I risparmiatori sono alla continua ricerca di conti correnti che facciano risparmiare sui costi fissi di gestione e commissioni. E in testa alla speciale classifica della convenienza ci sono i conti correnti online che di solito sono a zero spese e, proprio per questo motivo, sono i più apprezzati.

Ma come trovare i migliori conti correnti online di giugno 2023? Quelli selezionati sono 3 e sono stati individuati grazie al comparatore di conti di correnti di SOStariffe.it che ha messo a confronto le proposte più vantaggiose attualmente presenti sul mercato.

Conti correnti: ecco quali sono le migliori offerte di Giugno 2023

CONTO CORRENTE COSTO DEL CANONE DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto Crédit Agricole Online canone annuo gratuito per sempre se lo si apre entro il 4/10/2023 carta di debito a canone gratuito per i primi 2 anni

prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca

bonifico ordinario in area SEPA gratuito 2 Conto My Genius Green di UniCredit canone annuo gratuito a tempo indeterminato carta di debito internazionale My One inclusa

bonifici online SEPA e giroconti gratuiti

servizio Banca Multicanale incluso 3 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre carta di debito inclusa

deposito senza vincoli con rendimento del 2% annuo

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

Quelle che analizziamo qui di seguito sono le tre migliori soluzioni per chi sia alla ricerca di un conto corrente online vantaggioso e sono tutte state scelte da SOStariffe.it.

Conto Crédit Agricole Online

Crédit Agricole mette a disposizione un conto corrente online a canone zero per sempre. È possibile beneficiare di questa vantaggiosa offerta fino al 4 ottobre 2023. La gestione (in autonomia) del conto avviene direttamente da app, ma i clienti, in caso di bisogno, possono comunque contare su un consulente dedicato in filiale e a distanza.

Aprendo il conto corrente online di Crédit Agricole entro il 31 luglio 2023 e inserendo il codice promozionale “VISA” nel form di apertura e attivando la carta Crédit Agricole Visa entro il 30 settembre 2023 si ricevono 50 euro di benvenuto in buoni regalo di Amazon.it.

Oltre a questo omaggio, per i nuovi clienti è possibile avere fino a ulteriori 200 euro in buoni regalo Amazon.it. Come? Utilizzando la carta di debito abbinata al conto per pagamenti tramite POS o wallet digitali o acquisti online. Senza dimenticare che è possibile ottenere ulteriori 300 euro di buoni regalo Amazon.it presentando fino a un massimo di 6 amici a Crédit Agricole.

Con la possibilità di essere cointestato per un massimo di 2 persone, la banca ha messo a punto questa offerta di un conto corrente 100% digitale che include:

carta di debito Crédit Agricole Visa con canone gratuito per i primi 2 anni e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

con e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca, da altra banca commissione di 2,10 euro;

da ATM della banca, da altra banca commissione di 2,10 euro; domiciliazioni bancarie gratuite ;

; bonifico ordinario in area SEPA gratuito;

in area SEPA gratuito; bonifico istantaneo in area SEPA con commissione dello 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima di 0,90 euro);

accredito di stipendio e pensione gratuiti;

invio estratto conto e documenti online gratuito, mentre per la versione cartacea la commissione è di 0,85 euro.

Con l’apertura del conto corrente, a disposizione dei clienti c’è anche un conto deposito vincolato che prevede:

6 mesi di vincolo , con un tasso di interesse lordo annuo del 3% ;

, con un tasso di interesse lordo annuo del ; 12 mesi di vincolo , con un tasso di interesse lordo annuo del 3,5% ;

, con un tasso di interesse lordo annuo del ; 18 mesi di vincolo, con un tasso di interesse lordo annuo del 3,6%.

Crédit Agricole specifica infine che la liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo.

Per conoscere l’offerta di Crédit Agricole, clicca al link qui sotto:

SCOPRI IL CONTO CREDIT AGRICOLE ONLINE »

Conto My Genius Green di UniCredit

Conveniente è anche la proposta di UniCredit che offre il conto My Genius Green, a canone zero a tempo indeterminato. Si tratta di un prodotto bancario che sostiene la salvaguardia del Pianeta, tanto che c’è uno zero spreco di carta: le comunicazioni sono solo in formato elettronico e non è previsto un carnet di assegni. Questo offerta di Unicredit si caratterizza anche per:

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard), sia in versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale;

internazionale My One (circuito Visa/MasterCard), sia in versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale; collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online;

bonifici ordinari SEPA senza commissioni;

SEPA senza commissioni; giroconti online gratis.

La gestione del conto avviene tramite Internet, App e telefono con il servizio Banca Multicanale, mentre per l’apertura online occorrono un documento di identità o SPID, una webcam o una fotocamera e sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail. Occorre ricordare che questa offerta è riservata a coloro che sono residenti in Italia e non siano già titolari di alcun altro prodotto/servizio di banca UniCredit.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

Conto BBVA

Con BBVA si hanno un conto corrente online e una carta di debito gratuiti per sempre. La banca multinazionale spagnola propone un conto con IBAN italiano che offre:

carta di debito (fisica e virtuale) gratuita con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

(fisica e virtuale) gratuita con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; prelievi gratuiti in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro;

domiciliazione delle bollette gratuita;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) in area SEPA gratuiti;

ricarica del conto corrente gratis.

C’è poi da ricordare che, dal 1° giugno 2023 e fino al 31 gennaio 2025, BBVA propone:

1% lordo di rendimento effettuando un acquisto con la carta di debito BBVA ;

di rendimento effettuando un acquisto con la ; 2% lordo di rendimento accreditando lo stipendio o altre entrate per almeno 800 euro al mese.

Per i nuovi clienti di BBVA inoltre è possibile beneficiare delle seguenti promozioni:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto; Cashback 5% Shopping BBVA , con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’acquisto deve avvenire presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress;

, con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’acquisto deve avvenire presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a un massimo di 200 euro. A sua volta, la persona portata in BBVA beneficerà di un benefit di 10 euro.

Per nuovi e già clienti è possibile anche avere un rendimento sui propri risparmi grazie al “Deposito flessibile“, un conto deposito senza alcuna spesa (né apertura né gestione) e senza vincoli (500 euro il minimo, 50.000 euro l’importo massimo) con un rendimento del 2% annuo e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

BBVA offre anche servizi pay per-use:

stipendio accreditato in anticipo sul proprio conto: richiedendolo da 1 a 5 giorni prima della data di accredito non si pagano commissioni;

servizio Pay&Plan per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro;

per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro; possibilità di pagare online le bollette non domiciliate direttamente dall’App per solo 1,50 euro con PagoPa e con Cbill.

Per conoscere l’offerta BBVA, vai al link qui sotto:

SCOPRI IL CONTO BBVA »