Come riconoscere il miglior conto corrente di Gennaio 2022

Aprire un conto corrente richiede pochi minuti, ma è importante spendere un po' del tuo tempo nella ricerca della soluzione migliore per te. Ogni conto corrente si adatta alle esigenze di un determinato profilo di utente, ci sono conti che ti permettono di avere una carta di credito gratuita e conti con condizioni agevolate per effettuare prelievi e giroconti. Ecco quali sono le migliori offerte e come riconoscere il miglior conto di Gennaio

Come per ogni prodotto, anche quando si tratta di scegliere il miglior conto corrente ci sono delle caratteristiche che ti aiutano a capire se un’offerta è conveniente. Per stabilire qual è per te il conto corrente più vantaggioso devi innanzitutto capire quale siano le operazioni ricorrenti che compi e come vuoi utilizzare i servizi associati al conto.

Ci sono conti cointestati, prodotti a zero spese, soluzioni che ti permettono di attivare un conto corrente anche se sei minorenne e prodotti adatti a chi vuole ricevere la pensione o lo stipendio con un addebito diretto. Ognuno di questi prodotti offre condizioni e servizi giusti per un determinato profilo di utente.

Se sei in cerca di un prodotto con costi di tenuta bassi e che ti garantisca di poter operare online in modo semplice e rapido devi puntare alle promozioni per aprire i conti online. Nonostante i prezzi e le commissioni legati a questi prodotti negli ultimi anni sono cresciuti, i conti correnti online ti costano la metà di un prodotto tradizionale.

Per aprire un conto corrente devi essere maggiorenne, devi avere un documento d’identità valido e la residenza in Italia. Per individuare la nuova soluzione per gestire i tuoi risparmi è importante che tu raffronti le diverse offerte, se non sai da dove iniziare la tua analisi puoi puoi usare il comparatore di SOStariffe.it. Si tratta di uno strumento per la ricerca automatica del miglior conto, l’algoritmo individua quali sono i prodotti con i migliori costi e le condizioni più vantaggiose per i servizi.

Hai a disposizione diversi filtri che ti consentono di personalizzare la ricerca in base alle tue necessità. Puoi per esempio selezionare quelli che sono i conti che ti permettono di accreditare lo stipendio o la pensione sul conto, c’è poi il pulsante per restringere il confronto ai conti a zero spese o con prelievi gratuiti. E così via. Puoi avviare la tua personale ricerca cliccando sul link che segue o puoi scaricare l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili.

Come trovare il miglior conto corrente

Una volta che avrai le idee chiare su quali siano le caratteristiche che deve possedere il tuo nuovo conto potrai procedere all’apertura del prodotto selezionato online o recandoti presso uno sportello fisico. Alcune delle soluzioni che andiamo ad illustrarti in questa guida sono riservate solo ai clienti che scelgono di attivare le promozioni tramite il portale della banca.

Sono sempre più frequenti tra l’altro gli istituti di credito virtuali, sono quelle banche che non hanno filiali fisiche e che offrono ai clienti prelievi gratuiti da tutti gli ATM e anche bonifici senza costi di commissione se effettuati tramite le piattaforme digitali. Ecco quali sono i migliori conti correnti del mese di Gennaio 2022.

1. BBVA conto

Il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha lanciato la sua offerta per i clienti italiani, il conto studiato è un prodotto a canone zero all digital e con carta virtuale. Puoi aprire il tuo BBVA se sei maggiorenne, se hai la residenza in Italia e se scarichi l’app della banca sul tuo smartphone.

La promozione di Gennaio ti offre il conto a zero spese per il primo anno e per il primo mese potrai anche avere il Gran Cashback del 10% sulle spese fatte con le carte BBVA. Non dovrai effettuare nessuna procedura o registrazione per avere i rimborsi, non appena inizierai ad fare i tuoi acquisti con le carte BBVA inizierà il conteggio del cashback. Le condizioni della promo ti consentono di accumulare fino a 50 euro di rimborsi il primo mese. Per il resto dell’anno il cashback sui tuoi acquisti sarà dell’1%.

Le condizioni operative ti permettono anche di non pagare commissioni su:

prelievi da ATM

bonifici online

Tra i servizi che ti garantisce questo prodotto ci sono poi:

Pay&Plan – pagamento delle tue spese a rate, puoi rateizzare i tuoi acquisti fino a 1.500 euro in 3, 6, 9 mesi

– pagamento delle tue spese a rate, puoi rateizzare i tuoi acquisti fino a 1.500 euro in 3, 6, 9 mesi Anticipo Stipendio – puoi richiedere un anticipo sulla tua busta paga, gli interessi dipendono dalle somme richieste e dai giorni di anticipo rispetto all’accredito dello stipendio

Puoi attivare questo conto BBVA o chiedere maggiori informazioni cliccando sul link in basso.

