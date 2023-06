TIM rinnova la sua gamma di offerte fibra ottica e, in particolare, propone l' attivazione gratuita per TIM WiFi Power Smart , il piano di riferimento per accedere ad Internet da rete fissa con l'operatore, e per TIM WiFi Power All Inclusive , l'offerta che consente di sfruttare la fibra fino a 10 Gbps. La promozione in questione, valida fino al prossimo 25 giugno, consente di risparmiare 39,90 euro, evitando il pagamento del contributo iniziale richiesto prima della partenza dell'offerta. Vediamo i dettagli completi in merito.

Le nuove offerte Internet casa di TIM sono ora disponibili con attivazione gratuita. L’operatore, infatti, ha azzerato il contributo di attivazione per il piano TIM WiFi Power Smart, l’offerta di riferimento della gamma TIM. In più, è possibile attivare senza costi di attivazione anche TIM WiFi Power All Inclusive, il piano che consente di accedere alla fibra ottica fino a 10 Gbps in download.

Ecco come sfruttare le promozioni:

Fibra TIM con attivazione gratuita: ecco l’offerta di Giugno 2023

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA TIM 1. La promozione è valida fino al 25 giugno 2. Con l’azzeramento dell’attivazione è possibile risparmiare 39,90 euro Per i già clienti TIM di rete mobile c’è uno sconto extra di 5 euro al mese

C’è tempo fino al prossimo 25 giugno per puntare sulla fibra ottica TIM con attivazione gratuita. La promozione consente di risparmiare 39,90 euro grazie all’azzeramento del contributo una tantum richiesto da TIM ai nuovi clienti. Lo sconto è applicabile sia a TIM WiFi Power Smart che a TIM WiFi Power All Inclusive.

Con TIM WiFi Power Smart si può contare su di un abbonamento con:

linea telefonica con chiamate illimitate

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gbps (oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega)

(oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega) modem TIM HUB+ Executive incluso (al costo di 5 euro al mese per 48 mesi, già incluso nel canone)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta viene proposta al costo di 30,90 euro al mese. Da notare, però, che per i già clienti TIM di rete mobile è possibile attivare la promozione beneficiando di uno sconto di 5 euro al mese (valido fino a quando l’offerta mobile resterà attiva). In questo caso, quindi, il costo della fibra sarà di 25,90 euro al mese.

Da notare, inoltre, che scegliendo, insieme alla fibra, TIMVISION con Netflix è possibile accedere ad un’ulteriore promozione: il bundle propone TIMVISION e Netflix (con piano Standard) con 3 mesi gratis e poi al costo di 12,99 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti c’è anche Amazon Prime gratis per 6 mesi.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Attiva TIM WiFi Power Smart da 24,90 €/mese »

C’è poi la possibilità di puntare su TIM WiFi Power All Inclusive. Questa soluzione consente la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH fino a 10 Gbps in download (disponibile per ora con una copertura più limitata della fibra FTTH fino a 2,5 Gbps).

Quest’offerta include:

linea telefonica con chiamate illimitate

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 10 Gbps

modem TIM 10 Gb incluso (al costo di 5 euro al mese per 48 mesi, già incluso nel canone)

TIM Navigazione Sicura

Il costo è di 39,90 euro al mese ma è possibile ottenere uno sconto di 5 euro al mese per 24 mesi con il Bonus Rottamazione, attivabile passando alla fibra da una connessione ADSL oppure rottamando il vecchio modem. Grazie al bonus in questione è, quindi, possibile attivare l’offerta a 34,90 euro al mese per 24 mesi. Anche in questo caso è possibile abbinare TIMVISION con Netflix gratis per 3 mesi (poi 12,99 euro al mese).

Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Attiva TIM WiFi Power All Inclusive »

In merito alle offerte fibra di TIM è necessario sottolineare che:

attivando la fibra TIM è possibile attivare anche l’opzione TIM Unica Power dal costo d i 1,90 euro al mese; quest’opzione garantisce la possibilità di sfruttare Giga illimitati su un massimo di 6 SIM mobile TIM con offerta attiva senza costi extra

dal costo d quest’opzione garantisce la possibilità di sfruttare con offerta attiva senza costi extra alla fibra ottica è possibile abbinare le offerte TIMVISION : oltre alla promozione con 3 mesi gratis di Netflix è possibile accedere a Disney+, Infinity e DAZN

: oltre alla promozione con 3 mesi gratis di Netflix è possibile accedere a Disney+, Infinity e DAZN le offerte TIM presentano un canone indicizzato all’inflazione (IPCA) con adeguamento annuale