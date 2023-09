C'è una nuova offerta flash per chi sceglie la f ibra ottica Vodafone o anche l'offerta FWA , per la connessione wireless nei piccoli comuni, dell'operatore. Fino al prossimo 15 di settembre, infatti, per tutti i nuovi clienti c'è un Buono Amazon da 100 euro in regalo che va a sommarsi a tutti gli altri vantaggi garantiti dalle promozioni dell'operatore. Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto.

Fibra Vodafone in offerta con Buono Amazon da 100 euro solo per pochi giorni

È il momento una delle nuove offerte Internet casa di Vodafone. Da oggi e fino al prossimo 15 di settembre, infatti, è possibile ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo andando ad attivare Internet Unlimited, l’offerta per la connessione tramite fibra ottica, oppure Casa Wireless+, l’offerta per la connessione FWA. Il buono si somma a tutti gli altri vantaggi proposti dall’operatore.

Per scegliere e attivare l’offerta Vodafone giusta (c’è anche uno sconto sul canone per i già clienti mobile) è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il comparatore di SOStariffe.it:

Buono Amazon in regalo con le offerte Internet casa di Vodafone

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA INTERNET CASA DI VODAFONE 1. Per tutti i nuovi clienti c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo 2. La promo scade il 15 settembre ed è disponibile in esclusiva online 3. Le offerte partono da 22,90 euro al mese

La prima promozione su cui puntare per ottenere il Buono Amazon da 100 euro in regalo è Internet Unlimited. L’offerta in questione include:

la linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit in download; in caso di indisponibilità, la connessione avviene tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega

modem Wi-Fi incluso senza costi

3 mesi gratis di Apple TV+

Internet Unlimited ha un costo di 24,90 euro al mese, invece che 27,90 euro al mese, con un contributo di attivazione di 19,90 euro una tantum. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Da segnalare anche la possibilità di attivare Internet Unlimited per i già clienti di rete mobile. In questo caso, rinunciando alle chiamate illimitate dal telefono di casa, è possibile accedere a una connessione illimitata (tramite FTTH, FTTC oppure ADSL, in base alla copertura).

Il punto di forza della promozione è il costo: Vodafone garantisce un canone scontato a 22,90 euro al mese (con un risparmio annuo di 24 euro rispetto all’offerta precedente) oltre che l’attivazione gratuita (invece che 19,90 euro). Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC può ugualmente passare a Vodafone per la connessione di casa, ricevendo in omaggio il Buono Amazon da 100 euro. In questo caso, è necessario attivare Casa Wireless+, l’offerta FWA dell’operatore.

Tale promozione include:

la linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete FWA fino a 300 Megabit in download

attivazione iniziale di 39,90 euro più un contributo di 5 euro al mese per 24 mesi incluso nel canone

modem Wi-Fi incluso senza costi

3 mesi gratis di Apple TV+

Casa Wireless+ ha un costo di 24,90 euro al mese. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

