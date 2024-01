Il nuovo piano di incentivi per incoraggiare l’acquisto di vetture green sarà legato al reddito. Sconti fino a 13.750 euro con ISEE inferiore ai 30mila euro e rottamazione di un’auto Euro 2. Tutto quello che c’è da sapere sull’ Ecobonus 2024 e i migliori preventivi per assicurazioni auto su SOStariffe.it a gennaio 2024.

Ecobonus 2024 in dirittura d’arrivo. Il ministero delle imprese e del Made in Italy ha messo a punto un nuovo pacchetto di incentivi da 930 milioni di euro per incoraggiare gli italiani a sostituire la propria auto con veicoli green o a basso impatto ambientale.

In partenza da febbraio 2024, il nuovo piano di contributi statali sarà legato all’ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), con un extra bonus del 25% per le famiglie a più basso reddito (al di sotto della soglia di 30 mila euro annui).

Ecobonus 2024: al via da febbraio, il nuovo look degli incentivi

Ecobonus 2024 è il nuovo meccanismo di sussidi previsto dal governo per favorire la sostituzione del parco auto nel nostro Paese (tra i più vecchi d’Europa) e incoraggiare l’acquisto di auto elettriche o ibride plug-in tra le famiglie a più basso reddito, con un ISEE inferiore ai 30 mila euro.

Si tratta di un “tesoretto” da 930 milioni (composto dai 570 milioni di nuovi fondi e dalle risorse non spese dei vecchi incentivi) che sarà messo a disposizione da febbraio 2024: al momento, si è ancora in attesa dei decreti necessari per rendere operativi tali stanziamenti.

Tra le novità di questo Ecobonus 2024 ci sono:

il potenziamento degli incentivi , soprattutto per l’acquisto di auto elettriche;

, soprattutto per l’acquisto di auto elettriche; la differenziazione dei contributi in base alla classe di emissione della vettura rottamata : il sussidio aumenta nel caso si consegni un’auto fra Euro 0 ed Euro 2;

: il sussidio aumenta nel caso si consegni un’auto fra Euro 0 ed Euro 2; la reintroduzione di un extra sconto per famiglie con ISEE al di sotto dei 30mila euro ;

; l’accesso agli incentivi da parte delle persone giuridiche , ad eccezione dei concessionari auto (prima il contributo era previsto solo per le imprese di car sharing ed era dimezzato per le imprese di autonoleggio);

, ad eccezione dei concessionari auto (prima il contributo era previsto solo per le imprese di car sharing ed era dimezzato per le imprese di autonoleggio); il raddoppio del contributo per taxi e Ncc;

per taxi e Ncc; l’avvio in forma sperimentale del leasing sociale, un programma di noleggio a lungo termine che consentirà di stipulare un contratto di noleggio di almeno tre anni di veicoli a basse emissioni a prezzi calmierati.

Ecobonus 2024: a quanto ammontano gli incentivi in arrivo

AUTO E FASCIA DI EMISSIONE INCENTIVI CON ISEE < A 30MILA EURO INCENTIVI CON ISEE > A 30MILA EURO TETTO DI SPESA Auto elettrica fascia 0-20 g/km CO 2 13.750 € con rottamazione di un veicolo fino a Euro 2

di un veicolo fino a Euro 2 12.500 € con rottamazione di un veicolo Euro 3

di un veicolo Euro 3 11.250 € con rottamazione di un veicolo Euro 4

di un veicolo Euro 4 7.500 € senza rottamazione 11.000 € con rottamazione di un veicolo fino a Euro 2

di un veicolo fino a Euro 2 10.000 € con rottamazione di un veicolo Euro 3

di un veicolo Euro 3 9.000 € con rottamazione di un veicolo Euro 4

di un veicolo Euro 4 6.000 € senza rottamazione 35.000 € (IVA, IPT e messa su strada escluse)

circa 42.000 € il prezzo IVA inclusa Auto plug-in fascia 21-60 g/km CO 2 10.000 € con rottamazione di un veicolo fino a Euro 2

di un veicolo fino a Euro 2 7.500 € con rottamazione di un veicolo Euro 3

di un veicolo Euro 3 6.875 € con rottamazione di un veicolo Euro 4

di un veicolo Euro 4 5.000 € senza rottamazione 8.000 € con rottamazione di un veicolo fino a Euro 2

di un veicolo fino a Euro 2 6.000 € con rottamazione di un veicolo Euro 3

di un veicolo Euro 3 5.500 € con rottamazione di un veicolo Euro 4

di un veicolo Euro 4 4.000 € senza rottamazione 45.000 € (IVA, IPT e messa su strada escluse)

circa 55.000 € il prezzo IVA inclusa

Come si evince dalla tabella qui sopra, gli italiani che acquisteranno un’auto elettrica nel 2024 con contestuale rottamazione del proprio veicolo Euro 0 ed Euro 2, potranno beneficiare di uno sconto fino a 13.750 euro (se in possesso di un reddito familiare inferiore ai 30.000 euro). Per chi abbia un reddito più alto il bonus scenderà a 11.000 euro. Nel caso di acquisto di una quattro ruote ibrida plug-in, lo sconto con rottamazione fino ad Euro 2 è pari a 10mila euro (per redditi ISEE sotto i 30mila euro) e a 8mila euro per redditi più alti.

In assenza di un’auto da rottamare, invece, il contributo per chi scelga un’auto elettrica sarà pari a 6.000 euro, somma che sale a 7.500 euro con ISEE sotto i 30.000 euro. L’acquisto di auto ibride plug-in senza consegna di un vecchio veicolo si tradurrà in uno sconto di 5mila euro (per redditi inferiore ai 30mila euro) e di 4 mila euro per gli altri redditi. Nel caso in cui si rottamasse un veicolo Euro 3 (con reddito ISEE inferiore ai 30mila euro), si potrebbe incassare fino a 12.500 euro di sconto sull’acquisto di un’auto full electric.

Capitolo auto termiche (fascia emissioni 61-135 grammi): l’incentivo andrà dai 1.500 ai 3.000 euro e scatterà solo in presenza di rottamazione. Non è prevista la differenziazione degli sconti in base al reddito, come invece avviene per le altre due categorie di veicoli.

Ecobonus 2024 sarà presentato al Tavolo Automotive che si terrà giovedì 1 febbraio 2024: la riunione avrà luogo a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle imprese e del Made in Italy, e sarà presieduta dal ministro Adolfo Urso. All’incontro parteciperanno i principali rappresentanti delle imprese del settore, oltre alle organizzazioni della filiera automotive.

In attesa del debutto ufficiale del pacchetto Ecobonus 2024, a gennaio 2023, resteranno in vigore i “vecchi incentivi” per rottamazione e acquisto di un’auto ecologica.