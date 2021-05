Le compagnie luce e gas più convenienti a Maggio 2021

Per risparmiare sulle bollette luce e gas è necessario scegliere con cura le compagnie più vantaggiose tra i tanti fornitori attivi sul mercato libero dell'energia. Tale scelta non è generale ma va fatta in base al proprio profilo di consumo ed utilizzando un valido strumento di comparazione che consente di confrontare le offerte luce e gas disponibili. Ecco, quindi, quali sono le compagnie luce e gas più convenienti di maggio 2021 e come fare ad individuare le tariffe migliori per risparmiare.

Per individuare le compagnie luce e gas più convenienti è necessario conoscere il proprio profilo di consumo ed utilizzare uno strumento di comparazione in grado di mettere a confronto tutte le principali tariffe luce e gas presenti sul mercato libero. Solo in questo modo, infatti, è possibile massimizzare il risparmio accedendo alle condizioni tariffarie più vantaggiose in assoluto e riducendo drasticamente l’importo delle bollette.

Ricordiamo che restando nel mercato tutelato non ci saranno differenze tra le varie compagnie fornitrici di energia elettrica e gas naturale. Per i clienti in tutela, infatti, è ARERA, l’autorità italiana dell’energia, a stabilire i prezzi di luce e gas e ad aggiornarli su base trimestrale in base all’andamento del mercato energetico. Per risparmiare è necessario passare al mercato libero e individuare le compagnie più convenienti scegliendo così le tariffe in grado di dare un taglio alle bollette.

Vediamo come fare.

Come individuare le compagnie luce e gas più convenienti

Per risparmiare è necessario scegliere con la massima cura il fornitore di energia e, in particolare, le tariffe che regolano l’importo delle bollette. Le operazioni da fare sono due:

individuare il proprio profilo di consumo in modo da poter individuare, nel dettaglio, le tariffe più adatte alle proprie esigenze

in modo da poter individuare, nel dettaglio, le tariffe più adatte alle proprie esigenze affidarsi ad uno strumento di comparazione online per mettere a confronto tra loro le tariffe del mercato libero

Per individuare le compagnie luce e gas più convenienti è, quindi, possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it. Dal comparatore è possibile impostare il proprio profilo di consumo andando ad indicare una stima del consumo annuo di luce e gas. Tale stima può essere ricavata dalle informazioni riportate in una precedente bolletta (consultando la sezione consumi) oppure tramite il tool di calcolo del comparatore.

Da notare, inoltre, che SOStariffe.it mette a disposizione un servizio gratuito e senza impegno che consente all’utente di ottenere informazioni precise in merito alle tariffe più convenienti da attivare. Direttamente dal comparatore è possibile caricare una versione PDF della propria bolletta. A questo punto, un consulente qualificato di SOStariffe.it prenderà in carico la richiesta ed analizzerà per l’utente i consumi indicati andando ad individuare, in modo completamente gratuito, le tariffe da attivare per risparmiare.

Per sfruttare il servizio di comparazione è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Scopri le migliori offerte luce e gas »

Le offerte luce da attivare a maggio 2021

Passiamo ora all’analisi delle migliori offerte partendo dall’energia elettrica. Come anticipato in precedenza, per poter individuare le soluzioni più convenienti è necessario fissare un profilo di consumo ben preciso. Ipotizziamo di voler individuare le tariffe luce più vantaggiose da attivare a maggio per un “cliente tipo” con un consumo annuo di 2700 kWh ed una potenza impegnata di 3 KW. Per rendere ancora più precisa la ricerca possiamo andare ad indicare anche una suddivisione dei consumi ipotizzando che il 50% dei consumi sia concentrato in fascia F1 ed il 50% venga suddiviso tra le fasce F2 ed F3.

Con i dati indicati, la comparazione online delle offerte ci permetterà di individuare facilmente le tariffe più vantaggiose. Per il profilo di consumo indicato, la soluzione più conveniente viene proposta da Illumia con la tariffa Luce Extra Web. Si tratta di una tariffa monoraria (il prezzo è quindi indipendente dall’orario di utilizzo) che prevede un prezzo dell’energia pari a 0,05 €/kWh. Da notare che tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di fornitura, garantendo una certa protezione al cliente contro i possibili rincari tariffari del mercato.

Luce Extra Web di Illumia presenta un ulteriore bonus. Per i primi 12 mesi di fornitura, infatti, il cliente potrà utilizzare 120 kWh di energia elettrica al mese in modo gratuito. Questo quantitativo di energia elettrica utilizzato, quindi, non concorrerà all’incremento della bolletta. Da segnalare, inoltre, che scegliendo Illumia è possibile rendere sostenibile la propria fornitura di energia elettrica. Con questa tariffa, infatti, l’energia elettrica utilizzata viene fornitura esclusivamente da fonti di energia rinnovabile.

