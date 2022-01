Sta per terminare l'offerta lanciata prima di Natale da Vodafone sulla sua fibra ottica . C'è tempo fino al 6 gennaio per richiedere l'attivazione di Internet Unlimited , la proposta in abbonamento operatore per la connessione di casa, con un canone scontato a tempo indeterminato . L'offerta è disponibile anche in versione Netflix Edition con la possibilità di abbinare un abbonamento Netflix ed ottenere un ulteriore risparmio aggiuntivo. Vediamo i dettagli e come attivare la nuova promozione sulla fibra Vodafone.

Fibra Vodafone in sconto a 24,90 euro ancora per pochi giorni

C’è tempo fino al 6 gennaio 2022 per attivare Internet Unlimited di Vodafone ad un prezzo scontato. L’offerta presentata dall’operatore prima di Natale terminerà in concomitanza con la fine del periodo di festività. Per gli utenti, quindi, c’è la possibilità di attivare un nuovo abbonamento per la fibra ottica in casa ad un prezzo ridotto di 24,90 euro al mese a tempo indeterminato. Da notare che la proposta di Vodafone è personalizzabile con l’aggiunta di diverse opzioni (tra cui la Vodafone TV con NOW e Amazon Prime inclusi) e Netflix.

Ecco come richiedere l’offerta:

Fibra Vodafone in offerta a 24,90 euro al mese fino al 6 gennaio

Internet Unlimited di Vodafone è l’offerta giusta per attivare un nuovo abbonamento Internet casa e sfruttare la fibra ottica a prezzo ridotto. L’offerta include:

la linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite ADSL fino a 20 Mega in download

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese a tempo indeterminato. Il canone è scontato per tutte le nuove attivazioni fino al 6 gennaio (di norma, l’abbonamento viene proposto a 27,90 euro al mese). Per i nuovi clienti, inoltre, sia l’attivazione che il modem Wi-Fi sono gratis. Da notare, inoltre, che l’offerta può essere arricchita con diverse opzioni aggiuntive.

Tra le proposte di Vodafone c’è la possibilità di richiedere:

una SIM dati con 150 GB in 4G ogni mese al costo di 4 euro in più al mese

al costo di 4 euro in più al mese Vodafone TV Intrattenimento (TV Box 4K, catalogo di film e serie TV on demand, 100+ canali del Digitale Terrestre, NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime gratis) al costo di 12 euro al mese

(TV Box 4K, catalogo di film e serie TV on demand, 100+ canali del Digitale Terrestre, NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime gratis) al costo di 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus (con NOW Sport) al costo di 12 euro al mese

(con NOW Sport) al costo di 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento (unisce i due pacchetti precedenti) a 20 euro al mese

Da segnalare, inoltre, la possibilità di attivare anche Internet Unlimited Netflix Edition. Questa seconda proposta presenta le stesse condizioni dell’abbonamento precedente ma aggiunge Netflix (con Piano Standard). Il costo complessivo della proposta è di 34,90 euro al mese con un risparmio aggiuntivo di 3 euro al mese sull’abbonamento a Netflix.

Fino al prossimo 6 gennaio, Internet Unlimited di Vodafone è in promozione. L’offerta può essere attivata esclusivamente online, seguendo il link qui di sotto:

Per i già clienti Vodafone di rete mobile, inoltre, c’è la possibilità di ottenere uno sconto aggiuntivo. Abbinando un nuovo abbonamento fibra all’offerta mobile, infatti, il canone mensile partirà da 22,90 euro al mese con un contributo di attivazione di 19,90 euro e senza le chiamate gratuite incluse nel prezzo di sottoscrizione.

L’offerta proposta da Vodafone, in questo momento, è tra le migliori opzioni disponibili sul mercato, sia in termini di convenienza che di contenuti inclusi. Per un quadro completo sulle tariffe disponibili per la connessione di casa, ricordiamo, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it.

Con la tabella qui di seguito andiamo, invece, a riassumere brevemente le altre soluzioni disponibili per attivare un nuovo abbonamento Internet casa:

Offerta Contenuti Costi Note Sky WiFi linea telefonica e connessione illimitata fino a 1.000 Mega 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese attivazione di 29 euro; modem Wi-Fi incluso Fastweb Casa Light linea telefonica e connessione illimitata fino a 2.500 Mega 25,95 euro al mese attivazione e modem Wi-Fi inclusi; SIM Fastweb con minuti illimitati e 150 GB a 7,95 euro in più al mese Ultrainternet di Tiscali linea telefonica e connessione illimitata fino a 1.000 Mega 25,95 euro al mese attivazione e modem Wi-Fi inclusi Super Fibra di WINDTRE linea telefonica e connessione illimitata fino a 1.000 Mega 26,99 euro al mese; 22,99 euro al mese per i clienti WINDTRE su mobile attivazione e modem Wi-Fi incusi; un anno di Amazon Prime in regalo TIM Premium Fibra linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata fino a 1.000 Mega 29,99 euro al mese attivazione e modem Wi-Fi inclusi; Giga illimitati gratis per i già clienti TIM di rete mobile