, ovvero l’offerta storica di Iliad, sia in termini di prezzo che di servizi inclusi. In questo caso, però, non è assicurato che il costo mensile del piano non venga rimodulato in futuro come avviene invece con tutte le tariffe dell’operatore low cost.

Il vero vantaggio per chi passa a Wind da Iliad con questa offerta è quello di poter accedere al programma di sconti e promozioni WinDay. Fino al 30/6/21 grazie all’operazione a premi “WindDay + Acquisti + Ti ricarichi” per ogni acquisto effettuato su Amazon.it si ottiene in regalo il 10% del traffico telefonico.

Confronta le tariffe di WindTre »

Passa a Wind da Iliad: le tariffe con Gigabyte illimitati e 5G incluso

Per chi passa a Wind da Iliad sono disponibili molte altre tariffe, che permettono di ottenere anche Gigabyte illimitati e soprattutto navigazione 5G inclusa. L’operatore con questa tecnologia oggi raggiunge ben il 91,02% della popolazione italiana. Chi sceglie Easy Pay come metodo di pagamento può addebitare il costo del piano su conto corrente o carta di credito. In questo modo non solo ci si dimentica della necessità di effettuare ogni mese una ricarica manuale si ottengono anche vantaggi come un costo di attivazione più favorevole.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Gratuita se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Call center senza attese Fino a 3 SIM aggiuntive con Family XLarge Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 16,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Call center senza attese Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Large minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità 14,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Medium minuti illimitati 200 SMS 30 GB alla massima velocità 12,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Start con Easy Pay (solo nuovi clienti) minuti illimitati 200 SMS 20 GB alla massima velocità 11,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro

In tutte le tariffe sopra elencate sono inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

Blocco dei servizi a sovrapprezzo

Family permette di aggiungere all’offerta altre SIM per i membri della famiglia con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB alla massima velocità a 9,99 euro al mese con Easy Pay.

A listino per chi passa a Wind da Iliad sono poi disponibili offerte specifiche per i giovani e gli anziani. I primi possono effettuare le loro attività online preferite, come chattare e guardare video in streaming, grazie all’elevata quantità di traffico dati incluso. I loro genitori invece hanno la certezza che la privacy dei propri figli verrà protetta da siti malevoli e contenuti non adatti ai minori grazie a servizi di sicurezza integrati nel piano.

WindTre per gli anziani ha pensato ad offerte ad hoc per aiutarli a restare in contatto con i propri cari e migliorare la quotidianità grazie ai nuovi strumenti digitali. L’iniziativa”Più Vicino a Chi Ami”, realizzata in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, gli consente di accedere a una serie di videotutorial che spiegano come utilizzare in modo corretto lo smartphone e la tecnologia.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre 100 numeri verso tutti 200 SMS 60 GB alla massima velocità 6,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro App WINDTRE Family Protect inclusa Junior+ con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 8,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro App WINDTRE Family Protect imclusa Junior Crew (solo under 16) minuti illimitati 200 SMS 60 GB 9,99 euro 10 euro Young con Easy Pay (solo under 30) illimitati 80 GB 11,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Young 5G Easy Pay (solo under 30) illimitati 100 GB (5G Priority Pass) 14,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Senior con Easy Pay (solo over 60) minuti illimitati 200 SMS 6 GB alla massima velocità 9,99 euro gratuita se sottoscritta online o 6,99 euro in negozio se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro

WindTre Family Protect permette di:

Conoscere quanto il bambino utilizza il telefono e quali app

Scegliere il livello di protezione e filtrare app, contenuti e giochi

Verificare la posizione del bambino in tempo reale con notifiche ogni volta che si muove

Bloccare l’accesso a Internet e impostare limiti di tempo per lo studio e gli orari notturni

Per chi sottoscrive un’offerta Young e ha un’età massima di 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni) è prevista l’attivazione automatica di EDU TIME. L’opzione offre 50 GB aggiuntivi per un mese da utilizzare in totale libertà, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 15.00. La tariffa si disattiva in automatico.

Passa a Wind da Iliad: le offerte smartphone incluso

Annunci Google

Iliad permette di acquistare a rate gli ultimi modelli di iPhone a chi è già suo cliente da almeno 3 mesi. Chi passa a Wind da Iliad invece ha una maggiore possibilità di scelta in termini di modelli grazie alle tante tariffe telefono incluso per tutti i gusti e le necessità. Una volta sottoscritta la promozione si potrà prenotare online il dispositivo e ritirarlo poi in negozio.

1. Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. Il costo di attivazione è azzerato se l’offerta resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Unlimited 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Mi10 T 2 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11 14 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 9 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 16 euro al mese Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 128 GB 21 euro al mese Oppo Find X3 Neo 10 euro al mese Oppo Find X3 Pro 20 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 18 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

2. Smart Pack 100 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in Internet in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack 100 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi 9 zero Huawei P Smart 2021 zero TLC 20 SE zero Samsung Galaxy A12 1 euro al mese Huawei P40 Lite 1 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite 3 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11 18 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 16 euro al mese Oppo Find X3 Neo 12 euro al mese Oppo Find X3 Pro 24 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 23 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

3. Smart Pack Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Junior+ può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata ZTE Blade A51 zero Xiaomi Redmi 9T 3 euro al mese Samsung Galaxy A20s 1 euro al mese TCL 20 SE zero Huawei P Smart (2021) 3 euro al mese Huawei P40 Lite E 2 euro al mese Samsung Galaxy A12 3 euro al mese

4. Smart Pack Young 5G con Easy Pay (solo under 30)

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Young 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata TLC 20 SE zero Huawei P40 Lite 2 euro al mese Samsung Galaxy A12 2 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite 5 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Oppo Find X3 Neo 14 euro al mese Oppo Find X3 Pro 26 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 25 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

5. Smart Pack Senior con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 10,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Senior può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata ZTE Blade A51 zero Withings BPM Connect zero Gima Oxy-4 zero TCL 20 SE zero Huawei P Smart 2021 3 euro al mese Samsung Galaxy A32 7 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite 8 euro al mese