La promozione proposta da Illumia è disponibile per tutti i nuovi clienti che ne richiedono l’attivazione tramite procedura online fino al prossimo 23 maggio. Per richiedere l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Attiva Luce Extra Web di Illumia »

Sempre considerando il profilo di consumo individuato in precedenza, è possibile valutare anche la tariffa ZeroDodici LUCE di Pulsee. Si tratta di un’offerta di tipo biorario che garantisce, come nel caso precedente, la possibilità di contare sulla clausola del prezzo bloccato per 12 mesi per poter contare su di un’elevata protezione contro i possibili rincari tariffari. L’offerta presenta un prezzo dell’energia pari a 0,082 €/kW in fascia F1 e 0,071 €/kWh in fascia F2 ed F3.

Richiedendo l’attivazione online ed inserendo il codice SOSL60 sarà possibile beneficiare di uno sconto del 60% sui prezzi indicati per i primi 12 mesi di fornitura. Di conseguenza, scegliendo quest’offerta di Pulsee, il prezzo dell’energia elettrica sarà pari a 0,033 €/kW in fascia F1 e 0,028 €/kWh in fascia F2 ed F3. Da notare che l’offerta può essere personalizzata con l’attivazione delle opzioni My Green Energy e Zero Carbon Footprint.

La prima opzione consente di utilizzare energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili mentre la seconda permette di acquistare, tramite Pulsee, dei certificati di riduzione delle emissioni per compensare la CO2 emessa dalle proprie attività quotidiane. Le due opzioni presentano un costo di 1 euro al mese ciascuna e garantiscono la possibilità di rendere più sostenibile sia la propria fornitura che il proprio stile di vita.

L’offerta proposta da Pulsee è disponibile anche in versione monoraria (il prezzo scontato dell’energia è pari a 0,03 €/kWh). Per attivare una delle tariffe di Pulsee è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Le promozioni sono valide vino al prossimo 4 giugno.

Attiva ZeroDodici Luce di Pulsee »

Le offerte gas da attivare a maggio 2021

Passiamo ora alle migliori offerte gas di maggio 2021. In questo caso, il profilo di consumo che utilizziamo per individuare le migliori soluzioni è quello di un “cliente tipo” con consumo annuo di 1.400 Smc. L’offerta più vantaggiosa, per questo profilo di consumo, è Energia 3.0 Light di Engie. Si tratta di una tariffa disponibile sia con prezzo bloccato per 12 mesi che in una seconda versione, con prezzo bloccato per ben 24 mesi.

Nel primo caso, il prezzo dell’energia sarà pari 0,1672 €/smc mentre scegliendo il prezzo bloccato per 24 mesi l’energia costerà 0,1774 €/smc. Scegliere l’offerta con prezzo bloccato per 24 mesi comporterà un leggero incremento dei costi rispetto all’offerta con prezzo bloccato per 12 mesi ma garantirà anche una protezione aggiuntiva contro i possibili rincari del mercato energetico. Il prezzo, infatti, sarà fisso per 2 anni.

Attiva Energia 3.0 Light Gas di Engie »

Tra le migliori offerte gas del mese di maggio 2021 troviamo ZeroVentiquattro GAS di Pulsee. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa a prezzo bloccato per 12 mesi. Scegliendo quest’offerta il prezzo del gas sarà di 0,258 €/Smc ma, inserendo il codice SOSG45 in fase di sottoscrizione online, si potrà ottenere uno sconto del 45% sul prezzo che, quindi, diventerà pari a 0,1417 €/Smc garantendo un notevole risparmio al cliente.

Attiva ZeroVentiquattro Gas di Pulsee »

Come attivare le migliori offerte luce e gas

Le compagnie luce e gas più convenenti, come evidente dall’analisi precedente, mettono a disposizione degli utenti svariate soluzioni tariffarie che potranno essere sfruttate tramite attivazione online. La procedura da seguire è molto semplice. Per richiedere l’attivazione di una nuova tariffa basta raggiungere il sito del fornitore e avviare la procedura di sottoscrizione online. Solitamente, bastano pochi minuti per completare tale procedura. A questo punto, sarà la compagnia a dover gestire tutta la procedura di attivazione, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

Per completare l’attivazione di una nuova tariffa luce o gas sarà sufficiente fornire:

i dati dell’intestatario della fornitura

i dati della fornitura e, in particolare, il codice POD per l’energia elettrica e PDR per il gas naturale; questi codici sono disponibili su precedenti bollette inviate dall’attuale forniture

i dati di pagamento e, in caso di domiciliazione, le coordinate bancarie IBAN

i dati di contatto come un numero di cellulare o un indirizzo e-mail

Durante tutta la procedura di attivazione è garantita la continuità della fornitura e non sarà necessario cambiare contatore. Il cliente deve solo attendere che la procedura venga completata dalla nuova compagnia che si occuperà di fornire l’energia. Al termine della procedura, il cliente inizierà a ricevere le bollette dalla nuova compagnia potendo sfruttare le condizioni tariffarie più vantaggiose disponibili grazie all’attivazione delle migliori offerte del mercato libero.