2. My Genius

Un’altra soluzione è il conto corrente My Genius di UniCredit, anche questo è un conto a zero spese e la banca offre ai clienti che lo scelgono l’attivazione gratuita anche della carta di debito MyOne. L’offerta ti garantisce il canone zero e un buono Amazon da 100 euro, se attivi il conto entro il 31 Gennaio e se utilizzi la carta entro il 30 Aprile.

Per chi rispetta entrambe le condizioni è anche possibile partecipare ad un programma a premi, una riffa che mette in palio fino a 20 Super Buoni. Ogni pacchetto di premi ha un valore di 6 mila euro. I clienti che decidono di tentare la fortuna potranno quindi ottenere sconti e voucher da spende online o nei negozi fisici dei partner che hanno aderito a questa iniziativa.

Le condizioni operative di My Genius sono:

prelievi gratuiti in Italia da ATM di UniCredit

prelievi da sportelli da altre banche 2 euro

prelievi da sportelli bancari 3,50 euro

bonifici e giroconti online a zero spese

servizio Banca Multicanale , per gestire il conto da tutti i dispositivi mobili (pc e tablet, a canone zero)

, per gestire il conto da tutti i dispositivi mobili (pc e tablet, a canone zero) carta di debito My One Visa (zero costi di emissione)

Queste sono le caratteristiche del conto Standard, ma My Genius è un conto modulare questo significa che è una soluzioni che ti offre la possibilità di attivare dei pacchetti con servizi e condizioni differenti. I moduli che puoi associare al conto base sono

Silver, 11 euro al mese, bonifici online, carta prepagata e carnet da 10 assegni

Gold, 16 euro al mese, carta prepagata aggiuntiva e carta di credito a zero spese

Platinum, 26 euro al mese, 2 carte di debito e 2 carte di credito (canone zero), 1 carta prepagata, bonifici gratuiti sia online che in filiale, assegni senza limiti, prelievi ATM gratis anche all’estero

Per avere maggiori informazioni sul conto UniCredit e sulle condizioni dei servizi puoi cliccare sul link che segue.

3. Widiba

Con l’offerta proposta da Banca Widiba ai nuovi clienti puoi attivare la versione Start del conto a zero spese e continuare a non pagare le spese di tenuta del conto se hai meno di 30 anni. L’istituto ha anche previsto una serie di condizioni per ridurre i costi del canone anche per gli altri clienti, per esempio chi deciderà di accreditare lo stipendio o di attivare una polizza con Widiba potrà avere uno sconto sul costo mensile così come chi effettua un investimento.

La promozione attiva è valida per chi apre il conto Widiba entro il 9 Febbraio 2022.

Ecco quali sono le condizioni e i servizi associati a questo conto corrente:

emissione di carta di debito a zero spese

prelievi gratuiti se superiori a 100 euro da ATM

Linee di depositi liberi o vincolati

conto a canone zero fino ai 30 anni

servizi WidiExpress per la portabilità del tuo conto

Dal link che segue puoi richiedere maggiori informazioni su Widiba Start o attivare questo prodotto.

4. Crédit Agricole online

Le banche propongono spesso delle agevolazioni ai clienti giovani che attivano un conto, è anche il caso del prodotto online di Crédit Agricole. Il conto online proposto dall’istituto francese è Smart, il costo senza sconti e promozioni è pari a 5 euro al mese ma si possono ottenere degli sconti:

1 euro in meno se richiedi l’accredito di stipendio o pensione

2 euro in meno per chi attiva un mutuo

Le commissioni e i servizi per chi attiva il conto Crédit Agricole sono:

prelievi gratuiti da ATM Crédit Agricole (solo se superiori a 100 euro)

24 prelievi gratuiti da ATM di altre banche

bonifici SEPA senza commissioni online

bonifici SEPA a 2 euro agli sportelli

domiciliazioni bancarie a zero spese

Deposito titoli e investimento a commissioni agevolate

Il conto online può essere attivato a zero spese se si usa il sito di Crédit Agricole.

5. Conto Corrente Arancio di ING

L’ultima soluzione che analizziamo insieme è il Conto Corrente Arancio che ti offre ING. Anche per l’attivazione di questo prodotto è in corso una promozione che ti consentirà di avere il conto a canone zero per un anno e che ti offre a zero spese anche la carta di credito di ING, la Mastercard Gold (plafond 1.500 euro al mese).

Per chi attiva il conto entro il 31 Gennaio è gratuita anche l’attivazione del Modulo Zero Vincoli, un piano che ti permetterà di effettuare gratis i bonifici online e di ottenere la carta di debito a zero spese. La promozione prevede un rinnovo delle condizioni anche per il secondo anno e gli anni successivi se:

accrediti lo stipendio o la pensione

entrano sul conto almeno 1000 euro al mese

Anche la carta di credito potrà continuare ad essere a zero spese se spenderai almeno 500 euro al mese.

Scopri di più sul prodotto di ING e sui servizi di questo istituto cliccando sul pulsante qui in basso.

